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ВедомостиКудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что эффективным инструментом для борьбы с бедностью может стать субсидия, которую бы назначали, основываясь на доходе каждого члена семьи.
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с чего всё началось
Госсубсидии были бы эффективнее для борьбы с бедностью, чем отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих, считает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.ТАСС08:34
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Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
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