Экономика

RT на русскомRT на русскомКудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета

Счётная палата оценивает объём воровства из федерального бюджета России в пределах 2—3 млрд рублей в год, притом что общий объём нарушений в 2019 году составил 804 млрд, заявил глава Счётной палаты, бывший министр финансов России Алексей Кудрин.
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Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Счетная палата оценила объем воровства из федерального бюджета России. "По уголовным делам — это от силы до двух-трех миллиардов рублей в год, как правило, даже меньше", — сказал глава палаты Алексей Кудрин в интервью РИА Новости в преддверии 25-летия юбилея ведомства.
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РЕН ТВ13 января в 19:14
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