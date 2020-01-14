Общество

ВедомостиВедомостиКудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что эффективным инструментом для борьбы с бедностью может стать субсидия, которую бы назначали, основываясь на доходе каждого члена семьи.
Читать в источнике
Комментировать573
с чего всё началось

Кудрин считает госсубсидии более эффективным способом борьбы с бедностью, чем отмена НДФЛ

Госсубсидии были бы эффективнее для борьбы с бедностью, чем отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих, считает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
ТАСС08:34

Подробнее о событии

Кудрин рассказал об эффективном способе борьбы с бедностью

РИА Новости11:06

Кудрин счел неэффективной отмену НДФЛ для бедных

Московский Комсомолец09:16

Кудрин заявил о низкой эффективности отмены НДФЛ для борьбы с бедностью

Газета.Ru10:29

Кудрин назвал альтернативу отмене НДФЛ с малоимущих в борьбе с бедностью

РБК09:40

Россиянам рассказали, как победить бедность

Телеканал 360°10:34

Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России

RT на русском09:06

Кудрин считает госсубсидии более эффективным способом борьбы с бедностью, чем отмена НДФЛ

ТАСС08:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 11:58, Ашберн
Биатлон

Тихонов про Губерниева: Ни один мошенник не имел такой репутации

Ни один мошенник не имел такого (не имел такой репутации), чтобы его поливали матом.
МК-Спорт 10:05
Общество

Елизавета II одобрила планы внука и невестки отказаться от привилегий

Королева Великобритании Елизавета II впервые прокомментировала планы принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от привилегий, положенных членам королевской семьи, и стать финансово независимыми.
Ведомости вчера в 12:34
Происшествия

Модель Ксения Пунтус находится в реанимации

Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
РИА Новости 12 января в 11:20
Армия и оружие

Военные из США назвали «чудом» спасение после ракетного удара Ирана

Актуальные Новости 00:54
Кино

Стали известны номинанты на премию «Золотая малина»

Организаторы премии «Золотая малина», которую вручают за худшие работы в области кинематографа, назвали претендентов на награду за 2019 год.
Вечерняя Москва вчера в 09:38
Общество

Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов

Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Вести.Ru вчера в 07:33
Политика

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 08:33
Экономика

В России более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

В декабре доля подтверждённых кредитных заявок сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, подсчитали в НБКИ.
RT на русском 00:37
Происшествия

Пассажирка поезда Симферополь — Москва выбросила из купе грудную дочь

Сотрудники полиции Новороссийска сняли с пассажирского поезда женщину, которая выбросила из купе свою грудную дочь.
РБК 07:45
Происшествия

Бастрыкин назвал заказчика убийства следователя Евгении Шишкиной

Александр Иванович, одним из самых дерзких преступлений последнего времени стало убийство следователя органов внутренних дел Евгении Шишкиной.
Российская газета 09:00
Происшествия

В Крыму пассажир из Воронежа устроил поножовщину в поезде

В Крыму два пассажира поезда дальнего следования Санкт-Петербург - Севастополь пострадали от поножовщины, устроенной 61-летним уроженцем Воронежской области.
Российская газета 07:39
Политика

NYT: российских хакеров обвинили в атаке на украинскую Burisma

Американские СМИ подозревают "российских хакеров" в атаке на серверы украинской газовой компании Burisma, вовлеченной в скандал вокруг импичмента президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 04:03
Шоу-бизнес

Влад Топалов перенес две операции с начала года

Вечерняя Москва 08:47
Происшествия

РБК: в Москве задержан бывший директор центра ядерной медицины

Обновлено в 17:31 Бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина задержали по подозрению в создании организованной преступной группировки.
BFM.ru 06:33
Футбол

Семак высказался о тренировках Кокорина и Малкома на сборах в Катаре

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал о восстановлении нападающего Александра Кокорина и полузащитника Малкома, передает пресс-служба клуба.
Газета.Ru 04:53
Экономика

Топилин рассказал о росте реальной зарплаты россиян в 2020 году

Минэкономразвития спрогнозировало рост реальной заработной платы россиян в 2020 году.
Известия 03:44
Здоровье

Питавшаяся пять лет рисом и чили девушка умерла в Китае

News.ru 11:24
Происшествия

Суд арестовал директора школы по делу о покушении на жену депутата

Гагаринский суд Москвы арестовал подозреваемых по делу о нападении на жену депутата от партии «Яблоко» Михаила Хананашвили.
РБК вчера в 11:38
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку нижнего белья

Известия 10:48
Энергетика

В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти

Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости 09:02
Политика

В Иране прошли аресты причастных к крушению украинского самолета

В Иране арестовали несколько человек по делу о крушении украинского самолета, сообщил официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили.
РИА Новости 02:55
Культура

«Крепостная»: сыктывкарка стала звездой телеканала «Россия»

Премьера остросюжетного сериала "Крепостная" состоялась на канале "Россия" 6 января.
Комиинформ 04:25
Здоровье

Онколог из Германии назвала признаки рака поджелудочной железы

Согласно утверждениям известного немецкого онколога, руководителя мюнхенского онкологического центра Клиники Рехтс дер Изар Ханы Алгюль, ак поджелудочной железы сложно поддается лечению, в связи с тем, что болезнь, как правило, выявляется только на поздней стадии развития.
Ugpressa.ru 03:31
Наука

Ученые определили четыре основных типа старения

РИА Новости 07:09
Общество

ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул

Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Российская газета 08:28
Авто

При заправке некоторые водители допускают пять ошибок

МедиаПоток 05:14
Кино

Комедия «Холоп» вновь возглавила кинопрокат в выходные

RuNews24.ru вчера в 03:19
Шоу-бизнес

Представители Кадышевой и Бабкиной опровергли слухи о драке

В театре "Русская песня" заявили о том, что слух о драке, произошедшей на "Голубом огоньке" между певицами Надеждой Бабкиной и Надеждой Кадышевой, является неправдой, сообщает РИА Новости.
Москва 24 вчера в 11:15
Армия и оружие

Российский Ми-35М отогнал курдов от патруля в Сирии

Lenta.ru 07:53
Политика

На Украине расследуют дело против Порошенко и администрации Обамы

По решению суда будет проведено расследование дела о захвате власти и разграблении госбюджета страны и средств международной финансовой помощи администрацией Обамы в сговоре в Порошенко, отметил Кузьмин.
Газета.Ru 10:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное