Госсубсидии были бы эффективнее для борьбы с бедностью, чем отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих, считает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

с чего всё началось

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что эффективным инструментом для борьбы с бедностью может стать субсидия, которую бы назначали, основываясь на доходе каждого члена семьи.

Общество Елизавета II одобрила планы внука и невестки отказаться от привилегий Королева Великобритании Елизавета II впервые прокомментировала планы принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от привилегий, положенных членам королевской семьи, и стать финансово независимыми.

Происшествия Модель Ксения Пунтус находится в реанимации Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.

Общество Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.

Происшествия Бастрыкин назвал заказчика убийства следователя Евгении Шишкиной Александр Иванович, одним из самых дерзких преступлений последнего времени стало убийство следователя органов внутренних дел Евгении Шишкиной.

Происшествия РБК: в Москве задержан бывший директор центра ядерной медицины Обновлено в 17:31 Бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина задержали по подозрению в создании организованной преступной группировки.

Энергетика В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.

Здоровье Онколог из Германии назвала признаки рака поджелудочной железы Согласно утверждениям известного немецкого онколога, руководителя мюнхенского онкологического центра Клиники Рехтс дер Изар Ханы Алгюль, ак поджелудочной железы сложно поддается лечению, в связи с тем, что болезнь, как правило, выявляется только на поздней стадии развития.

Общество ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.

Шоу-бизнес Представители Кадышевой и Бабкиной опровергли слухи о драке В театре "Русская песня" заявили о том, что слух о драке, произошедшей на "Голубом огоньке" между певицами Надеждой Бабкиной и Надеждой Кадышевой, является неправдой, сообщает РИА Новости.