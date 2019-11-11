Экономика

Газета.RuГазета.RuКудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать358
с чего всё началось

Кудрин: экономический рост невозможен без инвестиций в человека

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью ТАСС рассказал о том, с какими сложностями сталкиваются регионы при реализации нацпроектов, можно ли перераспределить бюджетные расходы для сокращения числа бедных, как можно сделать поддержку нуждающихся более адресной, а также о том, на какую социальную проблему обратит внимание Счетная палата в следующем году.
ТАСС11 ноября в 04:00

Подробнее о событии

Это трогает до глубины души: Кудрин решил пожалеть бедных

REGNUMвчера в 00:49

Кудрин: экономический рост невозможен без инвестиций в человека

ТАСС11 ноября в 04:00

Кудрин: 200 млрд рублей в год поможет искоренить бедность в России

Телеканал 360°11 ноября в 18:58

Кудрин назвал сумму для борьбы с бедностью в России

URA.Ru11 ноября в 12:38

Названа достаточная для борьбы с бедностью в России сумма

Lenta.ru11 ноября в 11:57

Кудрин назвал необходимую сумму затрат для снижения числа бедных в России

Банки.ру11 ноября в 04:34

"Кудрин в своём уме?": Пронько объяснил, как бороться с бедностью в России без отмены детских пособий

Царьград12 ноября в 12:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 01:16, Ашберн
Происшествия

Появилось видео с места стрельбы в колледже Благовещенска

Lenta.ru вчера в 22:09
Политика

В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
Происшествия

На Ставрополье учительница спасла детей от мужчины с ножом

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному руководству возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае.
Вести.Ru вчера в 14:32
Общество

Банки предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Экономика

Спрос на вторичное жилье в Москве упал на треть за год

Если в предыдущие годы уровень спроса осенью в целом был как минимум на 10% выше в сравнении с летними месяцами, то в 2019-м активизации сегмента не произошло.
Интерфакс вчера в 03:55
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду в Уральский регион и в Сибирь.
Российская газета 12 ноября в 21:00
Энергетика

МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%

Мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,6 млн б/с - до 103,5 млн б/с, следует из ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook 2019, опубликованном в среду.
ТАСС 12 ноября в 23:24
Происшествия

ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом

Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
Происшествия

Олег Соколов захотел помочь с похоронами убитой аспирантки

Бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов, признавшийся в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, выразил желание помочь с ее похоронами.
РИА Новости вчера в 19:09
Политика

Рогозин ответил на слова Путина о хищениях на Восточном

Дмитрий Рогозин, возглавляющий ”Роскосмос”, ответил на слова президента России о крупных хищениях на космодроме Восточный.
Южный Федеральный 12 ноября в 07:16
Шоу-бизнес

Пригожин осадил защитившую тирана Шульгина певицу Михальчик

Известный продюсер Иосиф Пригожин обвинил певицу Юлию Михальчик в лицемерии и грязном пиаре на Валерии.
Народные новости 11 ноября в 09:06
Происшествия

В хабаровской школе умер 11-летний ребенок

Российская газета вчера в 22:52
Политика

Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru вчера в 06:12
Политика

Путин заявил о процветающем протекционизме в мировой торговле

«В мировой торговле все шире применяются методы недобросовестной конкуренции, односторонние санкции, в том числе политически мотивированные, процветает протекционизм», — сказал президент.
РБК вчера в 16:47
Происшествия

Семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиками в Забайкалье

Семь человек погибли при столкновении микроавтобуса с двумя грузовиками на федеральной трассе в Агинском районе Забайкальского края.
Lenta.ru 00:08
Кино

В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского

В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского Художественная картина «Грех» о жизни и творчестве Микеланджело, поставленная при поддержке Алишера Усманова, его фонда «Искусство, наука и спорт» и «Первого канала»,— не просто биографическая драма.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ 12 ноября в 07:16
Политика

Россия направила Британии ноту из-за заявлений генерала Картера

Посольство России в Лондоне попросило МИД Соединенного Королевства разъяснить очередные высказывания главы британского генштаба Николаса Картера о вооруженной конфронтации с Россией.
РИА Новости вчера в 13:55
Экономика

ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте

Банк России назвал «неприемлемой» и «недопустимой» рассылку именных кредитных карт по почте, сообщает «Коммерсантъ».
Ведомости вчера в 21:14
Шоу-бизнес

Похудевшая Анастасия Волочкова напугала изможденным видом

Похудевшая Анастасия Волочкова, переборщившая с диетами, напугала фанатов своим изможденным и болезненным видом.
Актуальные Новости вчера в 09:38
Политика

В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа

Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США.
РИА Новости вчера в 10:11
Космос

Венера обитаема: ученые нашли новые доказательства присутствия жизни в далеком прошлом планеты

Экология Регионов вчера в 02:59
Гаджеты

Apple представила 16-дюймовый MacBook Pro с новой клавиатурой

Машины и Механизмы вчера в 15:57
Культура

Самым сексуальным мужчиной мира назван Джон Ледженд

Журнал People назвал самым сексуальным мужчиной в мире певца Джона Ледженда.
Газета.Ru вчера в 10:09
Общество

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 12 ноября в 13:48
Шоу-бизнес

65-летняя Успенская похудела на 10 кг благодаря чудо-диете

Диетолог Елена Соломатина признает - похудеть "методом Успенской" действительно возможно.
Комсомольская правда вчера в 14:26
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк видели плавающей в бассейне

Некоторые российские СМИ разместили у себя информацию о том, что популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк стала чувствовать себя намного лучше и даже уже была замечена плавающей в бассейне.
Ugpressa.ru вчера в 11:41
Политика

Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400

REGNUM вчера в 20:24
Политика

Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК вчера в 13:29
Армия и оружие

РФ разместила военные вертолеты на севере Сирии

Россия разместила военные вертолеты в городе Камышли на севере Сирии. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.
РЕН ТВ вчера в 21:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное