Экономика

Газета.RuГазета.RuКудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
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с чего всё началось

Кудрин считает целесообразным пересмотреть некоторые формы социальных выплат

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает целесообразным пересмотреть некоторые формы социальных выплат, чтобы их получали наиболее нуждающиеся. Об этом глава контрольно-счетного ведомства заявил в интервью ТАСС.
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Кудрин считает целесообразным пересмотреть некоторые формы социальных выплат

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«Золотой Граммофон» был испорчен Басковым и выступлением Лободы

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