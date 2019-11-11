Экономика

Газета.RuГазета.RuКудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
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с чего всё началось

Кудрин: экономический рост невозможен без инвестиций в человека

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью ТАСС рассказал о том, с какими сложностями сталкиваются регионы при реализации нацпроектов, можно ли перераспределить бюджетные расходы для сокращения числа бедных, как можно сделать поддержку нуждающихся более адресной, а также о том, на какую социальную проблему обратит внимание Счетная палата в следующем году.
ТАСС11 ноября в 04:00

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Кудрин назвал сумму для борьбы с бедностью в России

URA.Ru11 ноября в 12:38

"Кудрин в своём уме?": Пронько объяснил, как бороться с бедностью в России без отмены детских пособий

Царьград12 ноября в 12:31

Кудрин: 200 млрд рублей в год поможет искоренить бедность в России

Телеканал 360°11 ноября в 18:58

Это трогает до глубины души: Кудрин решил пожалеть бедных

REGNUMвчера в 00:49

Названа достаточная для борьбы с бедностью в России сумма

Lenta.ru11 ноября в 11:57

Кудрин назвал необходимую сумму затрат для снижения числа бедных в России

Банки.ру11 ноября в 04:34

Кудрин: экономический рост невозможен без инвестиций в человека

ТАСС11 ноября в 04:00
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Происшествия

Охранник колледжа в Благовещенске задержан после стрельбы

Сотрудник частной организации «Сириус-А», охранявший колледж в Благовещенске, где в четверг студент расстрелял учащихся, задержан.
Известия 05:42
Кино

Кончаловский заявил об отставании России от США

Режиссер Андрей Кончаловский заявил, что Россия отстала от США и благодаря этому смогла сохранить европейские ценности.
Рамблер 05:16
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ 12 ноября в 07:16
Гаджеты

Безопасный браузер Brave добрался до релиза

Команда разработчиков выпустила первую версию браузера Brave, который позиционируется в качестве защищённого и лишённого рекламы веб-просмотрщика.
Игромания.ру 04:32
Музыка

Шнуров признал возможным появление нового солиста группы «Ленинград»

UfacityNews.ru 11 ноября в 07:35
Политика

Си Цзиньпин прибыл в Бразилию на саммит БРИКС

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в ночь на 13 ноября в столицу Бразилии для участия в 11-м саммите БРИКС, сообщает агентство Синьхуа.
REGNUM 12 ноября в 22:36
Происшествия

Афера с кредитами на 300 млн рублей вскрылась в Волгограде

Блокнот Волгоград 02:38
Футбол

Месси рассказал, у кого из футболистов попросил футболку

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметил, что сам не проявляет инициативы обмениваться футболками по окончании матчей.
Sportbox.RU вчера в 19:21
Экономика

Проект порта в Тамани сократили в четыре раза

РБК 01:58
Политика

Минск намерен изменить договор с Россией по охране границы

Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
RT на русском 04:15
Шоу-бизнес

Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова

Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
iReactor вчера в 14:11
Происшествия

Чемпион мира по тайскому боксу Болян застрелен в Москве

Российская газета 03:53
Общество

В Госдуму внесли законопроект о совместном имуществе супругов

В Госдуму внесен законопроект о совместной собственности супругов. Документ опубликован в электронной базе данных палаты.
Росбалт 04:13
Шоу-бизнес

Рак начал отступать: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку

Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой диагностирован рак головного мозга, пошла на поправку.
Вечерний курьер 05:17
Политика

Рада одобрила в первом чтении законопроект о продаже сельхозземель

Верховная рада Украины поддержала в первом чтении законопроект об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель с 1 октября 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 10:48
Происшествия

Неизвестный облил кислотой дверь подъезда в Новой Москве

Согласно тексту обращения, неизвестный облил дверь подъезда кислотой, рассказали корреспонденту «Вечерней Москвы» в пресс-службе столичного управления МВД РФ.
Вечерняя Москва 11 ноября в 10:30
Общество

Кирилла Терешина снова заметили с «руками-базуками»

12 ноября СМИ сообщили, что Терешин избавился от «рук-базук» и удалил вещество в одной из московских клиник.
Известия вчера в 20:40
Экономика

«Яндекс» в 1,7 раза снизил стоимость недвижимости для экономии на налогах

Снижение кадастровой оценки означает для компании уменьшение налогов: ставка налога на недвижимость для организаций в Москве установлена на 2019 год в 1,6% от кадастровой стоимости объекта.
РБК 01:00
Происшествия

В Крыму пропала пятилетняя девочка

Сотрудники полиции разыскивают пятилетнюю девочку в селе Кропоткино Раздольненского района Республики Крым, которая ушла из дома 12 ноября и не вернулась.
ТАСС вчера в 10:04
Футбол

Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России

Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.
Газета.Ru 03:19
Общество

Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне

Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Российская газета 01:00
Политика

В Киеве рассчитывают на мир в Донбассе после «нормандского» саммита

Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что на встрече лидеров "нормандского формата" (Украина, Россия, Франция и Германия) могут быть решены вопросы по установлению мира в Донбассе.
РИА Новости 04:10
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК вчера в 12:25
Гаджеты

Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr

Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Коммерсантъ 04:22
Общество

В Минфине заявили, что новая пенсионная система не будет обязательной

Новая система добровольных пенсионных накоплений не предполагает обязательности ни для кого из ее возможных участников, это принципиальная позиция, которая будет сохранена и при дальнейшем обсуждении законопроекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП), заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, который является одним из разработчиков системы.
РИА Новости 04:38
Политика

Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК вчера в 13:29
Энергетика

Революция требует жертв: сланцевый гигант США объявил о скором банкротстве

С начала года в США ушли с рынка несколько десятков сланцевых компаний, и это никого не удивило: инвесторы, так и не дождавшись прибыли, вкладывают в отрасль все меньше.
РИА Новости 00:00
Культура

Журнал People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной

Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире. По мнению издания, им является Джон Ледженд – певец, автор и актер из США.
Актуальные Новости вчера в 06:17
Общество

Медведев призвал сделать диспансеризацию удобной для людей

Диспансеризация должна стать более удобной для россиян, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.
РИА Новости 05:29
Транспорт

Cтроительство скоростной трассы М-11 Москва — Петербург завершено

В сообщении ведомства сказано, что выдача заключения о соответствии означает полное завершение строительных работ скоростной трассы, которое велось с 2012 года.
АБН вчера в 12:08
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