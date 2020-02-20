Экономика

Красная веснаКрасная веснаКудрин назвал объем неосвоенных средств федерального бюджета 2019 года

Расходы федерального бюджета РФ 2019 года в объеме 1,12 трлн рублей остались неосвоенными, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин 19 февраля в ходе общения с журналистами. Таким образом, согласно последним данным, расходы бюджета за 2019 год оказались исполнены только на 94,5%, сообщил Кудрин.
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