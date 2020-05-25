Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.

с чего всё началось

При этом остальные поставленные задачи должны синхронизироваться с нынешним контекстом и быть соответственно пролонгированы, отодвинуты на 2026, 2028 или даже 2030 год.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что пандемия коронавируса внесла свои коррективы в исполнение объявленных российским президентом национальных проектов и достижение национальных целей.

Кудрин назвал основные цели России после выхода из пандемии

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