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Кудрин назвал очень оптимистичным прогноз по росту ВВП России

Прогнозы Минэкономразвития по росту экономики России в 2022—2023 годах выше 3% выглядят очень оптимистично, подобные темпы надо «ещё заработать». Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.В источнике
С чего всё началось
РБК

Расходы на выздоровление: в чем особенность бюджетной политики 2021 года

Первый взгляд на проект бюджета показывает, что Минфин начинает ориентироваться на возвращение к норме, хотя 2021 год все же воспринимается как исключительный, посткризисный, что выражается в низких доходах из-за сокращения экономики и высоких антикризисных расходах.
РБК02:42
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Коммерсантъ

Кудрин считает прогноз роста ВВП выше 3% оптимистичным

Коммерсантъ04:09
Известия

Кудрин назвал прогноз Минэкономразвития по росту ВВП оптимистичным

Известия04:38
РИА Новости

Кудрин назвал прогноз по росту ВВП оптимистичным

РИА Новости05:37
Газета.Ru

Кудрин не согласился с прогнозом МЭР о росте ВВП России

Газета.Ru06:45
ТАСС

Кудрин считает слишком оптимистичным прогноз МЭР по росту экономики

ТАСС03:33
Московский Комсомолец

Кудрин оценил прогнозы Минэкономразвития по росту ВВП России

Московский Комсомолец02:20
РБК

Кудрин пожалел о непотраченных «сотнях миллиардов» из бюджета

РБК03:00

Парламент ФРГ отказался голосовать по остановке «Северного потока-2»

Бундестаг ФРГ большинством голосов отказался голосовать по предложению об остановке проекта "Северный поток 2". Предложение парламентской фракции "Зеленые" по блокировке проекта передано в профильный комитет парламента – по экономике и энергетике.
Вести.Ru09:51
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Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за Навального

Европарламент принял резолюцию с требованиями о проведении независимого расследования инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным, усилении санкционного пакета против России и остановки "Северный поток-2".
CT news09:06
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Посольство России потребовало от США разъяснений репортажа NBC

Посольство России в Вашингтоне потребовало у американских властей объяснений по поводу репортажа телеканала NBC, в котором упоминается поддержка со стороны США «украинских подразделений» в Крыму.
Ведомости00:57
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Генштаб РФ: США провели учения по нанесению авиаударов по России

«28 августа, 4 и 14 сентября самолеты ВВС США B-52H отработали выходы на рубежи применения крылатых ракет над акваториями Черного и Азовского морей с нанесением условных ракетных ударов по объектам на территории Южного военного округа», — сказал начальник ГОУ.
ИА Красная Весна10:27
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«Траст» обновил рекорд по сумме иска к владельцам санированных банков

Позднее в картотеке арбитражных дел был зарегистрирован еще один иск "Траста" к Шишханову, Лукину и Любенцову, а также к Владимиру Кирюше и иностранным компаниям Forcipe Investments Ltd, Kinetic Services Corp. Сумма иска — 22,7 млрд руб. Кирюша известен как владелец компании KLS Securities, управляющей киргизским фондом KLS Eurasia Venture Fund.
РБК10:10
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