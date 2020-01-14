МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Счетная палата оценила объем воровства из федерального бюджета России. "По уголовным делам — это от силы до двух-трех миллиардов рублей в год, как правило, даже меньше", — сказал глава палаты Алексей Кудрин в интервью РИА Новости в преддверии 25-летия юбилея ведомства.

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Счетная палата России оценивает долю воровства из федеральной казны страны в пределах двух-трех миллиардов рублей за 12 месяцев. Об этом рассказал журналистам во вторник руководитель СП Алексей Кудрин в преддверии 25-летия ведомства.

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