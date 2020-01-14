Госсубсидии были бы эффективнее для борьбы с бедностью, чем отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих, считает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

с чего всё началось

Более эффективным способом для снижения бедности может стать не уменьшение подоходного налога, а субсидия, которую назначали бы, основываясь на доходе на каждого члена семьи. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

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