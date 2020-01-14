Экономика

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Счетная палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2–3 млрд рублей в год. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал глава ведомства Алексей Кудрин. По его словам, в 2–3 млрд оцениваются объемы краж из бюджета по уголовным делам.
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с чего всё началось

Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета

Счетная палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах двух-трех миллиардов рублей в год, при том, что общий объем нарушений в этой сфере за 2019 году составил 804 миллиарда, заявил глава палаты Алексей Кудрин в интервью РИА Новости в преддверии 25-летия юбилея ведомства.
РИА Новостивчера в 19:52

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Главные новости к утру 14 января

Коммерсантъвчера в 23:00

Кудрин назвал объемы воровства из федерального бюджета

РБКвчера в 21:26

От силы 3 миллиарда: Кудрин рассказал об объемах краж из бюджета РФ

РЕН ТВвчера в 19:14

Объемы воровства из российского бюджета составляют 2-3 млрд. рублей ежегодно, подсчитали в Счетной палате

Эхо Москвывчера в 20:04

Объем украденных из бюджета России денег оценили в несколько миллиардов рублей

Lenta.ruвчера в 19:28

Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета

RT на русскомвчера в 20:11

Кудрин: Из бюджета России воруют в пределах 2-3 млрд рублей в год

ПРАЙМвчера в 19:17
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Политика

Хафтар покинул Москву без подписания соглашения

Главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный ливийский источник.
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Реальная зарплата в России увеличится в 2020 году на 2,3%

Рост реальной заработной платы в 2020 году составит 2,3%, в то время как реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся на 1,5%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете".
ТАСС вчера в 21:32
Технологии

Microsoft прекратила поддержку Windows 7

Компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании.
Lenta.ru вчера в 18:10
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Экономика

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Садальский пошутил про выпавшую из окна модель

Актер Станислав Садальский в своем инстаграме пошутил про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
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Экономика

Цены на сигареты повышаются в России

Крупнейшие табачные компании, работающие в РФ, повысили максимальные розничные цены на сигареты с октября 2019 по январь 2020 года, сообщает РИА Новости.
Народные новости вчера в 20:05
Политика

СБ ООН по инициативе РФ обсудит доклад ОЗХО по инциденту в Сирии

Россия выступила с инициативой проведения 20 января встречи Совета Безопасности ООН для обсуждения доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту в сирийской Думе.
Известия вчера в 19:48
Политика

Отказ Польши пригласить Путина в Освенцим связали с местью

Политолог Александр Рар связал с местью отказ польских властей пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-летней годовщины освобождения Освенцима.
Lenta.ru вчера в 21:24
Футбол

«Реал» обыграл в серии пенальти «Атлетико» в финале Суперкубка Испании

Российская газета 12 января в 15:57
Политика

Ирина Гусева вошла в топ-20 самых эффективных депутатов Госдумы

Представляющая в Госдуме Заволжский избирательный округ депутат Ирина Гусева - единственный представитель региона, кто попал в топ-20 самых эффективных (полезных) депутатов.
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Кино

Названы номинанты на «Оскар-2020»

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Общество

Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года

Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
РБК вчера в 00:15
Шоу-бизнес

Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни

Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
WomanHit.ru вчера в 06:03
Происшествия

В Красноярском крае экстренно сел вертолет Ми-26

Тяжелый транспортный вертолет Ми-26 совершил экстренную посадку в Красноярском крае из-за проблем с подшипником, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости вчера в 11:22
Общество

В Омске матери вернули стоявшего на гречке ребёнка

RT на русском вчера в 06:57
Авто

Ford продемонстрировал возможности нового Bronco

Компания Ford опубликовала новый видеоролик, который демонстрирует возможности Bronco шестого поколения на пересеченной местности.
Тарантас Ньюс 12 января в 04:27
Футбол

«Кельн» намерен арендовать футболиста Хеведеса у «Локомотива»

Клуб Бундеслиги "Кельн" намерен арендовать до конца сезона защитника московского "Локомотива" Бенедикта Хеведеса с правом последующего выкупа.
Российская газета вчера в 04:07
Происшествия

При ДТП на мосту в Кемерове пострадали четыре человека

В результате столкновения семи автомобилей на мосту в Кемерове пострадали четыре человека, сообщил начальник отдела пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД по Кемеровской области Андрей Ляльков.
RT на русском вчера в 23:18
Кино

В сети появился трейлер фильма «Морбиус» с Джаредом Лето

По сюжету фильм главный герой Майкл Морбиус с детства страдает от редкого заболевания крови и всю свою сознательную жизнь ищет лекарство.
Inc-news.ru вчера в 12:49
Общество

Толстый кот не смог изменить правила перевозки животных

Вести.Ru вчера в 22:24
Здоровье

Южно-сахалинских школьников продолжают проверять на наркотики

Если выявляются положительные результаты, школьников вместе с их родителями приглашают на индивидуальную профилактическую беседу и при необходимости оказывают психологическую и медицинскую помощь.
Сахалин.Инфо вчера в 17:50
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Компания Xiaomi выпустила умный потолочный светильник

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Политика

Госдеп не предупреждал посольства США о якобы готовившихся атаках

Сотрудники Госдепартамента США, которые занимаются вопросами безопасности американских посольств, не знали о якобы готовившихся иранским генералом Касемом Сулеймани атаках на диппредставительства Соединенных Штатов.
Известия вчера в 21:29
Экономика

В «РусГидро» переворачивают активы

По оценкам аналитиков, обратная схема владения дальневосточными активами позволит "РусГидро" увеличить дивидендные выплаты до 50 – 70 млрд руб. в год.
Коммерсантъ вчера в 17:04
Наука

В Швейцарии создали золото из пластика

Швейцарские ученые создали из пластика золото с плотностью в 10 раз меньше, чем у настоящего драгоценного металла.
Российский Вестник вчера в 13:39
Авто

Составлен топ-5 самых ненадежных премиальных кроссоверов 2019 года

Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных премиальных кроссоверов в 2019 году.
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Панарин стал первой звездой матча «Рейнджерс» — «Айлендерс»

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Армия и оружие

На обстрелянной авиабазе Балад в Ираке не было военных США

Российская газета 12 января в 16:23
Происшествия

Утром в ДТП на омской Ленинградской площади погиб человек

«В результате ДТП водитель «ВАЗа» (личность устанавливается) от полученных травм скончался в карете скорой медицинской помощи», — сообщили в Госавтоинспекции Омской области.
БК55 вчера в 22:56
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