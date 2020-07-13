МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Доминирование крупных государственных институтов является одним из главных рисков на российском финансовом рынке, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

с чего всё началось

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал низкую стабильность, доминирование крупных государственных институтов и узкий круг финансовых инструментов главными рисками на финансовом рынке РФ.

Общество ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым. 379

Происшествия Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях. 567

Финансы ЦБ РФ допустил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки Москва, 13 июля 2020, 17:00 — REGNUM Центральный банк (ЦБ) Российской Федерации видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки.

Экономика Руденя: к осени региональные нацпроекты должны быть скорректированы Власти Тверской области скорректируют региональные проекты в соответствии с установками президента России на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, соответствующее поручение дал губернатор области Игорь Руденя, сообщает пресс-служба областного правительства. 2

Экономика В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса. 308

Политика Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора затронули тему возобновления туристических обменов, сообщает пресс-служба Кремля. 93

Здоровье Пять дополнительных бригад скорой помощи введут в Мурманске В среду, 15 июля 2020 года, в городе Мурманске и Североморске выйдут на линию пять дополнительных бригад скорой медицинской помощи.

Экономика Матвиенко сочла провокацией заявления о деноминации рубля Заявления о возможном проведении деноминации рубля являются провокацией, заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. 5

Общество В коллекционное издание Far Cry 6 войдёт огнемёт Само же коллекционное издание Far Cry 6 обойдется пользователям в 200 долларов. Для геймеров из РФ оно пока недоступно. 2

Общество СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей. 98

Футбол В Румынии не забили 3 пенальти подряд за несколько минут. Вратаря удалили и довели до слез: видео У «Рапида» вышел запасной вратарь, а «Петролул» не сумел забить пенальти и с третьей попытки: к мячу подошел другой игрок хозяев и пробил выше ворот.

Футбол Сегодня мадридский «Реал» проведет гостевую встречу против «Гранады» «Реал» является явным фаворитом матча. Коэффициент на победу «сливочных» составляет 1,43. На «Гранаду» можно поставить по коэффициенту 8,60.

Политика Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. 209

Происшествия В месте разлива авиатоплива на Таймыре ввели режим ЧС Режим ЧС введен в поселке Тухард Таймырского района Красноярского края из-за утечки 44,5 тонны авиатоплива на предприятии «Норильсктрансгаз», сообщается на сайте местной администрации. 348

Общество Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву. 464

Общество Более 60% россиян поддерживают повышение НДФЛ О повышении НДФЛ для доходов физлиц с 13% до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год объявил президент Владимир Путин. 51

Общество Turkish Airlines объявила о возобновлении авиасообщения с Россией Авиакомпания Turkish Airlines намерена возобновить перелеты в Россию с 1 августа. Об этом говорится в заявлении на сайте перевозчика. 42