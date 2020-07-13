Экономика
ТАССКудрин назвал главные риски на российском финансовом рынке
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал низкую стабильность, доминирование крупных государственных институтов и узкий круг финансовых инструментов главными рисками на финансовом рынке РФ.
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Доминирование крупных государственных институтов является одним из главных рисков на российском финансовом рынке, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.РИА Новости09:19
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Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
Происшествия
Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону
По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
Игры
Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции
Российская газета 05:39
Общество
Отец Сергий отверг обвинения в насилии в Среднеуральском монастыре
Екатеринбург Онлайн 07:32
Авто
Три новых кроссовера, которые дебютируют на рынке России до конца лета
Эксперты назвали три новых кроссовера, которые дебютируют на рынке России до конца лета.
Picsnews.net 03:54
Общество
Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков
Граждан России освободили от затрат, связанных с устройствами учета электроэнергии.
ToDay News Ufa 03:35
Финансы
ЦБ РФ допустил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки
Москва, 13 июля 2020, 17:00 — REGNUM Центральный банк (ЦБ) Российской Федерации видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки.
REGNUM 10:00
Экономика
Руденя: к осени региональные нацпроекты должны быть скорректированы
Власти Тверской области скорректируют региональные проекты в соответствии с установками президента России на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, соответствующее поручение дал губернатор области Игорь Руденя, сообщает пресс-служба областного правительства.
РИА Новости 10:45
Культура
Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале
ToDay News Ufa 08:33
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51
Политика
Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора затронули тему возобновления туристических обменов, сообщает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 07:38
Экономика
Пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа 2020 года
Ежегодно с 1 августа работающим пенсионерам прибавляют баллы по итогам их работы в прошлом году.
Бизби 06:16
Происшествия
СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ
РИА Новости 05:16
Шоу-бизнес
Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет
Популярный в 90-х певец из Уфы Андрей Губин выступил на публике впервые за 15 лет.
КП - Уфа 04:36
Здоровье
Пять дополнительных бригад скорой помощи введут в Мурманске
В среду, 15 июля 2020 года, в городе Мурманске и Североморске выйдут на линию пять дополнительных бригад скорой медицинской помощи.
Московский Комсомолец Мурманск 03:45
Экономика
Матвиенко сочла провокацией заявления о деноминации рубля
Заявления о возможном проведении деноминации рубля являются провокацией, заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.
Газета.Ru 09:27
Общество
В коллекционное издание Far Cry 6 войдёт огнемёт
Само же коллекционное издание Far Cry 6 обойдется пользователям в 200 долларов. Для геймеров из РФ оно пока недоступно.
Актуальные Новости 01:53
Общество
СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей
Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт 07:56
Происшествия
Площадь пожара на складе с краской в Самаре достигла 7,5 тыс. кв. м
Площадь пожара на складе с краской в Самаре возросла до 7,5 тыс. кв. метров.
ТАСС 10:41
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Футбол
В Румынии не забили 3 пенальти подряд за несколько минут. Вратаря удалили и довели до слез: видео
У «Рапида» вышел запасной вратарь, а «Петролул» не сумел забить пенальти и с третьей попытки: к мячу подошел другой игрок хозяев и пробил выше ворот.
Sport24.ru вчера в 09:09
Футбол
Сегодня мадридский «Реал» проведет гостевую встречу против «Гранады»
«Реал» является явным фаворитом матча. Коэффициент на победу «сливочных» составляет 1,43. На «Гранаду» можно поставить по коэффициенту 8,60.
ГЛАС.RU 02:17
Игры
Пол главного героя Assassin’s Creed Valhalla можно будет сменить в любой момент
CyberSport.ru 05:22
Политика
Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM вчера в 10:47
Происшествия
В месте разлива авиатоплива на Таймыре ввели режим ЧС
Режим ЧС введен в поселке Тухард Таймырского района Красноярского края из-за утечки 44,5 тонны авиатоплива на предприятии «Норильсктрансгаз», сообщается на сайте местной администрации.
Коммерсантъ 01:34
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
Общество
Более 60% россиян поддерживают повышение НДФЛ
О повышении НДФЛ для доходов физлиц с 13% до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год объявил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ 06:53
Общество
Turkish Airlines объявила о возобновлении авиасообщения с Россией
Авиакомпания Turkish Airlines намерена возобновить перелеты в Россию с 1 августа. Об этом говорится в заявлении на сайте перевозчика.
РБК 10:06
Экономика
Российские банки подняли лимиты по кредитным картам для пенсионеров
Пенсионеры старше 60 лет могли заметить, что во время пика коронавируса их лимиты по кредитным картам стали больше, чем до кризиса.
Газета.Ru 11 июля в 05:38