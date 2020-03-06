Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКудрин назвал отмену ПМЭФ-2020 рациональным решением

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает рациональным решением отмену ПМЭФ-2020 из-за коронавируса, сам он также отменил ряд поездок.
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Власти Петербурга планируют подписать инвестсоглашения несмотря на отмену ПМЭФ

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Даже Минфин признает, что нагрузка на труд в России «запредельная». Казалось бы, снижение налогов уменьшит доходы государства.
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