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Кудрин назвал очень оптимистичным прогноз по росту ВВП России

Прогнозы Минэкономразвития по росту экономики России в 2022—2023 годах выше 3% выглядят очень оптимистично, подобные темпы надо «ещё заработать». Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.В источнике
С чего всё началось
РБК

Расходы на выздоровление: в чем особенность бюджетной политики 2021 года

Первый взгляд на проект бюджета показывает, что Минфин начинает ориентироваться на возвращение к норме, хотя 2021 год все же воспринимается как исключительный, посткризисный, что выражается в низких доходах из-за сокращения экономики и высоких антикризисных расходах.
РБК02:42
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Газета.Ru

Кудрин не согласился с прогнозом МЭР о росте ВВП России

Газета.Ru06:45
Известия

Кудрин назвал прогноз Минэкономразвития по росту ВВП оптимистичным

Известия04:38
Коммерсантъ

Кудрин считает прогноз роста ВВП выше 3% оптимистичным

Коммерсантъ04:09
РИА Новости

Кудрин назвал прогноз по росту ВВП оптимистичным

РИА Новости05:37
ТАСС

Кудрин считает слишком оптимистичным прогноз МЭР по росту экономики

ТАСС03:33
Московский Комсомолец

Кудрин оценил прогнозы Минэкономразвития по росту ВВП России

Московский Комсомолец02:20
РБК

Кудрин пожалел о непотраченных «сотнях миллиардов» из бюджета

РБК03:00

Парламент Татарстана утвердил Песошина в должности премьер-министра

Депутаты Госсовета Татарстана на заседании регионального парламента в пятницу утвердили кандидатуру Алексея Песошина, предложенную главой республики Рустамом Миннихановым, на должность премьер-министра Татарстана, передает корреспондент РИА Новости.
Парламент Татарстана утвердил Песошина в должности премьер-министра
РИА Новости07:41
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Политолог оценил реакцию ЦИК на возникшие проблемы с базами данных

«Памфилова - чиновник, готовый слушать и слышать критику», — сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя решение главы ЦИК России Эллы Памфиловой провести 23 сентября встречу с политологами и экспертами, которые ранее обратились к ней с открытым письмом о проблемах работы базы данных ЦИК.
Взгляд.ру07:58
3

Путин проведет заседание военно-промышленной комиссии

Президент России Владимир Путин проведет в пятницу заседание военно-промышленной комиссии, среди тем - гособоронзаказ, совершенствование законодательства и кадры, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости05:52
3

Госдума может в 10 раз повысить штрафы за разглашение тайны

Предлагается увеличить административные штрафы за разглашение такой информации до 10 тыс. рублей для граждан (сейчас они составляют от 500 до 1 тыс. рублей) и до 50 тыс. рублей для должностных лиц (сейчас — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей).
REGNUM05:45
7

Sony отменила кинопрокат мультфильма «На связи» с Оливией Колман

Студия Sony Pictures отказалась от осенней премьеры анимационной ленты «На связи», за производство которой отвечают продюсеры «Монстров на каникулах» и создатели хитового мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» Фил Лорд и Крис Миллер.
Киноафиша России06:52

Поляки высмеяли требования Варшавы выдать российских диспетчеров

Польские читатели прокомментировали статью Wirtualna Polska, посвященную решению Варшавы подать запрос на арест трех российских диспетчеров по делу о крушении польского Ту-154 в Смоленске, отметив абсурдность этой идеи.
РИА Новости23:17
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