Кудрин назвал очень оптимистичным прогноз по росту ВВП России
Оценки Счетной палаты, как отметил Кудрин, находятся в пределах от 4 до 5 процентов. С 2021 года на 3-летку в Минэкономразвития оценивают темпы роста выше трех процентов каждый год, а это весьма оптимистичный сценарий, подчеркнул Кудрин. Он добавил, что такие темпы роста необходимо еще заработать.В источнике
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Расходы на выздоровление: в чем особенность бюджетной политики 2021 года
Первый взгляд на проект бюджета показывает, что Минфин начинает ориентироваться на возвращение к норме, хотя 2021 год все же воспринимается как исключительный, посткризисный, что выражается в низких доходах из-за сокращения экономики и высоких антикризисных расходах.
РБКвчера в 02:42
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