Кудрин назвал очень оптимистичным прогноз по росту ВВП России
Смотрите также
Навальный сообщил о ходе восстановления после отравления
Добровинский отреагировал на лишение Пашаева адвокатского статуса
Петербургский космонавт с МКС показал сближение Венеры и Луны
Объявлены победители российского фестиваля «Кинотавр» 2020 года
В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве двух девочек
Глава офиса Зеленского назвал сроки окончания конфликта в Донбассе
Ford показал первое изображение электропикапа F-150
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
Из-за желающих выехать мигрантов в районах Башкирии ввели ограничения
Песков назвал эффективными меры поддержки во время эпидемии в России
Минэкономразвития: снижение ВВП России в августе замедлилось до 4,3%
Навальный сообщил о ходе восстановления после отравления
Трамп назвал Обаму виновным в создании Россией гиперзвукового оружия
Добровинский отреагировал на лишение Пашаева адвокатского статуса
Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией
Из-за желающих выехать мигрантов в районах Башкирии ввели ограничения
Прогнозы Минэкономразвития по росту экономики России в 2022—2023 годах выше 3% выглядят очень оптимистично, подобные темпы надо «ещё заработать». Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.В источнике
С чего всё началось
Расходы на выздоровление: в чем особенность бюджетной политики 2021 года
Первый взгляд на проект бюджета показывает, что Минфин начинает ориентироваться на возвращение к норме, хотя 2021 год все же воспринимается как исключительный, посткризисный, что выражается в низких доходах из-за сокращения экономики и высоких антикризисных расходах.
РБКвчера в 02:42
Подробнее о событии