Общество
ПрофильКудрин назвал основные цели России после выхода из пандемии
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что пандемия коронавируса внесла свои коррективы в исполнение объявленных российским президентом национальных проектов и достижение национальных целей.
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При этом остальные поставленные задачи должны синхронизироваться с нынешним контекстом и быть соответственно пролонгированы, отодвинуты на 2026, 2028 или даже 2030 год.
— Алексей Кудрин, российский политикВзгляд.ру 02:30
с чего всё началось
Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.Коммерсантъвчера в 17:52
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Здоровье
В Свердловской области нашли коронавирус сразу у 279 человек
Екатеринбург, 25 мая 2020, 11:40 — REGNUM В Свердловской области случаи заражения коронавируной инфекцией подтверждены у 279 человек.
REGNUM 04:40
Гаджеты
Озвучены цены на все модели iPhone 12
В переводе на российские деньги цена "яблочного" смартфона составит порядка 50 тысяч рублей.
Слово и Дело 05:17
Общество
У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19
Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
Российская газета 05:01
Происшествия
Следователи задержали троих подозреваемых в перестрелке на юге Москвы
Следователи задержали троих подозреваемых в перестрелке на юге Москвы, допрошено более 15 участников конфликта и очевидцев.
Известия 05:25
Политика
Трамп заявил, что Путин не хочет его переизбрания
Президент США Дональд Трамп считает, что его российский коллега Владимир Путин, несмотря на хорошие отношения, не хочет его - Трампа - переизбрания на второй срок на ноябрьских выборах.
Интерфакс вчера в 12:53
Происшествия
В жилом доме в Казани взорвался газ
Вести.Ru 03:35
Общество
Москвичам рассказали о следующем этапе снятия ограничений
Следующим этапом снятия ограничений в Москве станет открытие непродовольственной торговли, а затем сферы бытовых услуг.
Lenta.ru вчера в 20:30
Политика
Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
RT на русском 04:45
Здоровье
В Ростовской области рассказали о зараженных коронавирусом городах
За все время скончались 34 заболевших. Отмечается, что в Ростовской области провели более 104 тысяч тестов на коронавирус.
Rostov gazeta 03:57
Хоккей
Панарин рассказал о реакции Знарка на новость о свадьбе дочери
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин рассказал о неожиданной реакции тренера московского "Спартака" Олега Знарка на новость о свадьбе дочери Алисы.
РИА Новости вчера в 01:20
Культура
Объявлены победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»
Объявлены победители 11-го сезона шоу "Танцы со звездами" Ими стали Иван Стебунов и Инна Свечникова.
Экспресс газета вчера в 13:38
Общество
Еще одна европейская страна заявила о победе над коронавирусом
Еще одна европейская страна, Черногория, объявила о победе над коронавирусом.
Lenta.ru 05:03
Общество
Последний звонок пройдет 25 мая в онлайн-формате
Rambler News Service 23 мая в 06:30
Общество
«Аэрофлот» решил начать восстанавливать перевозки с июня
В июне группа постепенно начнет восстанавливать объемы операционной деятельности: о намерении возобновить внутренние перелеты сообщала "Победа".
Интерфакс 04:33
Общество
Япония отменила режим ЧС, введенный из-за коронавируса
Газета.Ru 05:13
Общество
В мэрии разъяснили передачу третьим лицам данных о цифровых пропусках
Ранее в блоге компании AnalogBytes Conference на форуме Habr появилась информация о том, что, принимая лицензионное соглашение на сайте i.moscow, пользователь автоматически предоставляет ему право на обработку персональных данных, их сбор, хранение, использование, обезличивание, распространение, блокирование и уничтожение.
РБК 04:10
Общество
Попова заявила о готовности 44 регионов к снятию ограничений
Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «России-1», 44 региона Российской Федерации готовы к первому этапу по снятию ограничений, которые были введены из-за коронавирусной инфекции.
Моя Москва.онлайн вчера в 23:52
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов
Музыкант Сергей Шнуров посвятил ироничное стихотворение продюсеру Иосифу Пригожину, который пожаловался на бедственное положение артистов, лишившихся заработка из-за пандемии коронавируса.
News.ru 23 мая в 09:02
Политика
Соловьев резко ответил на просьбу Гордона об интервью
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского журналиста Дмитрия Гордона дать ему интервью.
РИА Новости 05:33
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке.
РИА Новости вчера в 17:24
Происшествия
В Калининградской области за сутки умерли три пациента с COVID-19
Трое пожилых людей, у которых был выявлен коронавирус, скончались в больницах Калининградской области за последние сутки, число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в регионе выросло до 21, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 04:27
Общество
Воробьев рассказал, когда откроют кафе и парикмахерские в Подмосковье
В рамках следующего этапа смягчения ограничений по коронавирусу в Московской области могут открыться кафе, рестораны и парикмахерские.
ТК Звезда вчера в 05:45
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
Здоровье
В Минздраве рассказали о клинических испытаниях лекарства от COVID-19
Ранее в пресс-службе Минздрава сообщили РИА Новости, что темпы вывода на рынок препарата от COVID-19 "Фавипиравир", который проходит сейчас клинические испытания, ускорят.
РИА Новости вчера в 02:52
Футбол
«Майнц» просит Клоппа забрать сделавшего два хет-трика Вернера
«Майнц» обратился к своему бывшему тренеру Юргену Клоппу и попросил его забрать, наконец, Тимо Вернера к себе.
ProstoProSport 00:15
Общество
В Китае назвали 10 самых загадочных мест в России
Российская газета 02:57