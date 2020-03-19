Кризис, вызванный коронавирусом, будет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, его последствия сейчас сложно оценить. Такое мнение высказал журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

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Кризис, к которому привел коронавирус, будет беспрецедентным, и его последствия сейчас сложно оценить. Об этом заявил журналистам в четверг, 19 марта, глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

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