Экономика

Газета.RuГазета.RuКудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать234
с чего всё началось

Кудрин: экономический рост невозможен без инвестиций в человека

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью ТАСС рассказал о том, с какими сложностями сталкиваются регионы при реализации нацпроектов, можно ли перераспределить бюджетные расходы для сокращения числа бедных, как можно сделать поддержку нуждающихся более адресной, а также о том, на какую социальную проблему обратит внимание Счетная палата в следующем году.
ТАССвчера в 04:00

Подробнее о событии

Требует внимания адресность соцпомощи: о бедности в России

REGNUM06:25

Кудрин назвал сумму для борьбы с бедностью в России

URA.Ruвчера в 12:38

Кудрин предложил регионам отчитываться только по важным показателям нацпроектов

Известиявчера в 05:05

Названа достаточная для борьбы с бедностью в России сумма

Lenta.ruвчера в 11:57

Кудрин считает необходимым перераспределить пособия в пользу нуждающихся

Коммерсантъвчера в 07:56

Кудрин победит бедность отменой детских пособий

Независимая газетавчера в 12:13

Кудрин считает целесообразным пересмотреть некоторые формы социальных выплат

ТАССвчера в 04:10
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 06:34, Ашберн
Политика

На Украине возбудили два уголовных дела против телеведущего Соловьева

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что в отношении российского телеведущего Владимира Соловьева на Украине возбудили уголовное дело.
АБН 04:50
Общество

В России предложили сократить период использования шипованной резины

Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.
RT на русском вчера в 22:03
Происшествия

СК проверит данные о действиях доцента СПбГУ против другой студентки

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Санкт-Петербургу проверить данные СМИ о возможных противоправных действиях доцента СПбГУ Олега Соколова в отношении другой студентки.
RT на русском 03:05
Общество

КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров

Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.
RT на русском 01:31
Культура

Сарик Андреасян назвал фильм «Защитники» неудачным

Режиссёр и продюсер Сарик Андреасян считает, что выпущенный им в 2017 году фильм «Защитники» является неудачным.
RT на русском вчера в 07:51
Кино

Сериал «Титаны» продлен на третий сезон

Киноафиша России 02:37
Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Политика

Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США

Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.
Коммерсантъ вчера в 16:35
Гаджеты

Кулер Thermalright AXP-90 Full Copper выполнен из меди

3DNews 01:24
Происшествия

В Сети появилась петиция в поддержку Олега Соколова

На сайте общественных петиций change.org появился документ в защиту доцента Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, с которой он состоял в личных отношениях.
REGNUM 03:22
Политика

Рогозин ответил на слова Путина о воровстве на Восточном

Lenta.ru 03:19
Общество

Газ из Болгарии в Сербию по «Турецкому потоку» пустят в 2020 году

Газ из Болгарии в Сербию по газопроводу «Турецкий поток» начнёт поступать до мая 2020 года.
REGNUM 02:10
Технологии

Стало известно, что Google собирает медицинские данные пользователей

Компания Google втайне от пользователей собирала медицинские данные в лечебных учреждениях. Сбор данных проходил в 21 американском штате.
АБН 01:16
Политика

Песков прокомментировал засекречивание материалов дела Голунова

Следствие имеет право в определенных случаях засекречивать расследование дел, согласование главы государства для этого вовсе не требуется, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о деле журналиста Ивана Голунова.
РИА Новости 04:44
Общество

Рособрнадзор прорабатывает вопрос сдачи ЕГЭ в режиме онлайн

Рособрнадзор рассматривает возможность перевода сдачи Единого государственного экзамена в онлайн-формат.
RT на русском 05:23
Спорт

Федун: не расстраивает, что игрокам «Спартака» не дают визу в США

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что не переживает по поводу невыданных виз в США футболистам клуба для участия в товарищеском турнире Florida Cup в Орландо.
Чемпионат вчера в 13:04
Политика

Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе

Американский лидер Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:18
Политика

Парламент Молдавии отправил в отставку правительство Майи Санду

Парламент Молдавии проголосовал за отставку правительства во главе с премьером Майей Санду, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 05:55
Происшествия

В Венгрии освободили задержанных болельщиков ЦСКА

РИА Новости 05:14
Экономика

Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2

В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2.
РБК 10 ноября в 18:47
Общество

В Москве сообщили о проблемах с вывозом мусора в Бурятии

Глава ведомства Дмитрий Кобылкин направил на имя глав субъектов предупреждения о необходимости «принять исчерпывающие меры недопущения ситуаций с остановкой оказания услуги по вывозу твёрдых коммунальных отходов (ТКО) по вине региональных операторов».
REGNUM 03:52
Общество

Бизнес-центр над «Бажовской» построили по поддельной подписи Якоба

Екатеринбург-ТВ 05:37
Наука

Физики впервые показали квантовую природу пептидов

Ученые впервые продемонстрировали квантовое поведение молекул пептидов.
N+1 02:29
Происшествия

Расчленивший аспирантку Соколов попросил в СИЗО книгу и очки

Московский Комсомолец вчера в 18:21
Политика

Лавров пошутил насчет причастности РФ к будущим выборам президента США

Глава МИД России Сергей Лавров пошутил по поводу выборов президента США, которые пройдут в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:03
Политика

Эво Моралес вылетел из Парагвая в Мексику

Бежавший из Боливии бывший президент Эво Моралес вылетел на самолете мексиканских военно-воздушных сил из столицы Парагвая Асунсьона в Мехико.
Московский Комсомолец 03:28
Общество

Руки-Базуки попросил об операции по удалению бицепсов из-за воспаления

Блогер Кирилл Терешин, известный как Руки-Базуки, намерен сделать операцию на бицепсы, сообщает телеграм-канал Mash.
Газета.Ru 05:18
Политика

Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского

В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
RT на русском 04:28
Происшествия

Курсант военного училища Тюмени умер от менингита

Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался 8 ноября от менингоккового менингита.
Газета.Ru 04:07
Космос

Китай поделился планами по исследованию планет

Издание China Daily сообщило, что полеты на Луну китайский астронавтов станут научно-техническим фундаментом для пилотируемых полетов на Марс.
Ferra 09 ноября в 08:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное