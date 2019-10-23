с чего всё началось

Госдума в среду приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020–2022 гг. Он предусматривает рост расходов в 2020 г. на 500 млрд – до 19,5 трлн руб. – по сравнению с действующим законом о бюджете.

Кудрин назвал недостатки проекта федерального бюджета до 2022 года

Происшествия Адвокат заявил об аресте еще одного родственника Арашуковых Ленинский районный суд Ставрополя в среду арестовал кузена экс-сенатора Рауфа Арашукова Беслана Арашукова по делу об участии в ОПГ и растрате, сообщил РИА Новости адвокат Артем Шарко.

Интернет В WhatsApp появилась новая важная функция В новой версии приложения для Android появились некоторые настройки, которые сделают чат более безопасным.

Общество Елену Малышеву госпитализировали Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.

Общество В Росатоме прокомментировали сообщения о ввозе радиоактивных отходов Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом").

Политика Зеленский потребовал проверить депутатов на детекторе лжи Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.

Политика Зеленский озвучил условия проведения нормандского саммита Существует лишь два условия для проведения нормандского саммита: согласование "формулы Штайнмайера" и разведение войск на трех участках в Донбассе.

Космос Мы можем отправиться на Венеру с современными технологиями За исключением беспосадочных полетов, Венера не посещалась космическими кораблями НАСА в течение 25 лет, хотя впоследствии ученые отправляли в агентство несколько предложений о миссии.

Политика Путин: Россия списала странам Африки более $20 млрд «К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 млрд долларов», — заявил российский лидер, отметив, что таким образом Россия участвует в инициативе по «облегчению долгового бремени стран Африки».

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Происшествия Броневик протаранил автомобиль в Костроме Бронемашина влетела в легковой автомобиль на дороге в Костроме. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия СК возбудил дело о халатности после гибели калининградца в ОВД Следствие возбудило уголовное дело о халатности после смерти 36-летнего мужчины, получившего тяжелые ожоги кипятком от разбитого радиатора отопления в ОВД Калининграда, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по Калининградской области Наталья Гацко.

Авто Показали необычный концепт-кар новой Toyota Supra 3000GT В этом году на SEMA Show появятся несколько диких Toyota Supras, но концепция TRD GR Supra 3000GT вполне может стать самой дикой вариацией поколения A90 на сегодняшний день.

Общество Телефонные мошенники освоили новый способ кражи денег Мошенники изобрели новую схему кражи денег с мобильного телефона - для этого они устанавливают приложение удаленного доступа на смартфон, а затем получают доступ ко всем банковским приложениям жертвы.