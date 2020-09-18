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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Кудрин назвал очень оптимистичным прогноз по росту ВВП России

Оценки Счетной палаты, как отметил Кудрин, находятся в пределах от 4 до 5 процентов. С 2021 года на 3-летку в Минэкономразвития оценивают темпы роста выше трех процентов каждый год, а это весьма оптимистичный сценарий, подчеркнул Кудрин. Он добавил, что такие темпы роста необходимо еще заработать.В источнике
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RT на русском03:30
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В Екатеринбурге завершился фестиваль Ural Music Night

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