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Общество Посольство Италии рекомендует своим гражданам не приезжать в Россию Посольство Италии в РФ в связи с новыми мерами властей Москвы рекомендует своим гражданам воздерживаться от посещения России при наличии даже самых легких симптомов простуды, говорится в сообщении дипмиссии на странице в Facebook.

Политика Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе Эрдоган же заявил, что договоренности в Сочи нарушили «силы режима» (президента Сирии Башара Асада) и 1,5 млн беженцев находятся у границ Турции, что и стало причиной ввода турецких войск.

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Экономика 38 банков могут потерять лицензию Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.

Политика Украинские националисты закидали яйцами депутата Верховной рады Ветераны радикального батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на депутата Верховной рады Макса Бужанского («Слуга народа»), закидав его яйцами.