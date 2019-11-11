Экономика
Газета.RuКудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить130
с чего всё началось
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью ТАСС рассказал о том, с какими сложностями сталкиваются регионы при реализации нацпроектов, можно ли перераспределить бюджетные расходы для сокращения числа бедных, как можно сделать поддержку нуждающихся более адресной, а также о том, на какую социальную проблему обратит внимание Счетная палата в следующем году.ТАССвчера в 04:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Кудрин предложил регионам отчитываться только по важным показателям нацпроектов
Известиявчера в 05:05
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 02:29, Ашберн
Общество
За первый час в день распродаж Alibaba заработала $13 млрд
В первые 68 секунд компания продала товары на сумму 1 млрд долларов, за первый час – 13 миллиардов, передает South China Morning Post.
RuNews24.ru 00:10
Политика
Назарбаев: Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 01:04
Общество
Александра Пахмутова награждена орденом Андрея Первозванного
Владимир Путин поздравил народную артистку СССР с юбилеем и сообщил о подписании Указа о награждении её высшей государственной наградой – орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает пресс-служба Президента РФ.
Волгоградская правда 10 ноября в 11:53
Здоровье
Депздрав: Сладкое на пустой желудок повышает риск развития диабета
Сладкое на пустой желудок повышает риск развития диабета.
Агентство Москва 00:20
Политика
Трамп запрещал публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе
Президент США Дональд Трамп запрещал своей администрации публиковать какие-либо официальные заявления об инциденте в Керченском проливе, произошедшем 25 ноября 2018 года, заявил бывший советник экс-спецпредставителя Соединенных Штатов по Украине Кристофер Андерсон на заседании трех комитетов палаты представителей американского Конгресса.
REGNUM вчера в 21:46
Происшествия
В Уфе в бассейне детского сада утонула воспитатель
Воспитатель утонула в бассейне детского сада Уфы. Об этом 11 ноября сообщает КП-Уфа, ссылаясь на собственный источник.
REGNUM 00:18
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
РБК вчера в 04:54
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Гаджеты
Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress
Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).
Экономика сегодня 10 ноября в 16:10
Наука
Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку
Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний.
Российская газета 10 ноября в 04:42
Происшествия
В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу на свадьбе
Комсомольская правда вчера в 23:44
Политика
Рогозин заявил об отсутствии новых хищений на Восточном
РИА Новости 02:19
Происшествия
СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством
Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
RT на русском вчера в 14:07
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.
Lenta.ru 00:29
Шоу-бизнес
Кристине Асмус угрожают расправой из-за секс-сцен в фильме «Текст»
«Как мужу, Гарику неприятно»: Кристина Асмус расплакалась, вспоминая секс-сцену в фильме «Текст».
StarHit.ru вчера в 03:00
Энергетика
Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире
По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель.
РБК вчера в 16:00
Шоу-бизнес
Навка показала фото с веселой Заворотнюк
Фигуристка Татьяна Навка опубликовала в Instagram архивное фото, на котором можно рассмотреть веселую актрису Анастасию Заворотнюк - супругу звезды шоу Навки, фигуриста Петра Чернышева.
Газета.Ru вчера в 07:04
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк выразила недоумение заявлением Разина о ее здоровье
Семья Анастасии Заворотнюк ответила на заявление музыкального продюсера Андрея Разина о состоянии здоровья актрисы.
Газета.Ru вчера в 07:15
Кино
Фильм Балагова «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля
Фильм российского режиссера из Кабардино-Балкарии Кантемира Балагова «Дылда» завоевал главный приз ХХV Женевского международного кинофестиваля (Geneva International Film Festival).
Это Кавказ вчера в 04:50
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова отказалась менять веру по требованию мужа
Экс-участница проекта «Дом-2» Евгения Феофилактова обрела счастье в отношениях с ливанским бизнесменом Маджидом.
Bimru.ru 10 ноября в 09:03
Экономика
Российские производители сообщили о снижении цен на свинину
Один из крупнейших производителей — группа «Черкизово» — сообщил о падении стоимости свинины на 14% по сравнению с прошлым годом.
Коммерсантъ 02:23
Общество
Синичкин день отмечается в России
Бог принял их решение и наградил Зиновия даром исцеления больных молитвой.
Телепорт вчера в 18:35
Происшествия
В Тюмени задержали блогера Кунгурова вместе с малолетней дочерью
В Тюмени 11 ноября был задержан блогер Алексей Кунгуров вместе с малолетней дочерью.
REGNUM 00:24
Хоккей
Сборная России победила команду Онтарио в матче молодёжной Суперсерии
Молодёжная сборная России, состоящая из игроков не старше 20 лет, одержала победу над командой Хоккейной лиги Онтарио (OHL) в четвёртом матче хоккейной Суперсерии 2019 года в Канаде.
RT на русском 01:53
Общество
На горе в Якутии нашли записку отца, оставленную дочери 30 лет назад
В Якутии на горе Муус-Хайа нашли записку отца, которая была написана 9 августа 1990 года.
РЕН ТВ вчера в 09:39
Армия и оружие
Израиль уничтожил командира «Исламского джихада»
Израильские ВВС нанесли удар по дому командира исламистской группировки «Исламский джихад» Бахи Абу аль-Ата в секторе Газа, говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.
РБК 02:20
Происшествия
Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки
РИА Новости вчера в 18:57
Энергетика
«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре
Компания «Нафтогаз Украины» повысила цену для населения до 4899 гривен ($200) за 1 тыс. кубометров (без учёта НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).
RT на русском вчера в 18:45
Шоу-бизнес
Организаторы отменили три концерта Елены Темниковой
StarHit.ru вчера в 10:00
Политика
Глава Минобороны Боливии подал в отставку
Министр обороны Боливии Хавьер Савалета в своём видеообращении к гражданам страны сообщил, что принял решение подать в отставку.
News.ru 02:17