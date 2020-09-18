Кудрин назвал очень оптимистичным прогноз по росту ВВП России
Смотрите также
Новый адвокат Ефремова просит пересмотреть приговор на 4 года условно
Лукашенко закрыл границы с двумя соседними странами
Автор песни в поддержку Лукашенко заявил об отсутствии гонорара
Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране
Трамп назвал условие одобрения сделки Oracle по покупке TikTok
В Петербурге два человека пропали в заваленной мусором квартире
«Динамо» проиграло грузинскому «Локомотиву» и вылетело из Лиги Европы
В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве двух девочек
Кремль прокомментировал версию о бутылке из дела Навального
Вторая программа кешбэка за туры по России начнется в октябре
СК заявил о признании Тесака в убийствах перед смертью
В Госдуму внесли проект о досрочном прекращении полномочий Карелина
СКР и МВД пресекли работу крупной сети перекупщиков билетов
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-губернатора Хабаровского края Фургала
Песков назвал эффективными меры поддержки во время эпидемии в России
F-16 лазером «уничтожил» ракету
Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России
Израиль впервые в мире ввел повторный карантин из-за коронавируса
Песков назвал эффективными меры поддержки во время эпидемии в России
Кремль прокомментировал версию о бутылке из дела Навального
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве двух девочек
Израиль впервые в мире ввел повторный карантин из-за коронавируса
Литва пообещала зеркальный ответ на закрытие границы Белоруссией
Здание правительства России признано аварийным
Главам девяти стран присудили Шнобелевскую премию
Новый адвокат Ефремова просит пересмотреть приговор на 4 года условно
Автор песни в поддержку Лукашенко заявил об отсутствии гонорара
Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC
Кудрин назвал очень оптимистичным прогноз по росту ВВП России
Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг
Прогнозы Минэкономразвития по росту экономики России в 2022—2023 годах выше 3% выглядят очень оптимистично, подобные темпы надо «ещё заработать». Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.В источнике
С чего всё началось
Расходы на выздоровление: в чем особенность бюджетной политики 2021 года
Первый взгляд на проект бюджета показывает, что Минфин начинает ориентироваться на возвращение к норме, хотя 2021 год все же воспринимается как исключительный, посткризисный, что выражается в низких доходах из-за сокращения экономики и высоких антикризисных расходах.
РБК02:42
Подробнее о событии