Экономика
РИА НовостиКудрин назвал отмену ПМЭФ-2020 рациональным решением
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает рациональным решением отмену ПМЭФ-2020 из-за коронавируса, сам он также отменил ряд поездок.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 06:12, Ашберн
Игры
Релиз Ghost of Tsushima состоится 26 июня
Релиз Ghost of Tsushima на PS4 состоится 26 июня.
Финансы
Курс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года
Курс евро растет на 1,28%, до ₽76,87. В последний раз доллар торговался на уровне ₽68 4 января 2019 года.
Общество
Госдума снизила возраст для выхода на негосударственную пенсию
В третьем чтении окончательно были приняты необходимые поправки в закон «О негосударственных бюджетных фондах».
Общество
Посольство Италии рекомендует своим гражданам не приезжать в Россию
Посольство Италии в РФ в связи с новыми мерами властей Москвы рекомендует своим гражданам воздерживаться от посещения России при наличии даже самых легких симптомов простуды, говорится в сообщении дипмиссии на странице в Facebook.
Политика
Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе
Эрдоган же заявил, что договоренности в Сочи нарушили «силы режима» (президента Сирии Башара Асада) и 1,5 млн беженцев находятся у границ Турции, что и стало причиной ввода турецких войск.
Политика
В Госдуме пояснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
Здоровье
В Петербурге подтвердили первый случай коронавируса
Предварительные тесты показали, что симптомы вызвал коронавирус COVID-19, это подтвердили в лаборатории в Новосибирске.
Происшествия
Москвич избил фельдшера скорой помощи из-за защитного костюма
Фельдшера кареты скорой помощи избили на юго-востоке Москвы, когда он приехал по вызову в защитном костюме.
Общество
В Нидерландах зафиксирована первая смерть от коронавируса
В Нидерландах зафиксирована первая смерть от нового типа коронавируса.
Гаджеты
Смартфон-гармошка TCL складывается втрое
Наука
Из-за различия половых хромосом женщины живут дольше мужчин
Речь идет о двух Х-хромосомах, которые есть у женщин. У мужчин же одна Х-хромосома и одна Y-хромосома.
Общество
Кейт Миддлтон похвалилась стройной фигурой в винтажном платье
Для вечернего выхода в свет в рамках второго дня официальной поездки в Ирландию 38-летняя Кейт Миддлтон выбрала утонченное платье от Oscar de la Renta, вновь продемонстрировав исключительное чувство стиля и свою потрясающую фигуру.
Общество
Из-за робота-двойника Шварценеггер подал в суд на российскую компанию
Арнольд Шварценеггер, американский актер и бывший губернатор Калифорнии, рушил судится с российской компанией Promobot.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мертвыми на западе Москвы
Причиной смерти, по предварительной версии следствия, стало отравление. 6 марта трагическая новость пришла с запада Москвы.
Энергетика
ОПЕК предварительно согласовала дополнительное сокращение добычи нефти
Страны ОПЕК согласовали сокращение добычи нефти организацией и не входящими в картель государствами (ОПЕК+) во втором квартале 2020 года ещё на 1,5 млн баррелей в сутки, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники в ОПЕК.
Общество
Силуанов отнес профессии бухгалтера и охранника к числу отмирающих
Министр финансов Антон Силуанов рассказал о профессиях, которые будут постепенно исчезать в России.
Здоровье
«Никакого голодания»: доктор Мясников назвал оптимальное количество калорий в сутки
Александр Леонидович вспоминает бабушек и дедушек, которых никто не учил правильно питаться, а такого количества людей с ожирением не было.
Политика
Один из кандидатов на пост сити-менеджера послал журналиста
Напомним, сегодня, 6 марта, стало известно, что на пост сити-менеджера города Кирова заявилось еще два кандидата: руководитель теруправления по Первомайскому району Вячеслав Симаков и экс-директор «Вятавтодора» Дмитрий Осипов.
Футбол
Семин отреагировал на слова Кикнадзе о его будущем в «Локомотиве»
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на слова генерального директора клуба Василия Кикнадзе.
Происшествия
СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту
Экономика
38 банков могут потерять лицензию
Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.
Политика
Украинские националисты закидали яйцами депутата Верховной рады
Ветераны радикального батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на депутата Верховной рады Макса Бужанского («Слуга народа»), закидав его яйцами.
Общество
Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР
Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
Политика
МИД потребовал от Испании отказаться от экстрадиции россиянки в США
Российский МИД передал испанским властям ноту с предложением отказаться от экстрадиции в США российской гражданки Олеси Красиловой, задержанной в Мадриде по запросу Вашингтона.
Шоу-бизнес
Стас Михайлов посетил шоу Галкина в кроссовках за €1500
Как выяснилось, черная футболка Стаса Михайлова стоит €300 (22 тысячи рублей).
Политика
Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Авто
Dacia представила свой первый электрокар
Раскрыт обещанный ранее электромобиль марки Dacia – кроссовер Spring.
Экономика
Правительство Мишустина обсуждает вмешательство в налоговую систему
Даже Минфин признает, что нагрузка на труд в России «запредельная». Казалось бы, снижение налогов уменьшит доходы государства.