Счетная палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах двух-трех миллиардов рублей в год, при том, что общий объем нарушений в этой сфере за 2019 году составил 804 миллиарда, заявил глава палаты Алексей Кудрин в интервью РИА Новости в преддверии 25-летия юбилея ведомства.

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Счетная палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2–3 млрд рублей в год. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал глава ведомства Алексей Кудрин. По его словам, в 2–3 млрд оцениваются объемы краж из бюджета по уголовным делам.

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