Кудрин назвал очень оптимистичным прогноз по росту ВВП России
Смотрите также
Warner Bros. представила новую игру по «Гарри Поттеру» Hogwarts Legacy
Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за Навального
Режиссер Молочников перенес премьеру из-за коронавируса
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве двух девочек
Киркоров, Басков и другие артисты записали песню на цитату Лукашенко
Названы сроки появления турникетов с Face Pay в метро Москвы
Пираты угрожают убить захваченных российских моряков
Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице
Названа цена российского лекарства от коронавируса
В США за сутки собрано $ 50 млн на выкуп тела Ленина
В Турции попали в аварию два автобуса с российскими туристами
Песков назвал эффективными меры поддержки во время эпидемии в России
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Александра Карелина
Фильм «Доктор Лиза» получил приз зрительских симпатий на «Кинотавре»
Трамп предложил помиловать Ассанжа
Белгородский губернатор решил уйти в отставку после 27 лет работы
Здание правительства России признано аварийным
Песков назвал эффективными меры поддержки во время эпидемии в России
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
Названа цена российского лекарства от коронавируса
Песков назвал абсурдной ситуацию с Навальным
В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве двух девочек
Здание правительства России признано аварийным
Трамп предложил помиловать Ассанжа
Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в республике
Израиль первым в мире повторно ввел карантин из-за коронавируса
Путин заявил о наличии у России уникального оружия
Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг
«Тампа» победила «Айлендерс» и вышла в финал Кубка Стэнли
Главам девяти стран присудили Шнобелевскую премию
Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей
Прогнозы Минэкономразвития по росту экономики России в 2022—2023 годах выше 3% выглядят очень оптимистично, подобные темпы надо «ещё заработать». Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.В источнике
С чего всё началось
Расходы на выздоровление: в чем особенность бюджетной политики 2021 года
Первый взгляд на проект бюджета показывает, что Минфин начинает ориентироваться на возвращение к норме, хотя 2021 год все же воспринимается как исключительный, посткризисный, что выражается в низких доходах из-за сокращения экономики и высоких антикризисных расходах.
РБК02:42
Подробнее о событии