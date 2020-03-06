Экономика

REGNUMREGNUMКудрин прокомментировал отмену ПМЭФ-2020

Отмена Петербургского международного экономического форума из-за коронавирусной инфекции никак не отразится на российской экономике. Об этом 6 марта заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. «В связи с отменой одного форума с российской экономикой ничего не произойдет», — сказал Кудрин.
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Кудрин считает, что отмена ПМЭФ-2020 не скажется на российской экономике

ТАСС05:29

Кудрин заявил, что отмена ПМЭФ-2020 не повлияет на российскую экономику

Интерфакс05:15

Кудрин назвал отмену ПМЭФ-2020 рациональным решением

РИА Новости05:28

Кудрин прокомментировал отмену ПМЭФ-2020 из-за коронавируса

RT на русском05:53

Кудрин допустил снижение роста мировой экономики на 0,4% из-за коронавируса

Московский Комсомолец06:12

Кудрин прокомментировал отмену ПМЭФ-2020

REGNUM06:09

Кудрин объяснил, когда станет понятен ущерб экономике от коронавируса

News.ru05:43
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 06:18, Ашберн
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми на западе Москвы

Газета.Ru 05:11
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Курс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года

В последний раз доллар превышал отметку в 68 рублей 4 января 2019 года. Курс евро поднялся выше 77 рублей впервые с января 2019 года.
ТАСС 05:23
Здоровье

Коми получила 11 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом

Из резервного фонда республики было выделено 11,3 млн рублей на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.
ИА БНК 04:50
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Переговоры Путина и Эрдогана длились пять часов

ИА Новороссия вчера в 12:18
Происшествия

Москвич избил фельдшера скорой помощи из-за защитного костюма

Фельдшера кареты скорой помощи избили на юго-востоке Москвы, когда он приехал по вызову в защитном костюме.
Газета.Ru 05:46
Политика

МИД РФ обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила власти Нидерландов в давлении на суд, который будет рассматривать дело о крушении Boeing авиакомпании Malaysian Airlines.
Газета.Ru 06:09
Происшествия

При атаке на мероприятии в Кабуле пострадали не менее 18 человек

В результате атаки на церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле, где присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, ранены 18 человек.
Известия 05:21
Наука

Из-за различия половых хромосом женщины живут дольше мужчин

Речь идет о двух Х-хромосомах, которые есть у женщин. У мужчин же одна Х-хромосома и одна Y-хромосома.
RuNews24.ru 02:54
Экономика

Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году

Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Известия вчера в 12:00
Общество

Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР

Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
РИА Новости 03:18
Культура

Создатель «Чернобыля» снимет сериал по игре The Last of Us

Продюсеры телеканала HBO и Sony Pictures Television вместе создадут сериал по знаменитой видеоигре The Last of Us.
УтроNews 04:52
Общество

Минтруд рассказал об оплате больничного при карантине

"Если работник выходит на больничный, он получает равную оплату вне зависимости от того, по болезни это произошло или вследствие карантина", — сообщили в Минтруде (цитата РИА "Новости").
Вести.Ru 05:17
Спорт

Известный омский пловец-паралимпиец погиб в 23 года

Не стало омского спортсмена-паралимпийца Александра Макарова – члена сборной команды России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщает Паралимпийский комитет России.
РИА СуперОмск вчера в 21:35
Политика

Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Известия вчера в 23:57
Здоровье

В России выявлен новый случай коронавируса

В России диагностирован новый случай коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении оперативного штаба, передает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 03:24
Экономика

38 банков могут потерять лицензию

Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.
Вести.Ru 01:45
Футбол

Тедеско прокомментировал нежелание Гончаренко пожать ему руку

Известия 04 марта в 17:38
Политика

В Госдуме пояснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
РИА Новости 05:03
Общество

В Ватикане обнаружен первый случай заражения коронавирусом

В Ватикане выявлен первый случай заражения коронавирусом, передают СМИ Италии со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.
Mockva.ru 04:30
Политика

Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины

Ранее госбюро Украины рассказало о шестичасовом допросе Порошенко. Известно, что в отношении Порошенко и его окружения расследуется 13 дел.
Газета.Ru 04:04
Общество

Красноярский экономический форум перенесли на неопределенный срок

Красноярский экономический форум перенесен на неопределенный срок, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления пресс-службы губернатора Максима Кудрявцева.
Ведомости 03:17
Общество

Российские авиакомпании разрешили возвращать билеты из-за коронавируса

Лоукостер «Аэрофлота» — авиакомпания «Победа» — ввела новую услугу, в рамках которой клиент может оформить возврат денежных средств за билеты, сообщили РБК в компании.
РБК 02:58
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Здоровье

Медики рассказали, кому полезно сало

Вечерний курьер вчера в 08:46
Политика

КПРФ внесла в Госдуму законопроект о Конституционном собрании

Фракция КПРФ в Государственной думе во главе с Геннадием Зюгановым внесла в нижнюю палату проект закона о Конституционном собрании.
Znak.com 05:16
Происшествия

В Москве задержан тренер-педофил

Российская газета 03:57
Общество

В МВД рассказали о новом способе хищения денег клиентов банков

Новый способ хищения денег с банковского счета появился в России - так называемый зеркальный сайт банка.
ТАСС 04:02
Происшествия

В Москве работнице по ошибке перевели два миллиона

В одном из магазинов столицы работнице по ошибке начислили аванс почти в два миллиона рублей, сообщает агентство "Москва".
Российская газета 01:05
Происшествия

В Екатеринбурге экс-сотрудник ГИБДД задержан по обвинению в педофилии

Газета.Ru 03:53
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»

Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Народные новости вчера в 16:31
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