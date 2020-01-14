Экономика

News.ruNews.ruКудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что в год из федерального бюджета России воруется порядка 2–3 млрд рублей. Это только то, что проходит по уголовным делам. Общий объём финансовых нарушений, которые выявляют аудиторы, составляет сотни миллиардов рублей.
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Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Счетная палата оценила объем воровства из федерального бюджета России. "По уголовным делам — это от силы до двух-трех миллиардов рублей в год, как правило, даже меньше", — сказал глава палаты Алексей Кудрин в интервью РИА Новости в преддверии 25-летия юбилея ведомства.
РИА Новости13 января в 19:52

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Коррупция 2.0

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Кудрин: Из бюджета России воруют в пределах 2-3 млрд рублей в год

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RT на русском14 января в 03:43

Главные новости к утру 14 января

Коммерсантъ13 января в 23:00

Кудрин назвал объемы воровства из федерального бюджета

РБК13 января в 21:26

Объем украденных из бюджета России денег оценили в несколько миллиардов рублей

Lenta.ru13 января в 19:28

Кудрин объяснил свое заявление о масштабах коррупции в России

РЕН ТВ14 января в 04:15
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Мужчина открыл стрельбу в суде в Новокузнецке

Комсомольская правда - Кемерово 15 января в 22:45
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Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении Варшавы

Министерство обороны России к 75-летию освобождения Варшавы от гитлеровских войск обнародовало рассекреченные исторические документы, раскрывающие эпизоды военной операции.
РБК вчера в 17:09
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Пропавшую в Новосибирской области десятилетнюю девочку нашли живой

Десятилетнюю девочку, которая накануне пропала в городе Карасуке Новосибирской области, нашли живой.
РБК вчера в 22:08
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевского титула

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NewInform 15 января в 09:50
Общество

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17 января в Центральном районном суде Кемерова началось рассмотрение дела экс-замгубернатора области по топливно-энергетическому комплексу и экологии.
Газета Кемерова вчера в 23:25
Общество

Певец Шура прокомментировал слова Водонаевой о «быдле» и маткапитале

Водонаева написала в Instagram, что "отчаявшиеся из-за низкого материального положения граждане" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнут заводить детей ради выплат, что может стать "роковым для будущих поколений".
РИА Новости вчера в 21:50
Происшествия

Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник

Lenta.ru вчера в 09:53
Финансы

Россия увеличила вложения в US Treasuries на $796 млн

Россия увеличила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) в ноябре 2019 года на $796 млн по сравнению с октябрем, показатель рос четыре месяца подряд, следует из данных министерства.
Интерфакс 00:14
Происшествия

В Тульской области горит зерновой склад

Склад для хранения зерна загорелся на площади 500 квадратных метров в Ясногорске Тульской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 23:15
Политика

Руководитель пенсионного фонда Бурятии покинул пост

В республиканских СМИ распространилась информация об отставке руководителя отделения пенсионного фонда России в Бурятии Евгения Ханхалаева.
Байкал24 00:33
Политика

Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьера

Ореанда-Новости 15 января в 11:21
Армия и оружие

В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что при обстреле Ираном баз в Ираке пострадали 11 американских военных.
РИА Новости вчера в 22:40
Политика

Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы

Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 20:25
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Конструктор сайтов Tilda заблокировал сайт о «ростовском деле»

Сайт временно разблокировали, чтобы его создатели смогли скопировать всю информацию и разместить ее на другой платформе.
Эхо Москвы вчера в 16:00
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Михаил Мишустин написал несколько песен для Григория Лепса

Vologda-poisk.ru вчера в 08:35
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Мишустин выступил против налога на богатых

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин прокомментировал тему возможного введения так называемого налога на богатых.
Национальная служба новостей вчера в 05:46
Происшествия

Пассажир снял посадку SSJ-100 на недостроенную полосу в Домодедове

Пассажиры рейса авиакомпании "ИрАэро" из Сабетты в Москву, который сегодня приземлился на недостроенную полосу в аэропорту Домодедово, не заметили ошибки пилота, перепутавшего ВПП.
Вести.Ru вчера в 17:33
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у московского ПФС-банка

Центробанк отозвал лицензию на проведение банковских операций у московского банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» (ПФС-банка).
РБК 00:45
Хоккей

Овечкин сделал хет-трик и принес победу «Вашингтону»

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Экономика

Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год

Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план — ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
РИА Новости 13 января в 19:55
Кино

Квентин Тарантино назвал Криса Пайна лучшим голливудским актером

VSE42.RU вчера в 00:06
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«Проект» рассказал о богатстве семьи Мишустина

FreeNews-Volga вчера в 09:34
Армия и оружие

Новейший тральщик «Иван Антонов» направился в Средиземное море

Композитные тральщики проекта 12700 типа "Александрит" спроектированы ЦМКБ "Алмаз" в качестве противоминных кораблей нового поколения.
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Медведев выделил 127 миллиардов рублей на атомный ледокол

С 2020 по 2027 год правительство выделит 127 миллиардов рублей на строительство атомного ледокола проекта 10510 "Лидер".
РИА Новости вчера в 23:22
Политика

Путин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию

Путин говорил о необходимости внести поправки сегодня в послании Федеральному собранию.
Эхо Москвы 15 января в 14:56
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News.ru вчера в 02:48
Политика

Источник рассказал о резиденции Медведева в новой должности

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, возглавлявший правительство РФ, вправе оставить за собой резиденцию, в которой проживал ранее, или выбрать другую из перечня госдач, рассказал РИА Новости информированный источник.
РИА Новости вчера в 09:30
Финансы

Экономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
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Авто

Раскрыта цена топовой версии Kia Seltos в России

Инсайдеры с форума Seltos.Club рассекретили стоимость еще одной комплектации кроссовера KIA Seltos, который уже выпускается в Калининграде и начинает поступать в дилерские центры.
Автоновости дня 15 января в 08:33
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