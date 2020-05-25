Общество

ПрофильПрофильКудрин назвал основные цели России после выхода из пандемии

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что пандемия коронавируса внесла свои коррективы в исполнение объявленных российским президентом национальных проектов и достижение национальных целей.
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Алексей Кудрин
При этом остальные поставленные задачи должны синхронизироваться с нынешним контекстом и быть соответственно пролонгированы, отодвинуты на 2026, 2028 или даже 2030 год.
— Алексей Кудрин, российский политикВзгляд.ру 02:30
с чего всё началось

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.
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Кудрин перечислил основные цели развития РФ после пандемии

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Кудрин назвал главные цели развития РФ после пандемии коронавируса

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Кудрин предложил сосредоточиться на достижении четырех национальных целей

Комсомольская правда00:22

Кудрин назвал основные цели России после выхода из пандемии

Профиль03:21
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Здоровье

В Свердловской области нашли коронавирус сразу у 279 человек

Екатеринбург, 25 мая 2020, 11:40 — REGNUM В Свердловской области случаи заражения коронавируной инфекцией подтверждены у 279 человек.
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Общество

У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19

Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
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Следователи задержали троих подозреваемых в перестрелке на юге Москвы

Следователи задержали троих подозреваемых в перестрелке на юге Москвы, допрошено более 15 участников конфликта и очевидцев.
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Трамп заявил, что Путин не хочет его переизбрания

Президент США Дональд Трамп считает, что его российский коллега Владимир Путин, несмотря на хорошие отношения, не хочет его - Трампа - переизбрания на второй срок на ноябрьских выборах.
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В жилом доме в Казани взорвался газ

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Общество

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Следующим этапом снятия ограничений в Москве станет открытие непродовольственной торговли, а затем сферы бытовых услуг.
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Политика

Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
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Здоровье

В Ростовской области рассказали о зараженных коронавирусом городах

За все время скончались 34 заболевших. Отмечается, что в Ростовской области провели более 104 тысяч тестов на коронавирус.
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Объявлены победители 11-го сезона шоу "Танцы со звездами" Ими стали Иван Стебунов и Инна Свечникова.
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Общество

Еще одна европейская страна заявила о победе над коронавирусом

Еще одна европейская страна, Черногория, объявила о победе над коронавирусом.
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Последний звонок пройдет 25 мая в онлайн-формате

Rambler News Service 23 мая в 06:30
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Общество

«Аэрофлот» решил начать восстанавливать перевозки с июня

В июне группа постепенно начнет восстанавливать объемы операционной деятельности: о намерении возобновить внутренние перелеты сообщала "Победа".
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Общество

Япония отменила режим ЧС, введенный из-за коронавируса

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В мэрии разъяснили передачу третьим лицам данных о цифровых пропусках

Ранее в блоге компании AnalogBytes Conference на форуме Habr появилась информация о том, что, принимая лицензионное соглашение на сайте i.moscow, пользователь автоматически предоставляет ему право на обработку персональных данных, их сбор, хранение, использование, обезличивание, распространение, блокирование и уничтожение.
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Попова заявила о готовности 44 регионов к снятию ограничений

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «России-1», 44 региона Российской Федерации готовы к первому этапу по снятию ограничений, которые были введены из-за коронавирусной инфекции.
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Шоу-бизнес

Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов

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Соловьев резко ответил на просьбу Гордона об интервью

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского журналиста Дмитрия Гордона дать ему интервью.
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Общество

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"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке.
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Происшествия

В Калининградской области за сутки умерли три пациента с COVID-19

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Общество

Воробьев рассказал, когда откроют кафе и парикмахерские в Подмосковье

В рамках следующего этапа смягчения ограничений по коронавирусу в Московской области могут открыться кафе, рестораны и парикмахерские.
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Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования

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Полковник спецслужбы арестован за хищения

Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
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В Минздраве рассказали о клинических испытаниях лекарства от COVID-19

Ранее в пресс-службе Минздрава сообщили РИА Новости, что темпы вывода на рынок препарата от COVID-19 "Фавипиравир", который проходит сейчас клинические испытания, ускорят.
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В Китае назвали 10 самых загадочных мест в России

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Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, председатель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
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