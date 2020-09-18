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Кудрин назвал очень оптимистичным прогноз по росту ВВП России

Прогнозы Минэкономразвития по росту экономики России в 2022—2023 годах выше 3% выглядят очень оптимистично, подобные темпы надо «ещё заработать». Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.В источнике
С чего всё началось
РБК

Расходы на выздоровление: в чем особенность бюджетной политики 2021 года

Первый взгляд на проект бюджета показывает, что Минфин начинает ориентироваться на возвращение к норме, хотя 2021 год все же воспринимается как исключительный, посткризисный, что выражается в низких доходах из-за сокращения экономики и высоких антикризисных расходах.
РБК02:42
Подробнее о событии
Газета.Ru

Кудрин не согласился с прогнозом МЭР о росте ВВП России

Газета.Ru06:45
Известия

Кудрин назвал прогноз Минэкономразвития по росту ВВП оптимистичным

Известия04:38
Московский Комсомолец

Кудрин оценил прогнозы Минэкономразвития по росту ВВП России

Московский Комсомолец02:20
Коммерсантъ

Кудрин считает прогноз роста ВВП выше 3% оптимистичным

Коммерсантъ04:09
ТАСС

Кудрин считает слишком оптимистичным прогноз МЭР по росту экономики

ТАСС03:33
РИА Новости

Кудрин назвал прогноз по росту ВВП оптимистичным

РИА Новости05:37
РБК

Кудрин пожалел о непотраченных «сотнях миллиардов» из бюджета

РБК03:00

Трамп предложил помиловать Ассанжа

Президент США Дональд Трамп предложил помиловать Джулиана Ассанжа, если основатель WikiLeaks расскажет, кто стоял за взломом электронных писем Национального комитета Демократической партии перед президентскими выборами в США в 2016 году, сообщили в лондонском суде в пятницу.
Трамп предложил помиловать Ассанжа
Российская газета08:48
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Политолог оценил реакцию ЦИК на возникшие проблемы с базами данных

«Памфилова – чиновник, готовый слушать и слышать критику», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя решение главы ЦИК России Эллы Памфиловой провести 23 сентября встречу с политологами и экспертами, которые ранее обратились к ней с открытым письмом о проблемах работы базы данных ЦИК.
Взгляд.ру07:58
16

Госдума может в 10 раз повысить штрафы за разглашение тайны

Предлагается увеличить административные штрафы за разглашение такой информации до 10 тыс. рублей для граждан (сейчас они составляют от 500 до 1 тыс. рублей) и до 50 тыс. рублей для должностных лиц (сейчас — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей).
REGNUM05:45
16

Названа цена российского препарата от коронавируса

Рекомендуемая стоимость препарата "Арепливир", предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции, составила 12 320 рублей, сообщил РИА Новости гендиректор фармкомпании-разработчика "Промомед" Андрей Младенцев.
РИА Новости09:10
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Парламент ФРГ отказался голосовать по остановке «Северного потока-2»

Бундестаг ФРГ большинством голосов отказался голосовать по предложению об остановке проекта "Северный поток 2". Предложение парламентской фракции "Зеленые" по блокировке проекта передано в профильный комитет парламента – по экономике и энергетике.
Вести.Ru09:51
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Соловьев отреагировал на сообщение NBC о действиях США в Крыму

Комментируя сообщение телеканала NBC News о поддержке Соединенными Штатами «украинских подразделений» в Крыму, телеведущий Владимир Соловьев заявил, что если и должна быть реакция со стороны России, то не публичная.
Ридус10:42

ФСБ назвала имя передавшего секретные сведения Карине Цуркан чиновника

Следственное управление ФСБ считает, что бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан, арестованная по делу о шпионаже (ст. 275 УК) передала Службе информации и безопасности Молдавии (СИБ Молдова) данные о поставках электричества на Украину, полученные от замглавы Минэнерго Вячеслава Кравченко.
РБК11:34
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