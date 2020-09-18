Россияне стали в 10 раз больше покупать крупные суммы валюты

Если в конце зимы и начале весны этого года граждане, которые скупали валюту на сумму более 5 тысяч долларов, в совокупности приобрели 31,6 миллиона и 44,21 миллиона долларов, то в мае и июне эти объемы выросли до 310,6 миллионов и 607,2 миллионов долларов соответственно.