Кудрин назвал очень оптимистичным прогноз по росту ВВП России
Смотрите также
Киану Ривз раскрыл детали четвертой части «Матрицы»
Дом правительства в Москве реконструируют более чем за 5 млрд рублей
Реестр педофилов предложила создать в России детский омбудсмен
Второй этап программы кешбэка за туры по РФ может стартовать в октябре
В Петербурге два человека пропали в заваленной мусором квартире
Sony представила компактный смартфон Xperia 5 II
ЦБ зафиксировал рекордный объем переводов из России почти за два года
Пираты угрожают убить захваченных российских моряков
Полмиллиона домов в США остались без света из-за урагана «Салли»
Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за Навального
Литва пообещала зеркальный ответ на закрытие границы Белоруссией
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
Песков назвал меры поддержки во время пандемии в России эффективными
Песков назвал абсурдной ситуацию с Навальным
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
Дом правительства в Москве реконструируют более чем за 5 млрд рублей
В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве двух девочек
Израиль впервые в мире ввел повторный карантин из-за коронавируса
Литва пообещала зеркальный ответ на закрытие границы Белоруссией
Автор песни в поддержку Лукашенко объяснил участие Киркорова и Баскова
Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC
Главам девяти стран присудили Шнобелевскую премию
«Тампа» победила «Айлендерс» и вышла в финал Кубка Стэнли
Прогнозы Минэкономразвития по росту экономики России в 2022—2023 годах выше 3% выглядят очень оптимистично, подобные темпы надо «ещё заработать». Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.В источнике
С чего всё началось
Расходы на выздоровление: в чем особенность бюджетной политики 2021 года
Первый взгляд на проект бюджета показывает, что Минфин начинает ориентироваться на возвращение к норме, хотя 2021 год все же воспринимается как исключительный, посткризисный, что выражается в низких доходах из-за сокращения экономики и высоких антикризисных расходах.
РБК02:42
Подробнее о событии