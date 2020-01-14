Экономика

РБКРБККудрин назвал объемы воровства из федерального бюджета

Согласно оценкам Счетной палаты, общий объем финансовых нарушений, которые ежегодно выявляют аудиторы, составляет сотни миллиардов рублей, из них по уголовным делам — около 2-3 млрд руб. в год.
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с чего всё началось

Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета

Счетная палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах двух-трех миллиардов рублей в год, при том, что общий объем нарушений в этой сфере за 2019 году составил 804 миллиарда, заявил глава палаты Алексей Кудрин в интервью РИА Новости в преддверии 25-летия юбилея ведомства.
РИА Новостивчера в 19:52

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Главные новости к утру 14 января

Коммерсантъвчера в 23:00

Кудрин: Из бюджета России воруют в пределах 2-3 млрд рублей в год

ПРАЙМвчера в 19:17

Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета

RT на русскомвчера в 20:11

Объемы воровства из российского бюджета составляют 2-3 млрд. рублей ежегодно, подсчитали в Счетной палате

Эхо Москвывчера в 20:04

Объем украденных из бюджета России денег оценили в несколько миллиардов рублей

Lenta.ruвчера в 19:28

От силы 3 миллиарда: Кудрин рассказал об объемах краж из бюджета РФ

РЕН ТВвчера в 19:14

Кудрин назвал объемы воровства из федерального бюджета

РБКвчера в 21:26
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Наука

В РАН сообщили об отзыве 869 статей из научных журналов

Летом прошлого года по итогам масштабной проверки комиссия рекомендовала отозвать 2528 статей из 541 научного издания.
Naked Science вчера в 03:47
Политика

Отказ Польши пригласить Путина в Освенцим связали с местью

Политолог Александр Рар связал с местью отказ польских властей пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-летней годовщины освобождения Освенцима.
Lenta.ru вчера в 21:24
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Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Экономика

В Белоруссии введен экологический налог на транзит нефти

Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории. Об этом сообщила пресс-служба президента Белоруссии А. Лукашенко.
Neftegaz.ru 11 января в 06:29
Общество

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Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
REGNUM вчера в 17:32
Политика

Хафтар покинул Москву без подписания соглашения

Главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный ливийский источник.
Коммерсантъ вчера в 18:53
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Каролину» благодаря дублю Овечкина

Газета.Ru вчера в 21:42
Армия и оружие

Это была тренировка: Россия будет страшно «кошмарить» Украину на море

По мнению «майданного эксперта» Андрея Клименко, усиление мер безопасности в Азовском море и остановка судоходства в Керченском проливе были лишь тренировкой перед полной блокадой украинских морских портов со стороны Москвы.
Rusvesna.su вчера в 20:01
Шоу-бизнес

Валерия ответила на совет покинуть Россию

Певица Валерия с иронией отнеслась к пожеланию уехать из России, которое высказала пользовательница соцсети.
News.ru вчера в 21:42
Футбол

«Кельн» намерен арендовать футболиста Хеведеса у «Локомотива»

Клуб Бундеслиги "Кельн" намерен арендовать до конца сезона защитника московского "Локомотива" Бенедикта Хеведеса с правом последующего выкупа.
Российская газета вчера в 04:07
Авто

Ford продемонстрировал возможности нового Bronco

Компания Ford опубликовала новый видеоролик, который демонстрирует возможности Bronco шестого поколения на пересеченной местности.
Тарантас Ньюс 12 января в 04:27
Происшествия

В Китае шесть человек стали жертвами обвала дороги

Обширный обвал дороги произошел вечером в понедельник перед автобусной остановкой рядом с больницей Красного креста в городе Синин китайской северо-западной провинции Цинхай, в результате погибли шесть человек, сообщает Центральное телевидение Китая.
РИА Новости вчера в 21:59
Экономика

С пенсионных накоплений россиян планируется взимать НДФЛ

Гарантированный пенсионный план, выступающий альтернативой замороженным с 2014 года пенсионным накоплениям граждан России, предусматривает два варианта: единовременный или пожизненный.
Pravda.Ru вчера в 01:54
Футбол

В «Барселоне» официально сменился тренер

Вести.Ru вчера в 18:23
Политика

Путин провел совещание по подготовке послания Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин провел рабочее совещание, посвященное подготовке послания Федеральному собранию.
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Политика

Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете "Франкфуртер альгемайне" заявила, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республики на изменения в соседней стране не оправдалась.
РИА Новости вчера в 21:43
Происшествия

Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры

По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Говорит Москва 11 января в 23:55
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из клиники домой

Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники, где она проходила курс лечения.
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Общество

Массовая эвакуация: на Филиппинах проснулся вулкан Тааль

МИР 24 вчера в 04:20
Общество

Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие в защиту осужденных

По информации издания, шествие в защиту осужденных по делами «Сети», «Нового величия», «московскому делу» и других, согласно заявке, предполагало участие 10 тыс. человек и должно было пройти по Тверскому бульвару и Большой Никитской улице.
Росбалт вчера в 16:20
Футбол

Футболист Роша расплакался на презентации в бразильском «Фламенго»

RT на русском вчера в 15:43
Наука

Стало известно время и место появления современного герпеса

Генетики из Италии узнали родину и время появления двух главных разновидностей герпеса.
ТАСС Наука вчера в 04:39
Музыка

В Екатеринбурге проходит последний «Старый Новый рок»

Вечерние Ведомости вчера в 09:48
Космос

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РИА Новости 11 января в 19:06
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При ДТП на мосту в Кемерове пострадали четыре человека

В результате столкновения семи автомобилей на мосту в Кемерове пострадали четыре человека, сообщил начальник отдела пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД по Кемеровской области Андрей Ляльков.
RT на русском вчера в 23:18
Общество

В России повысится стоимость тарифов у сотовых операторов

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") повысится, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 00:24
Космос

«В поисках внеземной жизни мы должны вернуться на Энцелад»

Программа «Вояджер» стала одним из самых успешных проектов в истории межпланетных исследований – два космических аппарата передали ученым качественные снимки Юпитера и Сатурна и пересекли границу Солнечной системы.
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Общество

Семь стран лишились права голоса на Генассамблее ООН

Семь государств-членов ООН лишили права голоса на Генассамблее организации из-за неуплаты взносов, сообщается на сайте ООН.
DP.RU 12 января в 08:15
Хоккей

Вратарь Георгиев сыграет с «Айлендерс»

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн рассказал, что ворота команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» будет защищать российский голкипер Александр Георгиев.
Sport24.ru вчера в 12:05
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