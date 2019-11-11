Экономика

Газета.RuГазета.RuКудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать231
с чего всё началось

Кудрин: экономический рост невозможен без инвестиций в человека

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью ТАСС рассказал о том, с какими сложностями сталкиваются регионы при реализации нацпроектов, можно ли перераспределить бюджетные расходы для сокращения числа бедных, как можно сделать поддержку нуждающихся более адресной, а также о том, на какую социальную проблему обратит внимание Счетная палата в следующем году.
ТАССвчера в 04:00

Подробнее о событии

«Проблема не в сумме»: как побороть бедность в России

REGNUM04:31

Кудрин назвал сумму для борьбы с бедностью в России

URA.Ruвчера в 12:38

Кудрин считает целесообразным пересмотреть некоторые формы социальных выплат

ТАССвчера в 04:10

Названа достаточная для борьбы с бедностью в России сумма

Lenta.ruвчера в 11:57

Кудрин считает необходимым перераспределить пособия в пользу нуждающихся

Коммерсантъвчера в 07:56

Кудрин предложил регионам отчитываться только по важным показателям нацпроектов

Известиявчера в 05:05

Кудрин победит бедность отменой детских пособий

Независимая газетавчера в 12:13
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 05:30, Ашберн
Фигурное катание

ФФККР призвала ISU изучить судейские решения по российским фигуристам

РИА Новости 03:44
Политика

На Украине открыли уголовное дело в отношении Соловьева

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении российского телеведущего Владимира Соловьева.
Lenta.ru 04:32
Политика

Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России

Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Газета.Ru 03:26
Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Происшествия

Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе

В бассейне одного из детских садов Уфы утонула воспитательница.
Известия вчера в 09:09
Политика

В Кремле рассказали о подготовке к саммиту в «нормандском формате»

"Нынешняя стадия подготовки в настоящий момент говорит о том, что существуют еще очень большие резервы для этой домашней работы", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле, что нынешняя стадия подготовки не оставляет возможности для встречи глав государств "нормандского формата" - России, Украины, Германии и Франции.
РИА Новости 04:42
Происшествия

СК проверит действия историка Соколова в отношении другой студентки

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о том, что арестованный в Петербурге по обвинению в убийстве историк Олег Соколов может быть причастен к совершению противоправных действий в отношении еще одной студентки.
Вести.Ru 04:25
Общество

КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров

КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.
Lenta.ru 00:29
Общество

Дмитрий Медведев проведёт совещание в поезде Новосибирск — Барнаул

REGNUM вчера в 20:56
Политика

Кремль раскритиковал инициативу доступа в интернет по паспорту

Введение обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет нарушит права граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующую инициативу.
Lenta.ru 04:55
Шоу-бизнес

Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк

Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк В Сети появилась новая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк.
Экспресс газета 01:44
Политика

Назарбаев предложил организовать встречу Зеленского с Путиным

RT на русском 00:47
Шоу-бизнес

Известный артист погасил многомиллионный долг Жанны Фриске

Долг Жанны Фриске перед благотворительной организацией «Русфонд» в сумме 22 млн рублей погасил известный артист.
News.ru 10 ноября в 19:02
Экономика

Ротенберг не получит прибыли от строительства Крымского моста

«Мостотрест» Аркадия Ротенберга и «Стройгазмонтаж» (в ноябре бизнесмен продал компанию структуре Газпромбанка) не получат прибыли от строительства Крымского моста, заявил Forbes гендиректор «Мостотреста» Владимир Власов.
Коммерсантъ 04:21
Происшествия

Доценту Соколову доставят в СИЗО очки и книги после его просьбы

Обвиняемому в убийстве 24-летней аспирантки доценту СПбГУ Олегу Соколову не предоставили телевизор, однако очки и книги в ближайшее время будут доставлены в его камеру в СИЗО.
Газета.Ru 03:39
Происшествия

Юморист Ильяс Хасанов умер в больнице после ДТП в Татарстане

Представитель КВН Татарстана, основатель Stand Up движения в Набережных Челнах Ильяс Хасанов скончался в больнице после ДТП, в котором погибла основатель Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 04:03
Общество

Распродажа в День холостяка принесла Alibaba Group рекордные $38 млрд

BFM.ru 04:50
Технологии

Google собирает данные о здоровье «миллионов американцев»

Google собирает данные лабораторных исследований, диагнозы, записи о госпитализации и другую информацию.
ИА REX 03:45
Политика

Эрдоган заявил о планах побеседовать с Путиным после визита в США

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после визита в Соединённые Штаты он планирует обсудить ситуацию в Сирии с лидером России Владимиром Путиным.
RT на русском 03:48
Футбол

Суперкубок Испании пройдет в Саудовской Аравии

Inc-news.ru 00:54
Здоровье

В аптеках Благовещенска появился преднизолон

В настоящий момент таблетки индийского производства появились только на одном сервисе, объединяющем несколько аптек-партнеров.
АСН24 вчера в 01:38
Космос

Запуск спутников для повышения точности ГЛОНАСС отложен на три года

Высокоорбитальные навигационные спутники "Глонасс-ВКК", которые на четверть повысят точность системы ГЛОНАСС, начнут выводить на орбиту на три года позже, чем планировалось, говорится в материалах, копия которых имеется у РИА Новости, о перспективах развития системы ГЛОНАСС, представленных на научной конференции Всероссийского НИИ физико-технических и радиотехнических измерений.
РИА Новости 10 ноября в 19:09
Шоу-бизнес

Организаторы отменили три концерта Елены Темниковой

StarHit.ru вчера в 10:00
Политика

ЕК предложила провести трехстороннюю встречу по газу 19 ноября

Девятнадцатое ноября рассматривается как возможная дата встречи новой трехсторонней министерской встречи России, Украины и Евросоюза по газу.
REGNUM 03:39
Технологии

Скончался автор StopGame, Игромании и DTF Евгений Баранов

Ночью 12 ноября скончался 27-летний игровой журналист Евгений Баранов.
Игромания.ру 05:16
Шоу-бизнес

Навка показала фото с веселой Заворотнюк

Фигуристка Татьяна Навка опубликовала в Instagram архивное фото, на котором можно рассмотреть веселую актрису Анастасию Заворотнюк - супругу звезды шоу Навки, фигуриста Петра Чернышева.
Газета.Ru вчера в 07:04
Политика

Песков прокомментировал засекречивание материалов дела Голунова

Следствие имеет право в определенных случаях засекречивать расследование дел, согласование главы государства для этого вовсе не требуется, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о деле журналиста Ивана Голунова.
РИА Новости 04:44
Общество

«Победе» предписали изменить правила провоза ручной клади

Ространснадзор вновь предписал авиакомпании "Победа" изменить правила провоза ручной клади.
Москва 24 04:00
Происшествия

Державшая детей взаперти россиянка покончила с собой после их побега

Lenta.ru 04:37
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
РИА Новости 10 ноября в 07:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное