Экономика

Хакасия-ИнформХакасия-ИнформКудрин назвал основные опасности для российской экономики

Продолжающееся сокращение трудоспособного населения, низкая производительность труда и низкие доходы граждан угрожают темпам роста российской экономики, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Об этом сообщает «РИА Новости».
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Кудрин высказался о рисках для роста экономики РФ

News.ru21:13

ИНТЕРВЬЮ: Кудрин назвал главные риски для роста российской экономики

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Глава Счетной палаты указал препятствия росту российской экономики

Вечерняя Москва21:33

Кудрин назвал основные опасности для российской экономики

Хакасия-Информ22:18
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Политика

СМИ узнали об отъезде Хафтара из Москвы без подписания соглашения

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар вместе со своей делегацией покинул Москву без подписания соглашения о прекращении огня в Ливии.
РБК 20:04
Политика

В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек

Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
РИА Новости 14:24
Космос

Самая далекая пустыня в океане: что она в себе скрывает

Машины и Механизмы вчера в 08:48
Армия и оружие

Расчеты радиоэлектронной борьбы впервые заступили на дежурство в ВВО

Для выполнения задач привлечены расчеты новых комплексов радиоэлектронной борьбы Борисоглебск-2, поступивших на вооружение войск амурского объединения в 2019 году.
РЕН ТВ 21:36
Экономика

Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета

Счётная палата оценивает объём воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 млрд рублей в год при том, что общий объём нарушений за 2019 году составил 804 млрд, заявил глава Счётной палаты, бывший министр финансов России Алексей Кудрин.
RT на русском 20:11
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Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных россиянами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.
РБК 22:04
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Панарин набрал 5 очков в матче с «Айлендерс»

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Армия и оружие

Российский военный корабль помогал Ирану сбивать американские ракеты

Avia.pro 19:02
Происшествия

Десять человек пропали в Китае при обвале дороги

В Китае в городе Синин провинции Цинхай произошел обширный обвал дороги, в результате которого пропали 10 человек.
Газета.Ru 20:33
Здоровье

Врач-онколог назвал симптомы заболеваний поджелудочной железы

Немецкие врачи сообщают, что в последние несколько лет в мире наблюдается рост заболеваний, связанных с поджелудочной железой.
Народные новости 02:43
Политика

США исключили Китай из списка валютных манипуляторов

Соединенные Штаты исключили Китай из списка валютных манипуляторов.
Известия 18:01
Политика

Генпрокурор США назвал убийство Сулеймани легитимным

Генпрокурор США Уильям Барр заявил о легитимности убийства иранского генерала Касема Сулеймани с юридической точки зрения.
RT на русском 18:39
Экономика

«Газпром» поймали на продаже своих акций самому себе

Госкомпанию поймали на странной сделке вскоре после того, как Московская биржа отказалась признать, что проданные акции находятся в свободном обращении.
Lenta.ru 11:21
Общество

ФАС проверит обоснованность повышения тарифов сотовыми операторами

Федеральная антимонопольная служба России проверит обоснованность повышения стоимости архивных тарифов сотовыми операторами, передает ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Анатолия Голомолзина.
Дождь 08:40
Политика

Хакеров из России заподозрили в атаке на Burisma из «украинского дела»

Российские хакеры атаковали серверы украинской газовой компании Burisma, которая широко обсуждалась в контексте «украинского скандала» в США и запущенной на этом фоне процедуре импичмента президенту Дональду Трампу.
РБК 21:29
Экономика

Россия увеличила экспорт алкоголя

Аналитический центр при правительстве России сообщил об увеличении в первом полугодии 2019 года экспорта ряда алкогольных напитков из России.
Российская газета 02:48
Общество

Космический турист-миллиардер ищет спутницу для полета на Луну

Плюс один +1 09:57
Кино

В Сети появился трейлер фильма «Морбиус, живой вампир» с Джаредом Лето

В Сети опубликован трейлер фильма «Морбиус, живой вампир», главную роль в котором исполнил Джаред Лето.
NewInform 12:55
Гаджеты

AMD представила процессоры Athlon 3000 Gold и 3000 Silver

Пока что представлены только две модели: Athlon Gold 3150U и Athlon Silver 3050U.
Игромания.ру 15:24
Шоу-бизнес

Принц Уильям заявил, что принц Гарри стал ему чужим

Недавно стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл отреклись от британского престола.
Pravda.Ru вчера в 09:35
Политика

Экс-депутат Рады учинил перепалку в прямом эфире из-за слов о Москве

Бывший депутат Верховной рады Александр Ковтуненко устроил перепалку в прямом эфире шоу "60 минут" на телеканале "России 1" в понедельник, комментируя идею другого украинского экс-парламентария Рефата Чубарова отпраздновать "450-летие сожжения Москвы".
РИА Новости 17:11
Политика

СБ ООН обсудит расследование инцидента с химоружием в Сирии

Члены Совбеза ООН по инициативе России обсудят 20 января ситуацию вокруг расследования инцидента с якобы имевшим место применением химического оружия в сирийской Думе, сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства РФ при организации Федор Стржижовский.
РИА Новости 18:42
Экономика

Счетная палата РФ назвала недостатки и риски нацпроектов

Аудиторы нашли в них недостатки и риски недостижения поставленных целей.
ГлобалМСК.ру вчера в 17:46
Кино

Объявлены номинанты на «Оскар» 2020 года

В понедельник, 13 января, Американская киноакадемия обнародовала списки номинантов на известнейшую международную премию в области кинематографа — «Оскар».
RT на русском 12:26
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Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры

По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Говорит Москва 11 января в 23:55
Авто

Продажи автомобилей японских марок упали на 10% в РФ

Московский Комсомолец в Марий Эл 11 января в 06:08
Политика

В Белом доме Россию и Китай назвали главными угрозами для США

Роберт О’Брайен, советник президента США по нацбезопасности, заявил, что главная угроза для США – Россия и Китай.
Новостной фронт 00:51
Происшествия

На Урале умер школьник, раненный в голову пьяным мужчиной

В екатеринбургской больнице скончался школьник, которого в августе 2019 года ранил пьяный мужчина.
Российская газета 02:58
Футбол

В «Барселоне» официально сменился тренер

Чемпион Испании "Барселона" сменила главного тренера. Эрнесто Вальверде оставил свой пост, а его место занял Энрике (Кике) Сетьен.
Вести.Ru 18:23
Политика

Трюдо считает, что напряженность привела к крушению самолета в Иране

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо завил, что напряженность вокруг Ирана привела к авиакатастрофе украинского Boeing.
Газета.Ru 20:17
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Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018 года. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, председатель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
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