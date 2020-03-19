Коронавирус

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Кризис, к которому привел коронавирус, будет беспрецедентным, и его последствия сейчас сложно оценить. Об этом заявил журналистам в четверг, 19 марта, глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.
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с чего всё началось

Кудрин заявил, что кризис, вызванный коронавирусом, будет беспрецедентным

Кризис, вызванный коронавирусом, будет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, его последствия сейчас сложно оценить. Такое мнение высказал журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
ТАСС05:05

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Нашел крайнего? Кудрина призвали не списывать все проблемы РФ на вирус

REGNUM10:25

Кудрин предсказал беспрецедентный и всеохватывающий кризис из-за коронавируса

Газета.Ru05:29

Кудрин заявил о беспрецедентном кризисе из-за коронавируса

RT на русском05:54

Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным

Ведомости05:41

Кудрин назвал кризис из-за коронавируса беспрецедентным

Известия05:37

Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным

РБК06:06

Кудрин заявил, что кризис, вызванный коронавирусом, будет беспрецедентным

ТАСС05:05
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 11:26, Ашберн
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

По подсчетам экспертов ЛУКОЙЛа, за счет низких цен на нефть доходы американского населения вырастут на 6%. А в России же из-за особенностей налоговой системы даже при падении цен на нефть в два раза стоимость бензина не снизится.
РБК 04:30
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Общество

В Оренбуржье выявлен первый случай коронавируса

Бузулук, Оренбургская область, 19 марта 2020, 16:28 — REGNUM В Оренбургской области выявлен первый случай коронавируса, сообщает Роспотребнадзор.
REGNUM 09:28
Общество

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом нового типа, состояние его здоровья не вызывает опасений.
ТАСС 11:24
Происшествия

В Москве умерла пожилая женщина, у которой нашли коронавирус

В Москве скончалась 79-летняя женщина, у которой обнаружили коронавирусное заболевание, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
РИА Новости 04:27
Здоровье

В России расшифровали геном коронавируса

Специалисты НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева секвенировали первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2 из материала от пациента с COVID-19 из России, отмечается в сообщении.
РИА Новости 07:17
Энергетика

США намекнули Саудовской Аравии на проблемы из-за обвала нефти

Авторы просят пересмотреть решение о резком увеличении добычи и снижении цен и намекают, что обвал на нефтяном рынке ставит под угрозу многолетнее стратегическое партнерство двух стран.
Новые Ведомости 07:31
Армия и оружие

В Сирии нашли место гибели лётчика Романа Филипова

Штурмовик Су-25, на котором Роман Филипов 3 февраля 2018 года совершал облёт зоны деэскалации «Идлиб», попал под ракетный удар из ПЗРК.
Сommuna.ru 10:40
Происшествия

На актера из сериала «Кадетство» завели уголовное дело

РИА Новости 10:02
Политика

В МИД сообщили о подготовке Киевом провокации в Крыму

Ранее экс-депутат Верховной рады, глава организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" в начале мая.
РИА Новости 10:34
Экономика

Правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

«На три месяца начиная с марта вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на уплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество», — объявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.
РБК 04:48
Общество

В США решили раздать гражданам по 1000 долларов из-за коронавируса

В США решили раздать взрослым гражданам по 1000 долларов (больше 80 тысяч рублей) и по 500 долларов (более 40 тысяч рублей) на ребенка из-за коронавируса в течение трех недель.
Lenta.ru 11:06
Авто

В Иране появился свой электрокар

Автомобильная компания Iran Khodro из Ирана разработала первый в своей истории электромобиль, который получил название Runna Electric.
Тарантас Ньюс 01:39
Единоборства

Александр Емельяненко рассказал о своей дружбе с Рамзаном Кадыровым

Российский боец MMA Александр Емельяненко рассказал о своей дружбе с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым.
Спорт день за днем 07:49
Хоккей

Хоккеист Умарк опроверг слова об отказе вернуться в Россию

Шведский форвард уфимского «Салавата Юлаева» Линус Умарк опроверг свои слова об отказе вернуться в Россию в случае возобновления сезона КХЛ, которые ранее опубликовало шведское издание Expressen.
РБК 10:33
Единоборства

Украинский боксер Усик попросил называть его на русский манер

Радио Комсомольская правда вчера в 03:59
Экономика

Туроператор «Индиго-Тур» объявил о прекращении деятельности

"Индиго-Тур" первым из российских туроператоров заявил о прекращении своей деятельности после 17 лет работы в связи с коронавирусом и курсом валют.
ТАСС 09:27
Происшествия

Коронавирус подтвержден у шахматиста из Ирландии в Мурманске

Лаборатория Новосибирского института "Вектор" подтвердила наличие коронавируса у гражданина Ирландии, госпитализированного с подозрением коронавирус 16 марта, после участия в шахматном турнире в Мурманске.
ТАСС 06:00
Общество

На Ставрополье выявлен первый пациент с подозрением на коронавирус

Глава Ставрополья призвал не путать подозрение и точный диагноз и пояснил, что окончательный ответ будет получен только после лабораторного исследования в новосибирском ГНЦ «Вектор».
News.ru 08:23
Игры

В Valve объяснили задержку Half-Life 3 «тупостью»

Основатель компании Valve Гейб Ньюэлл объяснил геймерам, почему его компания так долго не выпускала новую часть Half-Life.
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Происшествия

Туркмены решили победить коронавирус поддельным алкоголем и умерли

В Турции выходцы из Туркмении попытались победить коронавирус поддельным алкоголем и умерли.
Lenta.ru 10:00
Шоу-бизнес

Последняя жена Эдуарда Лимонова посмертно призналась ему в любви

17 марта скончался известный писатель, политик Эдуард Лимонов. Чуть меньше месяца назад ему исполнилось 77 лет.
Собеседник вчера в 11:46
Космос

3 астероида в настоящее время направляются к Земле

HotGeo вчера в 03:34
Общество

Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен по всей России

Режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса введен во всех 85 регионах России, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось о 80 регионах.
Газета.Ru 09:48
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 199

"В России за последние сутки подтверждено 52 случая заражения новым коронавирусом у россиян в 23 регионах страны", - указывается в сообщении.
Инфорос 09:13
Энергетика

Китай намерен отказаться от российской нефти

Государственная нефтехимическая компания Китая Sinochem намерена отказаться от закупок у "Роснефти" в связи с санкциями США.
Агентство Телеграф 04:51
Армия и оружие

Экипажи крупнейших американских авианосцев и кораблей оказались заражены коронавирусом COVID-19

Как именно коронавирусная инфекция попала на американские военные корабли – неизвестно, однако, учитывая тот факт, что на морских судах отсутствуют условия, позволяющие вести борьбу с COVID-19, специалисты оценивают ситуацию как крайне тяжёлую.
Avia.pro вчера в 23:31
Здоровье

Названы три первых симптома заболевания коронавирусом

Специалисты озвучили три первых основных признака заболевания коронавирусом.
Evo-rus.com вчера в 01:00
Культура

«КиноПоиск» покажет сериал о Ельцине и президентских выборах 1996 года

Проект расскажет о политических событиях и действующих лицах России середины 1990-х годов, о президентских выборах 1996 года, о Борисе Ельцине, его соратниках и политических противниках.
ТАСС 08:45
Общество

МВД из-за вируса продлит иностранцам визы и сроки пребывания в России

Министерство внутренних дел даст возможность всем прибывшим в Россию иностранцам продлить срок действия визы или пребывания в стране (для тех, кому виза не требовалась для въезда).
РБК 10:53
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