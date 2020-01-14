Продолжающееся сокращение трудоспособного населения, низкая производительность труда и низкие доходы граждан угрожают темпам роста российской экономики, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Об этом сообщает «РИА Новости».

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