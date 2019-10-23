Экономика
ВедомостиКудрин назвал недостатки проекта федерального бюджета до 2022 года
Госдума в среду приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020–2022 гг. Он предусматривает рост расходов в 2020 г. на 500 млрд – до 19,5 трлн руб. – по сравнению с действующим законом о бюджете.
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В проекте федерального бюджета на 2020–2022 гг. недостаточно стимулов для роста экономики, написал на своей странице в Twitter председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.Ведомости06:45
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Кудрин считает, что в бюджете РФ на 2020 году не хватает стимулов для роста экономики
Будущее России. Национальные проекты06:35
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