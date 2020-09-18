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Кудрин назвал очень оптимистичным прогноз по росту ВВП России

Прогнозы Минэкономразвития по росту экономики России в 2022—2023 годах выше 3% выглядят очень оптимистично, подобные темпы надо «ещё заработать». Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.В источнике
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РБК

Расходы на выздоровление: в чем особенность бюджетной политики 2021 года

Первый взгляд на проект бюджета показывает, что Минфин начинает ориентироваться на возвращение к норме, хотя 2021 год все же воспринимается как исключительный, посткризисный, что выражается в низких доходах из-за сокращения экономики и высоких антикризисных расходах.
РБКвчера в 02:42
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Коммерсантъ

Кудрин считает прогноз роста ВВП выше 3% оптимистичным

Коммерсантъвчера в 04:09
Газета.Ru

Кудрин не согласился с прогнозом МЭР о росте ВВП России

Газета.Ruвчера в 06:45
РИА Новости

Кудрин назвал прогноз по росту ВВП оптимистичным

РИА Новостивчера в 05:37
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Царьградвчера в 13:47
ТАСС

Кудрин считает слишком оптимистичным прогноз МЭР по росту экономики

ТАССвчера в 03:33
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Кудрин оценил прогнозы Минэкономразвития по росту ВВП России

Московский Комсомолецвчера в 02:20
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В МИД России назвали незаконными односторонние санкции против Минска

Запад в ситуации с Белоруссией попирает основополагающие принципы Устава ООН для продвижения в республике узкокорыстных интересов, заявил директор Департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв.
RT на русском03:30
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Россияне стали в 10 раз больше покупать крупные суммы валюты

Если в конце зимы и начале весны этого года граждане, которые скупали валюту на сумму более 5 тысяч долларов, в совокупности приобрели 31,6 миллиона и 44,21 миллиона долларов, то в мае и июне эти объемы выросли до 310,6 миллионов и 607,2 миллионов долларов соответственно.
Южный Федеральныйвчера в 01:18
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