Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью ТАСС рассказал о том, с какими сложностями сталкиваются регионы при реализации нацпроектов, можно ли перераспределить бюджетные расходы для сокращения числа бедных, как можно сделать поддержку нуждающихся более адресной, а также о том, на какую социальную проблему обратит внимание Счетная палата в следующем году.

с чего всё началось

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.

Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму

Происшествия Мужчина облил детей щелочью в детском саду в Китае Как стало известно, нападавший срезал проволочные заграждения детского сада, проник на территорию и облил детей и воспитателей раствором каустической соды, после чего сбежал.

Общество На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Происшествия Два человека погибли при взрыве у ливанского посольства в Дамаске "По предварительным данным, два человека погибли, шестеро пострадали в результате вражеского удара по гражданскому зданию в Западной Меззе неподалеку от посольства Ливана в Дамаске", - говорится в сообщении.

Общество Производители предложили снять ограничение на крепость пивных напитков Российские производители пива выступили с предложением исключить ограничения по крепости пивных напитков из технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Происшествия На автостоянке в Подмосковье сгорели более 10 машин Пожар произошел на автостоянке в Раменском районе Подмосковья, огнем повреждено более 10 машин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

Общество Дмитрий Медведев прилетел в Новосибирск Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Новосибирск. В столицу Новосибирской области он прилетел рано утром сегодня, 12 ноября.

Политика Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».

Технологии Главный вопрос вселенной: на что способен квантовый компьютер Google Ученым из Google с помощью квантового компьютера Sycamore удалось решить задачу, которую не способен выполнить даже самый мощный в мире суперкомпьютер IBM Summit.

Происшествия В Тюмени полиция задержала известного блогера В понедельник, 11 ноября, тюменского блогера Алексея Кунгурова полиция задержала прямо во время прогулки с дочкой.

Наука Ученые обнаружили связь между качеством сна и тревожностью Между качеством сна и уровнем тревожности человека на следующий день существует прямая связь, к такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета.

Общество Эксперты назвали лучшее сгущенное молоко По результатам экспертизы сгущенное молоко "Главпродукт" и "Глубокое" добавлены в черный список "Росконтроля", так как не соответствуют заявленному наименованию.