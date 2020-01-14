Общество

ИзвестияИзвестияКудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью

Более эффективным способом для снижения бедности может стать не уменьшение подоходного налога, а субсидия, которую назначали бы, основываясь на доходе на каждого члена семьи. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Читать в источнике
Комментировать1509
с чего всё началось

Кудрин считает госсубсидии более эффективным способом борьбы с бедностью, чем отмена НДФЛ

Госсубсидии были бы эффективнее для борьбы с бедностью, чем отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих, считает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
ТАСС08:34

Подробнее о событии

Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью

Известия18:36

Кудрин раскритиковал отмену налогов для бедных: не поможет

Московский Комсомолец12:41

Кудрин рассказал, как бороться с бедностью

РИА Новости11:06

Россиянам рассказали, как победить бедность

Телеканал 360°10:34

Кудрин назвал альтернативу отмене НДФЛ с малоимущих в борьбе с бедностью

РБК09:40

Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России

RT на русском09:06

Кудрин считает госсубсидии более эффективным способом борьбы с бедностью, чем отмена НДФЛ

ТАСС08:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 19:40, Ашберн
Общество

На Филиппинах началось извержение вулкана Тааль

Актуальные Новости 12 января в 10:13
Политика

WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти

США пригрозили Ираку блокировкой счета в банке Нью-Йорка в случае вывода американских войск из страны.
Piter.tv 12 января в 10:03
Армия и оружие

Российский Ми-35М отогнал курдов от патруля в Сирии

Lenta.ru 07:53
Энергетика

Минск направил предложения о покупке нефти ряду стран

Вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика направила на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии предложения о покупке нефти.
Газета.Ru 09:02
Шоу-бизнес

Отец Меган Маркл может выступить против нее в суде

Московский Комсомолец 18:50
Политика

Меркель призвала достроить «Северный поток-2», несмотря на санкции США

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о необходимости достроить газопровод «Северный поток — 2». Она отметила, что Германия продолжит поддерживать этого проекта, несмотря на санкции США.
Gazeta.SPb вчера в 08:28
Происшествия

Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ

В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.
РБК 05:25
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о распространении птичьего гриппа

России угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8, который, в частности, могут занести перелетные птицы.
Известия 16:57
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров

Газета.Ru 13:46
Армия и оружие

СМИ сообщили о подавлении вооруженного мятежа в столице Судана

ТАСС 18:22
Общество

Елизавета II одобрила планы внука и невестки отказаться от привилегий

Королева Великобритании Елизавета II впервые прокомментировала планы принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от привилегий, положенных членам королевской семьи, и стать финансово независимыми.
Ведомости вчера в 12:34
Экономика

Россиян с доходом ниже двух МРОТ захотели освободить от НДФЛ

Жителей России, чей доход не превышает двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), захотели освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Lenta.ru 12 января в 17:13
Шоу-бизнес

Актёр Олег Меньшиков рассказал, как остался без детей

Сам актёр признаётся, что не представляет без супруги свою жизнь.
News.ru 16:27
Экономика

От сдающих квартиры потребуют 200 миллиардов

В приоритете безопасность сдачи и снятия квартир и комплекс сопутствующих услуг, подчеркнул Стасишин, а лишние сложности для собственников квартир, сдающих их по официальным договорам, создавать не предполагается.
Ридус 17:29
Кино

Ксения Собчак обсудила с экспертами провал фильма «Союз спасения»

Актуальные Новости 09:05
Армия и оружие

Пентагон признал, что Турция не поддается давлению по С-400

Президент Турции Реджеп Эрдоган ранее заявлял, что в случае введения американских санкций из-за покупки Анкарой российских С-400, он может закрыть базу США Инджирлик.
Телеканал 360° 14:37
Футбол

Березуцкий: «Слуцкий звал в „Рубин“. И всё ещё может быть»

Бывший футболист сборной России Василий Березуцкий, который ещё осенью минувшего года работал в тренерском штабе Слуцкого в "Витессе", признался, что мог снова воссоединиться с экс-наставником ЦСКА, отправившись следом за ним в Казань, однако на данный момент ответил отказом.
Sport.ru 16:59
Происшествия

В Лос-Анджелесе самолёт сбросил авиатопливо на детскую площадку

Почти три десятка детей и взрослых обратились за медицинской помощью после того, как самолёт сбросил авиатопливо над детской площадкой при начальной школе в Лос-Анджелесе (США), сообщили 14 января в пожарной службе города.
REGNUM 18:14
Технологии

Стали известны цены на Spotify в России

Приложение предоставляет трёхмесячный бесплатный пробный период. С рекламой использование сервиса бесплатно.
ToDay News Ufa 19:13
Происшествия

76-летний петербуржец заявил о том, что его ударил врач скорой помощи

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начали проводить проверку по заявлению 76-летнего пенсионера, который утверждает, что его ударил медик скорой помощи.
Российская газета 06:46
Шоу-бизнес

Стефания Маликова благодаря интервальному голоданию похудела на 8 кг

Стеша отметила, что занимается спортом, а также практикует интервальное голодание или, как ее еще называют, диета 16/8.
Что происходит 09:53
Кино

Вышло видео с семью смертными грехами Ленни Белардо из «Нового Папы»

Культуромания вчера в 10:02
Происшествия

Полиция раскрыла тайных дарителей денег из английской деревни

Lenta.ru 07:23
Гаджеты

Apple выпустит все модели iPhone 5G в 2020 году

Все новые iPhone с полноценной поддержкой 5G будут выпущены во второй половине 2020 года, об этом сообщил аналитик по продукции Apple Минг-Чи Куо.
ФАН вчера в 03:16
Происшествия

Школы Владивостока эвакуировали из-за сообщений о минировании

Общественное телевидение Приморья 12 января в 21:05
Футбол

Карпин сделал предложение будущей жене, брея подмышку

Нева Спорт 06:07
Экономика

Почему мировой долг достиг рекордных $253 трлн

Мировой долг обновил исторический максимум и достиг $253 трлн, или 322% глобального ВВП.
RT на русском 12:34
Кино

Американская киноакадемия назвала номинантов на премию «Оскар»

Радио Sputnik вчера в 10:13
Политика

В «Единой России» отреагировали на идею о налогах для домохозяек

Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев прокомментировал предложение депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Известия вчера в 15:57
Политика

Хафтар примет участие в конференции по Ливии в Берлине

Источники сообщают, что Хафтар решил принять приглашение и отправиться в Берлин для участия в международной конференции.
Политика Сегодня 16:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное