с чего всё началось

Мы подсчитывали расходы, в этом году это будет 400–450 миллиардов рублей, в следующем — гораздо выше.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в 2020 году оказалось самым дорогим для бюджета страны, сказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его оценке, на реализацию озвученных президентом мер потребуется от 400 до 500 миллиардов рублей в год.

Политика Путин создал рабочую группу по внесению поправок в Конституцию РФ Российский лидер Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, сообщает сайт Кремля.

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Политика Мутко объяснил отставку правительства Вице-премьер Виталий Мутко прокомментировал решение премьер-министра Дмитрия Медведева об отставке правительства, передает корреспондент РБК.

Экономика Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете" сообщил, что реальная заработная плата вырастет в 2020 году на 2,3 процента.

Политика Путин поручил сделать интернет доступным в России Президент России Владимир Путин предложил реализовать по всей России проект «Доступный интернет», обеспечив бесплатный доступ к социально значимым российским сервисам.

Шоу-бизнес Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.

Политика Политолог заявил, что Мишустин будет «тащить» правительство Политолог сравнил Мишустина с Михаилом Фрадковым, возглавлявшим правительство в 2004–2007 годах, а затем долгое время находившимся на посту директора Службы внешней разведки.

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