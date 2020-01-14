Экономика

RT на русскомRT на русскомКудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета

Счётная палата оценивает объём воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 млрд рублей в год при том, что общий объём нарушений за 2019 году составил 804 млрд, заявил глава Счётной палаты, бывший министр финансов России Алексей Кудрин.
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Кудрин рассказал, сколько воруют из бюджета России

Счетная палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах двух-трех миллиардов рублей в год, при том, что общий объем нарушений в этой сфере за 2019 году составил 804 миллиарда, заявил глава палаты Алексей Кудрин в интервью РИА Новости в преддверии 25-летия юбилея ведомства.
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