Общество

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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировал идею уменьшить подоходный налог для малоимущих граждан для снижения бедности. Он заявил, что более эффективным инструментом может стать субсидия, которую назначали бы, основываясь на доходе на каждого члена семьи.
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с чего всё началось

Кудрин считает госсубсидии более эффективным способом борьбы с бедностью, чем отмена НДФЛ

Госсубсидии были бы эффективнее для борьбы с бедностью, чем отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих, считает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
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