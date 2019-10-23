с чего всё началось

Госдума в среду приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020–2022 гг. Он предусматривает рост расходов в 2020 г. на 500 млрд – до 19,5 трлн руб. – по сравнению с действующим законом о бюджете.

Кудрин назвал недостатки проекта федерального бюджета до 2022 года

Политика Власти США рассказали о задержании Ахмеда Билалова Бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова задержали в США за нарушение правил пребывания по неиммиграционной визе.

Армия и оружие Путин и Эрдоган договорились по Сирии Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.

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Футбол Интер — Боруссия (Дортмунд) 1:0 (1-й тайм) Бывший президент "Интера" Массимо Моратти поделился мнением о нынешнем состоянии "нерадзурри": "Интер" одержал восемь побед в девяти матчах, у них есть и качество состава, и характер.

Политика Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в некоторых городах В некоторых городах Украины могут возникнуть проблемы с отоплением, если Киев не подпишет новый контракт на транзит российского газа в Европейский союз, заявил украинский премьер Алексей Гончарук.

Общество В Москве обнаружен двойник Зеленского В Москве живет мужчина, внешне похожий на президента Украины Владимира Зеленского, сюжет о нем вышел в программе «60 минут» на телеканале Россия 1.

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Музыка Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.

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Происшествия В Турции после занятий аэробикой умерла россиянка По информации издания, 54-летняя Нелли Лаптева из города Дегтярска приехала на отдых в Турцию вместе с дочерью 6 октября, а через два дня ей стало плохо после занятий аэробикой.

Армия и оружие Шойгу провёл переговоры с главкомом Сирийских демократических сил Министр обороны России Сергей Шойгу провёл переговоры с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами Мазлумом Абдо.

Общество Медведев проверил датчики «Сибура» с помощью зажигалки Премьер-министр России Дмитрий Медведев с помощью зажигалки опробовал возможности датчиков, отслеживающих нештатные ситуации на заводах «Сибура».

Футбол «Челси» обыграл «Аякс» благодаря голу Батшуайи «Челси» добился выездной победы над «Аяксом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Политика Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.

Общество Экологи узнали о возобновлении ввоза в Россию радиоактивных отходов В Greenpeace отмечают, что в 2009 году, после продолжавшейся несколько лет кампании протеста, Urenco и «Росатом» отказались от продолжения импорта в Россию радиоактивных отходов из Германии.

Шоу-бизнес В Сети появилось ранее не публиковавшееся видео Юлии Началовой Анна Исаева, бывшая пиар-директор российской певицы и актрисы Юлии Началовой, выложила в своем Instagram ранее никогда не публиковавшееся видео артистки, записанное за три месяца до ее смерти.

Экономика Акции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7% К вечеру среды обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на "Московской бирже" в отсутствие новостей.

Общество Испытание Крымского моста гружеными вагонами показали на видео Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив начали испытывать при помощи тяжелых железнодорожных составов, испытания попали на видео.

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Кино Сценарий «Игры престолов» объяснил самую непонятную сцену финала В сценарии финальной серии «Игры престолов» нашли объяснение странному поведению Дейенерис Таргариен, которая неожиданно решила спалить уже сдавшийся город вместе с мирными жителями.