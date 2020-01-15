Общество

КомпанияКомпанияКудрин назвал новое послание Путина самым дорогим

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в 2020 году оказалось самым дорогим для бюджета страны, сказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его оценке, на реализацию озвученных президентом мер потребуется от 400 до 500 миллиардов рублей в год.
Читать в источнике
Комментировать231
Антон Силуанов
Мы подсчитывали расходы, в этом году это будет 400–450 миллиардов рублей, в следующем — гораздо выше.
— Антон Силуанов, российский экономистНТВ 06:54
с чего всё началось
Озвученные президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию предложения потребуют 400-500 млрд рублей на реализаию ежегодно, передает РИА «Новости»
 со ссылкой на главу Счетной палаты Алексея Кудрина.
ЗакC.Ру06:11

Подробнее о событии

Кудрин считает, что на исполнение инициатив президента потребуется 500 млрд рублей в год

ТАСС13:51

Кудрин назвал послание Путина «самым дорогим» на его памяти

РБК08:36

Силуанов и Кудрин оценили прозвучавшие в послании Путина меры почти в полтриллиона рублей

Коммерсантъ07:05

Кудрин назвал послание Путина «самым дорогим» на своей памяти

Известия06:41

Кудрин: Озвученные Путиным меры потребуют 400-500 миллиардов рублей в год

Российская газета06:19

Счетная палата и министр финансов оценили предложения Путина в 400-500 млрд рублей ежегодно

ЗакC.Ру06:11

Кудрин назвал стоимость плана Путина

Lenta.ru06:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7040 источников, обновлено в 19:59, Ашберн
Политика

Путин создал рабочую группу по внесению поправок в Конституцию РФ

Российский лидер Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, сообщает сайт Кремля.
Аргументы и Факты 15:30
Политика

Послание Путина вызвало тревогу у бывшего главы МИД Украины

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызвало беспокойство у бывшего главы МИД Украины Павла Климкина.
REGNUM 18:40
Кино

Джуд Лоу: первый фильм «Шерлок Холмс» мог стать «катастрофой»

Джуд Лоу, исполнивший роль Доктора Ватсона в фильме «Шерлок Холмс», признался, что первая картина франшизы могла стать «катастрофой».
REGNUM вчера в 12:01
Политика

Путин призвал дать Совету Федерации больше полномочий

Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил, чтобы назначение руководителей всех силовых ведомств проходило по итогам консультаций с Советом Федерации.
Рамблер 06:30
Культура

Билли Айлиш исполнит заглавную песню в фильме о Джеймсе Бонде

Накануне.Ru вчера в 18:05
Политика

В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
РИА Новости 15:05
Политика

Мутко объяснил отставку правительства

Вице-премьер Виталий Мутко прокомментировал решение премьер-министра Дмитрия Медведева об отставке правительства, передает корреспондент РБК.
РБК 09:29
Армия и оружие

Handelsblatt назвала проект российского авианосца ошеломительным

На авианосце, предположительно, смогут установить такое «новое сверхзвуковое чудо-оружие», как ракеты «Кинжал» и «Циркон».
RT на русском 10:46
Экономика

Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете" сообщил, что реальная заработная плата вырастет в 2020 году на 2,3 процента.
РИА Новости вчера в 02:06
Единоборства

Российский боксер Беспутин провалил допинг-тест

Коммерсантъ вчера в 20:38
Футбол

«Ювентус» разгромил «Удинезе» в Кубке Италии благодаря дублю Дибалы

RT на русском 17:16
Политика

Путин поручил сделать интернет доступным в России

Президент России Владимир Путин предложил реализовать по всей России проект «Доступный интернет», обеспечив бесплатный доступ к социально значимым российским сервисам.
Lenta.ru 04:59
Шоу-бизнес

Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
NewInform 13:07
Киберспорт

Возможно, в PUBG добавят новую карту

CyberSport.ru вчера в 09:49
Политика

Политолог заявил, что Мишустин будет «тащить» правительство

Политолог сравнил Мишустина с Михаилом Фрадковым, возглавлявшим правительство в 2004–2007 годах, а затем долгое время находившимся на посту директора Службы внешней разведки.
РИА Новости 17:39
Авто

В «АвтоВАЗе» дали старт продажам обновленного внедорожника Lada 4x4

Российская компания «АвтоВАЗ» объявила о начале продаж обновленного отечественного внедорожника Lada 4x4, получившего современный интерьер.
Слово и Дело 15:38
Футбол

В российском футболе стартовала судейская реформа

Сама по себе отставка Егорова никого не удивила - ее ждали еще в середине ноября, когда исполком РФС анонсировал судейскую реформу, а судейский комитет вместо Николая Левникова возглавил бизнесмен Ашот Хачатурянц.
Санкт-Петербургские ведомости 12 января в 23:30
Киберспорт

«Видения Н’Зота»: для WoW вышло новое обновление

Разработчики из Blizzard Entertainment выпустили обновление «Видения Н'Зота» для World of Warcraft.
REGNUM 09:35
Политика

В Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского

Аудиозапись "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась на YouTube.
РИА Новости 16:11
Общество

Послание Путина покажут на уличных экранах в столице

Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".
Газета.Ru вчера в 14:36
Политика

США и Китай подписали первую часть торговой сделки

Президент США Дональд Трамп и вице-премьера Китая Лю Хэ подписали в Вашингтоне первый пакет документов в рамках торгового соглашения.
РИА Новости 13:07
Игры

Epic Games Store в 2020 году продолжит бесплатно раздавать игры

Как удалось узнать зарубежному изданию, в 2020 году компания будет и дальше предоставлять пользователям игры бесплатно, и будет происходить в рамках еженедельной бесплатной раздачи.
Astera 05:18
Политика

Президент пообещал Конституции приоритет перед международным правом

«Пришло время внести в Основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве», – заявил глава государства в среду в своем послании Федеральному собранию.
Ведомости 16:47
Шоу-бизнес

В больнице Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери

Помимо Анны и Анастасии в палате собрались брат Анны Майкл, и бабушка Валентина Борисовна Заворотнюк.
Privet-Rostov.ru 09:04
Общество

Путин предложил изменить порядок приема в медицинские вузы

Порядок приема в вузы по медицинским специальностям изменится в новом учебном году, 70% бюджетных мест по специальности «Лечебное дело» и 75% мест по направлению «Педиатрия» станут целевыми, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Rambler News Service 04:53
Здоровье

В новом учебном году категории «обучающиеся с ОВЗ» уже не будет

В связи с изложенным законопроект предлагает новую редакцию определения категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, согласно которой ребенок-инвалид приравнен по правовому статусу к лицу с особыми образовательными потребностями в случае подтверждения заключением ПМПК наличия нарушений, которые препятствуют получению образования без создания специальных условий.
Педсовет вчера в 07:44
Политика

Кудрин заявил о необходимости определения оснований отставки премьера

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что при изменении Конституции России нужно чётко определить основания, на которых президент имеет право отправить премьер-министра в отставку.
RT на русском 19:39
Авто

Обновленный Volkswagen Tiguan замечен без камуфляжа

Car.ru 08:01
Политика

Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни

Рамзан Кадыров временно не сможет исполнять обязанности руководителя Чечни.
Российская газета 12:12
Экономика

Сдающих квартиры обяжут уплатить 200 миллиардов налогов

Собственников сдающегося внаем жилья могут обязать зарегистрироваться на специальной платформе и платить налоги.
Рамблер 01:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное