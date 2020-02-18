Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКудрин назвал разумной покупку акций Сбербанка за счет средств ФНБ

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает разумным выкуп правительством пакета акций Сбербанка у Банка России за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Саму сделку он расценивает «как смягчение бюджетного правила».
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с чего всё началось

Счетная палата проверит передачу акций Сбербанка за счет средств ФНБ

Это очень большая будет трата средств ФНБ, наверное самая большая. Поскольку на Счетную палату возложен аудит расходования средств ФНБ, поэтому мы (это мое направление) проанализируем", - сказал Саватюгин. Правительство РФ решило выкупить у ЦБ контрольный пакет Сбербанка.
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