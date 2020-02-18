Экономика
КоммерсантъКудрин назвал разумной покупку акций Сбербанка за счет средств ФНБ
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает разумным выкуп правительством пакета акций Сбербанка у Банка России за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Саму сделку он расценивает «как смягчение бюджетного правила».
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с чего всё началось
Это очень большая будет трата средств ФНБ, наверное самая большая. Поскольку на Счетную палату возложен аудит расходования средств ФНБ, поэтому мы (это мое направление) проанализируем", - сказал Саватюгин. Правительство РФ решило выкупить у ЦБ контрольный пакет Сбербанка.РИА Новостивчера в 01:29
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