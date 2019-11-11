Экономика

Газета.RuГазета.RuКудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
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Кудрин: экономический рост невозможен без инвестиций в человека

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью ТАСС рассказал о том, с какими сложностями сталкиваются регионы при реализации нацпроектов, можно ли перераспределить бюджетные расходы для сокращения числа бедных, как можно сделать поддержку нуждающихся более адресной, а также о том, на какую социальную проблему обратит внимание Счетная палата в следующем году.
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Кудрин назвал сумму для борьбы с бедностью в России

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ТАСС11 ноября в 04:00
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