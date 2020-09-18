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Кудрин назвал очень оптимистичным прогноз по росту ВВП России

Прогнозы Минэкономразвития по росту экономики России в 2022—2023 годах выше 3% выглядят очень оптимистично, подобные темпы надо «ещё заработать». Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.В источнике
С чего всё началось
РБК

Расходы на выздоровление: в чем особенность бюджетной политики 2021 года

Первый взгляд на проект бюджета показывает, что Минфин начинает ориентироваться на возвращение к норме, хотя 2021 год все же воспринимается как исключительный, посткризисный, что выражается в низких доходах из-за сокращения экономики и высоких антикризисных расходах.
РБК02:42
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Газета.Ru

Кудрин не согласился с прогнозом МЭР о росте ВВП России

Газета.Ru06:45
Известия

Кудрин назвал прогноз Минэкономразвития по росту ВВП оптимистичным

Известия04:38
РБК

Кудрин пожалел о непотраченных «сотнях миллиардов» из бюджета

РБК03:00
Коммерсантъ

Кудрин считает прогноз роста ВВП выше 3% оптимистичным

Коммерсантъ04:09
ТАСС

Кудрин считает слишком оптимистичным прогноз МЭР по росту экономики

ТАСС03:33
Московский Комсомолец

Кудрин оценил прогнозы Минэкономразвития по росту ВВП России

Московский Комсомолец02:20
РИА Новости

Кудрин счел прогноз роста ВВП выше трех процентов оптимистичным

РИА Новости05:37

Суд в Польше получил ходатайство об аресте российских авиадиспетчеров

Районный суд в районе Мокотув в Варшаве получил от Генпрокуратуры республики ходатайства о назначении временного ареста для трёх российских диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолёта Ту-154М 10 апреля 2010 года.
Суд в Польше получил ходатайство об аресте российских авиадиспетчеров
RT на русском06:38
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Путин, Лукашенко и Трамп получили Шнобелевские премии

В 2020 г. премия в области медицинского образования присуждена президенту России Владимиру Путину, президенту США Дональду Трампу, президенту Белоруссии Александру Лукашенко, а также лидерам Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Турции и Туркменистана, говорится на сайте премии.
Ведомости01:58
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МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новости02:31
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В Китае увольняют за использование iPhone и заставляют покупать Huawei

Список правил короткий и предельно ясный: Все сотрудники должны прекратить пользоваться iPhone Любой сотрудник, купивший iPhone, будет уволен Покупатели телефонов Huawei получают 15-процентную компенсацию от компании Также в правилах говорится, что владельцы смартфонов iPhone должны в течение 30 дней заменить его на телефон от одной из китайских компаний.
iXBT.com05:11
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ВОЗ представила девять вакцин от коронавируса в третьей фазе испытаний

Представители Всемирной организации здравоохранения сообщили о 9 разработках новых вакцин от коронавируса, которые прошли уже 3-ю стадию лабораторных испытаний, и могут быть допущены для вакцинирования населения.
Что происходит04:38
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Человек ЦИКу робот. Эксперты потребовали от Памфиловой вывести капчу

Электоральные эксперты и политологи написали открытое письмо к главе ЦИК Элле Памфиловой с требованием отказаться от использования капчи (необходимость ввести число с картинки) при каждом переходе на сайте, аккумулирующем итоги голосования из системы ГАС «Выборы».
Собеседник16 сентября в 03:48
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В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новостивчера в 10:45
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Песков: если бы в РФ нашли следы химоружия, Путину бы сразу доложили

Если бы в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального выяснилось бы, что на территории России обнаружены следы химического оружия, президенту РФ Владимиру Путину сразу бы об этом доложили, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости06:01
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