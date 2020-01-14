Экономика

УтроNewsУтроNewsКудрин рассказал, сколько денег воруют из федерального бюджета

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что от двух до трех миллиардов рублей в год федеральных средств бюджета РФ присваиваются незаконно. Об этом сообщает корреспондент УтроNеws.
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с чего всё началось

Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Счетная палата оценила объем воровства из федерального бюджета России. "По уголовным делам — это от силы до двух-трех миллиардов рублей в год, как правило, даже меньше", — сказал глава палаты Алексей Кудрин в интервью РИА Новости в преддверии 25-летия юбилея ведомства.
РИА Новости13 января в 19:52

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Счетная палата примеряется к стратегическому аудиту

Коммерсантъ14 января в 15:00

Кудрин: Из бюджета России воруют в пределах 2-3 млрд рублей в год

ПРАЙМ13 января в 19:17

Кудрин рассказал об объемах воровства из бюджета и коррупции

Известия14 января в 03:39

Кудрин назвал объемы воровства из федерального бюджета

РБК13 января в 21:26

Объем украденных из бюджета России денег оценили в несколько миллиардов рублей

Lenta.ru13 января в 19:28

Кудрин оценил объём воровства из федерального бюджета

RT на русском14 января в 03:43

От силы 3 миллиарда: Кудрин рассказал об объемах краж из бюджета РФ

РЕН ТВ13 января в 19:14
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Общество

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RT на русском 05:17
Гаджеты

В Сети был замечен смартфон Xiaomi Poco X2

Поклонники уже больше года ждут презентации смартфона Xiaomi Poco F2. В Сети появилось упоминание о модели под кодовым названием Phoenixin.
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Политика

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Умер контрразведчик Иван Устинов

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