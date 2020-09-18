Кудрин назвал очень оптимистичным прогноз по росту ВВП России
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Прогнозы Минэкономразвития по росту экономики России в 2022—2023 годах выше 3% выглядят очень оптимистично, подобные темпы надо «ещё заработать». Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.В источнике
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РБК02:42
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