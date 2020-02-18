Экономика
ВедомостиКудрин назвал допустимой покупку Сбербанка за счет средств ФНБ
Покупка акций Сбербанка у ЦБ за счет средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) не противоречит принципам использования фонда, передает «Интерфакс» слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина.
Читать в источнике
Оценить250
с чего всё началось
Это очень большая будет трата средств ФНБ, наверное самая большая. Поскольку на Счетную палату возложен аудит расходования средств ФНБ, поэтому мы (это мое направление) проанализируем", - сказал Саватюгин. Правительство РФ решило выкупить у ЦБ контрольный пакет Сбербанка.РИА Новостивчера в 01:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 13:14, Ашберн
Армия и оружие
Индия купила новые истребители за несколько миллиардов долларов
Гаджеты
VIA возвращается на процессорный рынок, бросая вызов Intel и AMD
Ранее на рынке процессоров было три игрока: Intel, AMD и VIA, но последняя уже 15 лет как не представляла новых CPU.
Общество
Россия временно запретила въезд гражданам Китая
Как уточняется, для граждан КНР будет временно запрещён въезд в Россию в частных и туристических целях, а также в целях учёбы и осуществления трудовой деятельности.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Происшествия
ФСБ задержала подростков за подготовку терактов в школах Крыма
Двое подростков из Керчи задержаны за подготовку двух терактов в образовательных учреждениях Крыма, у них изъяты самодельные бомбы.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована и перенесла операцию
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова госпитализирована и перенесла операцию.
Политика
Интервью с Путиным впервые пройдет онлайн
Интервью в видеоформате с президентом России Владимиром Путиным впервые пройдет онлайн.
Политика
В Кремле прокомментировали обострение в Донбассе
В Кремле пока не располагают конкретикой по столкновению между представителями самопровозглашенной ЛНР и украинскими силовиками в Донбассе.
Футбол
«Оренбург» разгромил клуб из Гибралтара в товарищеском матче
«Оренбург» в товарищеском матче разгромил клуб «Европа» из Гибралтара со счётом 3:0. Встреча состоялась в Испании, где российский клуб проводит учебно-тренировочный сбор.
Общество
В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва
В понедельник, 17 февраля, в столице госпитализировали телеведущего Дмитрия Диброва.
Экономика
В Оренбуржье снизилась величина прожиточного минимума
Добавим, по сравнению со II кварталом 2019 года отмечено снижение величины прожиточного минимума на душу населения — на 178 рублей.
Авто
АвтоВАЗ показал новый испытательный трек
"АвтоВАЗ" будет оценивать качество всех выпускаемых машин еще строже: отныне тестирование автомобилей Lada, Renault и Datsun проводится на крытой испытательной трассе, организованной в главном корпусе завода.
Спорт
Норвежец помешал Большунову выйти в финал в спринте на «Ски Туре»
Общество
Ветеранам ВОВ предоставят пожизненный бесплатный проезд в поездах
«Российские железные дороги» обеспечат всех ветеранов Великой Отечественной войны пожизненным бесплатным проездом в поездах.
Политика
США ввели санкции против подразделения «Роснефти» из-за Венесуэлы
США ужесточили санкции в отношении Венесуэлы, внеся в черный список дочернюю компанию российской нефтяной компании "Роснефть", которая, как считают в администрации президента Дональда Трампа, поддерживает действующего президента страны Николаса Мадуро, передает Reuters.
Политика
Президент Болгарии подтвердил участие в торжествах в Москве 9 мая
Президент Болгарии Румен Радев подтвердил участие в торжествах в Москве 9 мая.
Общество
Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа
Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Экономика
В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Экономика
В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты
С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».
Авто
В Россию возвращаются бюджетные модели Chevrolet
Chevrolet ушел с российского рынка в 2015 году, оставив в продаже только внедорожники Tahoe и Niva, кроссоверы Traverse и спорткар Camaro.
Происшествия
В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу во время урока
Во вторник в социальных сетях появилось видео, где запечатлено, как учитель одной из школ Псковской области выдергивает стул, на котором раскачивался ученик.
Шоу-бизнес
Джиган в четвертый раз стал отцом
Как стало известно, у пары родился сын, которого назвали Денисом. Уточняется, что в семье Джигана уже есть три дочери: Ариэла, Лея и Майя.
Здоровье
От коронавируса умер главврач больницы в Ухане
Армия и оружие
Украина призвала «не разгонять зраду» из-за обстрелов под Луганском
Начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак призвал «не разгонять зраду» из-за обстрелов и столкновений в Луганской области.
Фигурное катание