Госсубсидии были бы эффективнее для борьбы с бедностью, чем отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих, считает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

с чего всё началось

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировал идею уменьшить подоходный налог для малоимущих граждан для снижения бедности. Он заявил, что более эффективным инструментом может стать субсидия, которую назначали бы, основываясь на доходе на каждого члена семьи.

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