Общество
ИзвестияКудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью
Более эффективным способом для снижения бедности может стать не уменьшение подоходного налога, а субсидия, которую назначали бы, основываясь на доходе на каждого члена семьи. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Читать в источнике
Оценить1588
с чего всё началось
Госсубсидии были бы эффективнее для борьбы с бедностью, чем отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих, считает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.ТАСС08:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 19:40, Ашберн
Общество
На Филиппинах началось извержение вулкана Тааль
Политика
WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти
США пригрозили Ираку блокировкой счета в банке Нью-Йорка в случае вывода американских войск из страны.
Энергетика
Минск направил предложения о покупке нефти ряду стран
Вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика направила на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии предложения о покупке нефти.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл может выступить против нее в суде
Политика
Меркель призвала достроить «Северный поток-2», несмотря на санкции США
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о необходимости достроить газопровод «Северный поток — 2». Она отметила, что Германия продолжит поддерживать этого проекта, несмотря на санкции США.
Происшествия
Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ
В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о распространении птичьего гриппа
России угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8, который, в частности, могут занести перелетные птицы.
Общество
Елизавета II одобрила планы внука и невестки отказаться от привилегий
Королева Великобритании Елизавета II впервые прокомментировала планы принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от привилегий, положенных членам королевской семьи, и стать финансово независимыми.
Экономика
Россиян с доходом ниже двух МРОТ захотели освободить от НДФЛ
Жителей России, чей доход не превышает двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), захотели освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Шоу-бизнес
Актёр Олег Меньшиков рассказал, как остался без детей
Сам актёр признаётся, что не представляет без супруги свою жизнь.
Экономика
От сдающих квартиры потребуют 200 миллиардов
В приоритете безопасность сдачи и снятия квартир и комплекс сопутствующих услуг, подчеркнул Стасишин, а лишние сложности для собственников квартир, сдающих их по официальным договорам, создавать не предполагается.
Кино
Ксения Собчак обсудила с экспертами провал фильма «Союз спасения»
Армия и оружие
Пентагон признал, что Турция не поддается давлению по С-400
Президент Турции Реджеп Эрдоган ранее заявлял, что в случае введения американских санкций из-за покупки Анкарой российских С-400, он может закрыть базу США Инджирлик.
Футбол
Березуцкий: «Слуцкий звал в „Рубин“. И всё ещё может быть»
Бывший футболист сборной России Василий Березуцкий, который ещё осенью минувшего года работал в тренерском штабе Слуцкого в "Витессе", признался, что мог снова воссоединиться с экс-наставником ЦСКА, отправившись следом за ним в Казань, однако на данный момент ответил отказом.
Происшествия
В Лос-Анджелесе самолёт сбросил авиатопливо на детскую площадку
Почти три десятка детей и взрослых обратились за медицинской помощью после того, как самолёт сбросил авиатопливо над детской площадкой при начальной школе в Лос-Анджелесе (США), сообщили 14 января в пожарной службе города.
Технологии
Стали известны цены на Spotify в России
Приложение предоставляет трёхмесячный бесплатный пробный период. С рекламой использование сервиса бесплатно.
Происшествия
76-летний петербуржец заявил о том, что его ударил врач скорой помощи
В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начали проводить проверку по заявлению 76-летнего пенсионера, который утверждает, что его ударил медик скорой помощи.
Шоу-бизнес
Стефания Маликова благодаря интервальному голоданию похудела на 8 кг
Стеша отметила, что занимается спортом, а также практикует интервальное голодание или, как ее еще называют, диета 16/8.
Кино
Вышло видео с семью смертными грехами Ленни Белардо из «Нового Папы»
Гаджеты
Apple выпустит все модели iPhone 5G в 2020 году
Все новые iPhone с полноценной поддержкой 5G будут выпущены во второй половине 2020 года, об этом сообщил аналитик по продукции Apple Минг-Чи Куо.
Происшествия
Школы Владивостока эвакуировали из-за сообщений о минировании
Футбол
Карпин сделал предложение будущей жене, брея подмышку
Экономика
Почему мировой долг достиг рекордных $253 трлн
Мировой долг обновил исторический максимум и достиг $253 трлн, или 322% глобального ВВП.
Кино
Американская киноакадемия назвала номинантов на премию «Оскар»
Политика
В «Единой России» отреагировали на идею о налогах для домохозяек
Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев прокомментировал предложение депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Политика
Хафтар примет участие в конференции по Ливии в Берлине
Источники сообщают, что Хафтар решил принять приглашение и отправиться в Берлин для участия в международной конференции.