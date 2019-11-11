Экономика
Газета.RuКудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить145
с чего всё началось
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью ТАСС рассказал о том, с какими сложностями сталкиваются регионы при реализации нацпроектов, можно ли перераспределить бюджетные расходы для сокращения числа бедных, как можно сделать поддержку нуждающихся более адресной, а также о том, на какую социальную проблему обратит внимание Счетная палата в следующем году.ТАССвчера в 04:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Кудрин предложил регионам отчитываться только по важным показателям нацпроектов
Известиявчера в 05:05
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:05, Ашберн
Общество
Кремль оценил идею снизить пенсионный возраст на Дальнем Востоке
В Кремле не рассматривают идею уменьшения возраста выхода на пенсию на Дальнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Армия и оружие
У берегов Израиля нашли российскую подлодку
Журналист издания Итай Блюменталь уточняет, что предполагаемая российская субмарина была обнаружена ракетным корветом израильских ВМС в восьми морских милях от побережья, то есть глубоко в территориальных водах еврейского государства.
Армия и оружие
Израиль уничтожил одного из лидеров «Исламского джихада»
Массированная атака стала ответом на удары израильской армии по позициям командования группировки "Исламский джихад" (деятельность террористической организации запрещена в России, - прим. ред.). Один из лидеров был убит во вторник ночью в секторе Газа.
Политика
Савченко призвала Зеленского «не быть лохом»
Бывший депутат Рады Надежда Савченко призвала президента Украины Владимира Зеленского «не быть лохом» относительно земельной реформы и принятия закона о референдумах.
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Экономика
Татьяна Голикова предложила обложить россиян новым налогом, перенеся еще одну заботу о стариках на плечи трудоспособного населения
С предложением о создании рабочей группы, которая бы проработала этот вопрос, выступила вице-премьер по социальному направлению Татьяна Голикова.
Спорт
WADA планирует лишить РУСАДА статуса соответствия
Глава WADA Крэйг Риди заявил, что его организация намерена лишить РУСАДА статуса соответствия после доклада экспертов, сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
«Золотой Граммофон» был испорчен Басковым и выступлением Лободы
Многие зрители не были в восторге от одной из самых главных церемоний, премии «Золотой Граммофон».
Общество
Кирилл Терешин лишился «рук-базук»
Россиянину Кириллу Терешину, известному как «руки-базуки», удалили токсичный синтол из обеих рук. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Политика
В Киеве признались, зачем Зеленскому нужна встреча с Путиным
Заявление прозвучало, как ответ на вопрос — зачем, вообще, Зеленский так жаждет встречи с Владимиром Путиным.
Политика
Эво Моралес вылетел из Боливии в Мексику
Политика
Лавров пообещал решить проблему с выборами 2020 года в США
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров шуткой ответил на вопрос, как Москва готовится к выборам президента США, которые пройдут в 2020 году.
Общество
«Аэрофлот» рассказал о подмене кота при взвешивании перед полетом
Космос
SpaceX запустил в космос ракету с 60 спутниками
Американский производитель космической техники SpaceX запустил в космос ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink в рамках создания высокопроизводительного канала связи, который в состоянии обеспечить интернет-соединение в любой точке планеты.
Общество
ВЦИОМ узнал, чего боятся россияне
Граждан России больше всего беспокоят социальная несправедливость и снижение доходов. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Энергетика
Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире
В дороговизне добычи Россию обогнали Казахстан (46 и 51 доллар за баррель нефти на суше и на море соответственно), сухопутные проекты США (49 долларов), офшорные проекты Анголы и Таиланда (около 50 долларов).
Общество
Генпрокуратура рассказала о шести уголовных делах против кинокомпаний
По результатом проверок прокуратуры заведено шесть уголовных дел об уклонении кинокомпаний от возврата госсубсидий на производство фильмов, заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
Игры
Sony PlayStation 5 может получить уникальные картриджи
Месяц назад Sony официально заявила, что игровая консоль PlayStation 5 будет выпущена в праздничный сезон в 2020 году.
Общество
Худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019
Мероприятие прошло 10 ноября в Лос-Анджелесе.
Армия и оружие
Минобороны получило заключительную партию РСЗО «Торнадо-Г» в 2019 году
Минобороны России в рамках гособоронзаказа на 2019 год получило заключительную партию реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г", говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы "РТ-Капитал" (входит в Ростех).
Политика
Переговоры России и Украины по газу зашли в тупик
Еврокомиссия предложила провести очередную трехстороннюю встречу по транзиту российского газа на уровне министров во вторник, 19 ноября.
Происшествия
Пожар произошел на территории Северной ТЭЦ в Петербурге
Ангар загорелся на территории Северной ТЭЦ в Петербурге.
Общество
Рособрнадзор прорабатывает вопрос сдачи ЕГЭ в режиме онлайн
Рособрнадзор рассматривает возможность перевода сдачи Единого государственного экзамена в онлайн-формат.
Политика
Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США
Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.