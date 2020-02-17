Экономика

ВедомостиВедомостиКудрин назвал допустимой покупку Сбербанка за счет средств ФНБ

Покупка акций Сбербанка у ЦБ за счет средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) не противоречит принципам использования фонда, передает «Интерфакс» слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина.
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с чего всё началось

Счетная палата проверит передачу акций Сбербанка за счет средств ФНБ

Это очень большая будет трата средств ФНБ, наверное самая большая. Поскольку на Счетную палату возложен аудит расходования средств ФНБ, поэтому мы (это мое направление) проанализируем", - сказал Саватюгин. Правительство РФ решило выкупить у ЦБ контрольный пакет Сбербанка.
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