Экономика

Газета.RuГазета.RuКудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
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с чего всё началось

Кудрин: экономический рост невозможен без инвестиций в человека

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью ТАСС рассказал о том, с какими сложностями сталкиваются регионы при реализации нацпроектов, можно ли перераспределить бюджетные расходы для сокращения числа бедных, как можно сделать поддержку нуждающихся более адресной, а также о том, на какую социальную проблему обратит внимание Счетная палата в следующем году.
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Кудрин: 200 млрд рублей в год поможет искоренить бедность в России

Телеканал 360°11 ноября в 18:58
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 08:30, Вашингтон
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Генерал ФСБ рассказал, как контрразведка помогла создать новое оружие

В целом, военная контрразведка в начале "нулевых" годов была одним из основных инструментов, благодаря которому удалось возродить российскую армию и нарастить ее мощь, отметил генерал.
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