Это очень большая будет трата средств ФНБ, наверное самая большая. Поскольку на Счетную палату возложен аудит расходования средств ФНБ, поэтому мы (это мое направление) проанализируем", - сказал Саватюгин. Правительство РФ решило выкупить у ЦБ контрольный пакет Сбербанка.

с чего всё началось

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает разумным выкуп правительством пакета акций Сбербанка у Банка России за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Саму сделку он расценивает «как смягчение бюджетного правила».

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