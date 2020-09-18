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Кудрин назвал очень оптимистичным прогноз по росту ВВП России

Прогнозы Минэкономразвития по росту экономики России в 2022—2023 годах выше 3% выглядят очень оптимистично, подобные темпы надо «ещё заработать». Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.В источнике
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Первый взгляд на проект бюджета показывает, что Минфин начинает ориентироваться на возвращение к норме, хотя 2021 год все же воспринимается как исключительный, посткризисный, что выражается в низких доходах из-за сокращения экономики и высоких антикризисных расходах.
РБКвчера в 02:42
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Коммерсантъ

Кудрин считает прогноз роста ВВП выше 3% оптимистичным

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Кудрин не согласился с прогнозом МЭР о росте ВВП России

Газета.Ruвчера в 06:45
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Кудрин назвал прогноз по росту ВВП оптимистичным

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Царьградвчера в 13:47
ТАСС

Кудрин считает слишком оптимистичным прогноз МЭР по росту экономики

ТАССвчера в 03:33
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37-летняя Седокова вступает в брак в третий раз, у нее трое детей: 15-летняя дочь Алина от футболиста Валентина Белькевича, девятилетняя Моника, которая родилась в браке с предпринимателем Максимом Чернявским, а также трехлетний сын Гектор от бизнесмена Артема Комарова.
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Сучилов выиграл индивидуальную гонку на летнем ЧР по биатлону

На продолжающемся в Тюмени летнем чемпионате России по биатлону прошла мужская индивидуальная гонка на 20 км. Ее победителем стал Семен Сучилов, представляющий Ханты-Мансийский автономный округ.
Российская газета06:07