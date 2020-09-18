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Кудрин назвал очень оптимистичным прогноз по росту ВВП России

Прогнозы Минэкономразвития по росту экономики России в 2022—2023 годах выше 3% выглядят очень оптимистично, подобные темпы надо «ещё заработать». Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.В источнике
С чего всё началось
РБК

Расходы на выздоровление: в чем особенность бюджетной политики 2021 года

Первый взгляд на проект бюджета показывает, что Минфин начинает ориентироваться на возвращение к норме, хотя 2021 год все же воспринимается как исключительный, посткризисный, что выражается в низких доходах из-за сокращения экономики и высоких антикризисных расходах.
РБК02:42
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Газета.Ru

Кудрин не согласился с прогнозом МЭР о росте ВВП России

Газета.Ru06:45
Известия

Кудрин назвал прогноз Минэкономразвития по росту ВВП оптимистичным

Известия04:38
РИА Новости

Кудрин назвал прогноз по росту ВВП оптимистичным

РИА Новости05:37
Коммерсантъ

Кудрин считает прогноз роста ВВП выше 3% оптимистичным

Коммерсантъ04:09
ТАСС

Кудрин считает слишком оптимистичным прогноз МЭР по росту экономики

ТАСС03:33
Московский Комсомолец

Кудрин оценил прогнозы Минэкономразвития по росту ВВП России

Московский Комсомолец02:20
РБК

Кудрин пожалел о непотраченных «сотнях миллиардов» из бюджета

РБК03:00

В Китае увольняют за использование iPhone и заставляют покупать Huawei

Список правил короткий и предельно ясный: Все сотрудники должны прекратить пользоваться iPhone Любой сотрудник, купивший iPhone, будет уволен Покупатели телефонов Huawei получают 15-процентную компенсацию от компании Также в правилах говорится, что владельцы смартфонов iPhone должны в течение 30 дней заменить его на телефон от одной из китайских компаний.
В Китае увольняют за использование iPhone и заставляют покупать Huawei
iXBT.com05:11
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Автор песни в поддержку Лукашенко заявил об отсутствии гонорара

Евгений Олейник, автор песни «Любимую не отдают», которую исполнили Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Анита Цой и другие музыканты, рассказал РБК, что она написана в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.
РБК07:08
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Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране

Постпред Белоруссии при женевском отделении ООН Юрий Амбразевич опроверг данные о наличии политических заключенных в стране, а также не подтвердил обвинения в сексуальном насилии против протестующих.
РИА Новости05:58
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Золотопромышленника обвинили по особо тяжкой статье и реанимировали

Золотопромышленника обвинили по особо тяжкой статье и реанимировали Как стало известно "Ъ", ГСУ ГУ МВД по Москве предъявило обвинение в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) крупнейшему золотоискателю Якутии, владельцу и основателю объединяющего несколько артелей ООО "Янтарь" Александру Карасю.
Коммерсантъ18:23

В Кремле прокомментировали присуждение Шнобелевской премии

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шнобелевская премия, являющаяся ироничной пародией Нобелевской премии, ранее присудила свою награду в сфере «Медицинское образование» лидерам России, США, Белоруссии, Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Турции и Туркмении.
REGNUM06:31
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СК проверит историю о лишении семьи Баталова жилья и денег

"При наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможных мошеннических действиях, выразившихся в хищении недвижимости и денег семьи актера Алексея Баталова", - говорится в сообщении СК.
Газета.Ru03:50
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
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