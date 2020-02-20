Экономика
Красная веснаКудрин назвал объем неосвоенных средств федерального бюджета 2019 года
Расходы федерального бюджета РФ 2019 года в объеме 1,12 трлн рублей остались неосвоенными, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин 19 февраля в ходе общения с журналистами. Таким образом, согласно последним данным, расходы бюджета за 2019 год оказались исполнены только на 94,5%, сообщил Кудрин.
Читать в источнике
Оценить249
Подробнее о событии
Показать все источники
Счетная палата назвала исполнение расходов бюджета в 2019 году худшим за 11 лет
Интерфаксвчера в 16:02
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 21:37, Ашберн
Общество
Челябинской учительнице проиндексировали пенсию на 1 рубль 10 копеек
В Челябинске пенсионерка получила пенсию, индексированную всего на 1 рубль 10 копеек.
Общество
Минпромторг предложил увеличить транспортный налог на старые машины
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»
Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.
Армия и оружие
Российские Су-24 ударили по террористам в Сирии
Политика
Путин, Меркель и Макрон обсудили обострение ситуации в Идлибе
Происшествия
Коронавирус и Украина: за участие в беспорядках задержаны 24 человека
24 человека были задержаны за нарушение общественного порядка в Полтавской области.
Шоу-бизнес
Как выглядит после четвертого кесарева, показала Оксана Самойлова
О своем самочувствии после четвертого кесарева сечения модель рассказала в своем Instagram.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Общество
С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии
Как сообщает ToDay News Ufa, по словам главы Минтруда Антона Котякова с 1 апреля 2020 года социальные пенсии будут проиндексированы на 6,1%. Это коснётся почти 4 млн россиян, среди которых 3,2 млн – получатели социальных выплат.
Происшествия
Бывшую помощницу Аркадия Дворковича арестовали за коррупцию
Бывшую помощницу Аркадия Дворковича арестовали за коррупцию Анастасия Алексеева, бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства России Аркадия Дворковича, арестована Басманным райсудом Москвы по обвинению в получении взятки в размере более 4 млн руб.
Общество
Рогозин анимацией ответил на сообщения о недоливе топлива в «Союз»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пошутил, опубликовав в Twitter анимацию по поводу сообщений о недоливе топлива в ракету-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан-М».
Хоккей
Овечкин забросил свою 699-ю шайбу в НХЛ в матче с «Монреалем»
На момент написания новости проходит первый период, хозяева впереди – 1:0. На восьмой минуте встречи 34-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился 699-й заброшенной шайбой в НХЛ, прервав свою безрезультативную серию из пяти матчей.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Энергетика
Белоруссия закупила российскую нефть через трейдеров
Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть в объеме 160 тысяч тонн без премии, сообщили в компании «Белнефтехим».
Политика
NYT узнала о докладе разведки США о помощи РФ в переизбрании Трампа
Официальные представители американской разведки на прошлой неделе предупредили законодателей в Конгрессе США о том, что Россия уже начала вмешательство в президентские выборы 2020 года, чтобы помочь переизбраться на второй срок действующему президенту Дональду Трампу, сообщает The New York Times со ссылкой на пять осведомленных источников.
Происшествия
Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей
В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Политика
Избирком Боливии отказал Моралесу в регистрации кандидатом в сенаторы
Высший избирательный суд (ВИС) Боливии, который выполняет функции избиркома, отклонил заявку экс-президента Эво Моралеса на регистрацию в качестве кандидата в сенаторы.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2236
Как уточняет РИА Новости, общее количество случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 75 465, из них более 18 тыс. человек выздоровели.
Политика
Сергей Шнуров вступил в Партию роста
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал членом петербургского отделения Партии роста.
Экономика
На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Общество
Основательница Wildberries Бакальчук стала богатейшей женщиной России
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обогнала Елену Батурину в рейтинге Forbes богатейших женщин России.
Политика
Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
Экономика
Россия теряет из-за коронавируса 1 млрд рублей в день
Ежедневно Россия теряет 1 млрд рублей из-за вспышки коронавируса.
Политика
Путин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики
Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики.
Армия и оружие
Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
Общество
Следует поднять уровень приличия, а не пенсии: о жалобах звёзд
Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский призвал деятелей культуры и шоу-бизнеса в России не жаловаться на маленькие пенсии.