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Кудрин назвал очень оптимистичным прогноз по росту ВВП России

Прогнозы Минэкономразвития по росту экономики России в 2022—2023 годах выше 3% выглядят очень оптимистично, подобные темпы надо «ещё заработать». Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.В источнике
С чего всё началось
РБК

Расходы на выздоровление: в чем особенность бюджетной политики 2021 года

Первый взгляд на проект бюджета показывает, что Минфин начинает ориентироваться на возвращение к норме, хотя 2021 год все же воспринимается как исключительный, посткризисный, что выражается в низких доходах из-за сокращения экономики и высоких антикризисных расходах.
РБК02:42
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Газета.Ru

Кудрин не согласился с прогнозом МЭР о росте ВВП России

Газета.Ru06:45
Известия

Кудрин назвал прогноз Минэкономразвития по росту ВВП оптимистичным

Известия04:38
Московский Комсомолец

Кудрин оценил прогнозы Минэкономразвития по росту ВВП России

Московский Комсомолец02:20
Коммерсантъ

Кудрин считает прогноз роста ВВП выше 3% оптимистичным

Коммерсантъ04:09
ТАСС

Кудрин считает слишком оптимистичным прогноз МЭР по росту экономики

ТАСС03:33
РИА Новости

Кудрин назвал прогноз по росту ВВП оптимистичным

РИА Новости05:37
РБК

Кудрин пожалел о непотраченных «сотнях миллиардов» из бюджета

РБК03:00

Трамп назвал условие помилования Ассанжа

Президент США Дональд Трамп предложил помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, если тот предоставит сведения о кибератаке на Демократическую партию, сообщает Reuters со ссылкой на адвоката.
Трамп назвал условие помилования Ассанжа
ТАСС08:10
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МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новости02:31
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Володин заявил об участии иностранных спецслужб в деле Навального

После принятия резолюции Европарламента по делу основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального можно говорить, что за ситуацией стоят иностранные спецслужбы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин через пресс-службу.
Ведомости02:40
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СК возбудил дело о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК по Москве организовать доследственную проверку и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможном хищении недвижимости и денег семьи актера.
ТАСС07:41
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В Общественной палате ответили на критику ЦИК «экспертами»

Председатель Координационного совета Общественной палаты России по контролю за голосованием, директор некоммерческого Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев прокомментировал «Известиям» критику некоторых «экспертов» встречи главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой с представителями экспертного сообщества, намеченную на 23 сентября.
Известия08:23
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В КНР ответили на обвинения в краже испанской вакцины от коронавируса

Как сообщало ИА REGNUM, ранее испанское издание El Pais со ссылкой на информированные источники написало, что хакеры из Китая похитили данные из баз данных центра разработки вакцины от коронавируса в Испании.
REGNUM05:01

Минздраву уменьшат бюджет на закупку лекарств от редких болезней

Расходы на закупку лекарств для лечения редких заболеваний по программе 14 Высокозатратных нозологий снизятся в следующем году на 6,4 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2021-2023 годы, которая имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости03:46
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Загрузивший фото Гитлера в «Бессмертный полк» оштрафован на 120 тысяч

Ульяновский областной суд приговорил к штрафу в размере 120 тысяч рублей местного жителя, который выложил фотографию главы нацистской Германии Адольфа Гитлера на сайт акции "Бессмертный полк", посвященной памяти героев Великой Отечественной войны.
РЕН ТВ06:57
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Путин заявил о наличии у России уникального оружия

"Нынешнее поколение российских оружейников достойно продолжает дело своих предшественников, производит действительно уникальные образцы вооружения, которые сегодня опережают зарубежные аналоги", - отметил Владимир Путин.
Российская газета08:23
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