Экономика

ВедомостиВедомостиКудрин назвал недостатки проекта федерального бюджета до 2022 года

Госдума в среду приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020–2022 гг. Он предусматривает рост расходов в 2020 г. на 500 млрд – до 19,5 трлн руб. – по сравнению с действующим законом о бюджете.
Читать в источнике
Комментировать11
с чего всё началось
В проекте федерального бюджета на 2020–2022 гг. недостаточно стимулов для роста экономики, написал
 на своей странице в Twitter председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Ведомости06:45

Подробнее о событии

Кудрин назвал недостатки проекта федерального бюджета до 2022 года

Ведомости06:45

Кудрин назвал сбалансированными доходы бюджета на 2020-2022 годы

ТАСС04:18

Кудрин не увидел «социального» маневра в трехлетнем бюджете

Росбалт08:38

Кудрин считает, что в бюджете РФ на 2020 году не хватает стимулов для роста экономики

Будущее России. Национальные проекты06:35

Прогноз доходов бюджета до 2022 года в целом сбалансирован, заявил Кудрин

РИА Новости04:47

Счётная палата выразила беспокойство по поводу бюджета РФ на 2020–2022 годы

News.ru07:45

Кудрин: кассовое исполнение нацпроектов составило 59%

REGNUM04:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 16:46, Ашберн
Происшествия

Адвокат заявил об аресте еще одного родственника Арашуковых

Ленинский районный суд Ставрополя в среду арестовал кузена экс-сенатора Рауфа Арашукова Беслана Арашукова по делу об участии в ОПГ и растрате, сообщил РИА Новости адвокат Артем Шарко.
РИА Новости 16:37
Интернет

В WhatsApp появилась новая важная функция

В новой версии приложения для Android появились некоторые настройки, которые сделают чат более безопасным.
Astera вчера в 11:32
Общество

Елену Малышеву госпитализировали

Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 01:47
Общество

Генпрокуратура предложила запретить публикации преступлений подростков

Генпрокуратура России предложила ввести запрет на публикации о преступлениях, совершенных подростками.
Известия 16:02
Общество

В Росатоме прокомментировали сообщения о ввозе радиоактивных отходов

Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом").
РИА Новости 14:48
Армия и оружие

Генерал оценил оборону Крыма после полета B-52 над Черным морем

РЕН ТВ 07:38
Спорт

Паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию

В 2008 году спортсменка подписала документы, которые позволили медикам закончить ее жизнь.
Snob.ru 15:30
Экономика

В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Глава ПФР Антон Дроздов заявил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 млрд рублей.
Газета.Ru 11:10
Политика

Зеленский потребовал проверить депутатов на детекторе лжи

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.
News.ru 07:42
Армия и оружие

Постпредство РФ посоветовало НАТО закупить учебники по истории

Постоянное представительство РФ при НАТО посоветовало Североатлантическому альянсу приобрести учебники по истории вместо комплектов зимней формы, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 21 октября в 23:06
Спорт

Blizzard: опубликовано расписание BlizzCon 2019

LoginCasino.com 05:02
Автоспорт

Пилоты Renault дисквалифицированы из протокола Гран-при Японии, Квяту присуждено одно очко

Международная автомобильная федерация (FIA) исключила пилотов Renault Даниэля Риккардо и Нико Хюлькенберга из протокола гонки Гран-при Японии.
RT на русском 16:33
Музыка

Розенбаум перепел песню Бузовой «Водица» под гитару

Александр Розенбаум спел песню Ольги Бузовой «Водица» в эфире шоу «Вечерний Ургант».
78.ru вчера в 02:50
Технологии

Google заявил о достижении «квантового превосходства»

Представители IBM заявили, что достижения Google сильно преувеличены.
Говорит Москва 14:08
Футбол

«Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов

Газета.Ru 14:53
Политика

Зеленский озвучил условия проведения нормандского саммита

Существует лишь два условия для проведения нормандского саммита: согласование "формулы Штайнмайера" и разведение войск на трех участках в Донбассе.
ИА Новороссия 13:47
Гаджеты

Раскладной смартфон Huawei Mate X оказался на 1000 долларов дороже

Astera 07:27
Космос

Мы можем отправиться на Венеру с современными технологиями

За исключением беспосадочных полетов, Венера не посещалась космическими кораблями НАСА в течение 25 лет, хотя впоследствии ученые отправляли в агентство несколько предложений о миссии.
AstroNews.ru 07:22
Политика

Путин: Россия списала странам Африки более $20 млрд

«К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 млрд долларов», — заявил российский лидер, отметив, что таким образом Россия участвует в инициативе по «облегчению долгового бремени стран Африки».
REGNUM 06:20
Культура

Представитель Добронравова опроверг уход Митяя из «Сватов»

Представитель актера Федора Добронравова, известного по роли Ивана Будько в сериале "Сваты", опроверг уход из проекта артиста Николая Добрынина.
Народные новости вчера в 06:44
Армия и оружие

Шойгу провел переговоры с главкомом «Сил демократической Сирии»

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в среду, 23 октября, провел по видеосвязи переговоры с главнокомандующим "Сирийскими демократическими силами" (СДС) Мазлумом Абдо.
Аргументы недели 16:02
Происшествия

Броневик протаранил автомобиль в Костроме

Бронемашина влетела в легковой автомобиль на дороге в Костроме. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:35
Происшествия

СК возбудил дело о халатности после гибели калининградца в ОВД

Следствие возбудило уголовное дело о халатности после смерти 36-летнего мужчины, получившего тяжелые ожоги кипятком от разбитого радиатора отопления в ОВД Калининграда, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по Калининградской области Наталья Гацко.
РИА Новости 15:48
Авто

Показали необычный концепт-кар новой Toyota Supra 3000GT

В этом году на SEMA Show появятся несколько диких Toyota Supras, но концепция TRD GR Supra 3000GT вполне может стать самой дикой вариацией поколения A90 на сегодняшний день.
SpeedMe 21 октября в 14:54
Армия и оружие

Российские стратеги прилетели в ЮАР

В полете Ту-160 дозаправлялись, уточняют военные. Кроме того, на последнем отрезке пути их сопровождали истребители ВВС ЮАР JAS-39 Gripen.
Вести.Ru 11:35
Происшествия

В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами

Газета.Ru 06:55
Общество

Телефонные мошенники освоили новый способ кражи денег

Мошенники изобрели новую схему кражи денег с мобильного телефона - для этого они устанавливают приложение удаленного доступа на смартфон, а затем получают доступ ко всем банковским приложениям жертвы.
Газета.Ru 02:18
Кино

Вышел финальный трейлер последнего эпизода «Звездных войн»

Финальная часть киносаги выйдет в мировой прокат 19 декабря 2019 года.
UfacityNews.ru вчера в 08:52
Шоу-бизнес

Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа

Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа Наталья Подольская сделала неожиданное признание.
Экспресс газета вчера в 06:23
Здоровье

Почти 5 тысяч москвичек прошли бесплатное обследование груди

Более 4,9 тысячи москвичек прошли бесплатное обследование груди за первые выходные с начала акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы против рака молочной железы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Москва 24 00:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное