Экономика
REGNUMКудрин прокомментировал отмену ПМЭФ-2020
Отмена Петербургского международного экономического форума из-за коронавирусной инфекции никак не отразится на российской экономике. Об этом 6 марта заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. «В связи с отменой одного форума с российской экономикой ничего не произойдет», — сказал Кудрин.
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Кудрин допустил снижение роста мировой экономики на 0,4% из-за коронавируса
Московский Комсомолец06:12
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"Если работник выходит на больничный, он получает равную оплату вне зависимости от того, по болезни это произошло или вследствие карантина", — сообщили в Минтруде (цитата РИА "Новости").
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Известный омский пловец-паралимпиец погиб в 23 года
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Политика
Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
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В России выявлен новый случай коронавируса
В России диагностирован новый случай коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении оперативного штаба, передает РИА Новости.
Экономика
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Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.
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Тедеско прокомментировал нежелание Гончаренко пожать ему руку
Политика
В Госдуме пояснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
Общество
В Ватикане обнаружен первый случай заражения коронавирусом
В Ватикане выявлен первый случай заражения коронавирусом, передают СМИ Италии со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.
Политика
Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Ранее госбюро Украины рассказало о шестичасовом допросе Порошенко. Известно, что в отношении Порошенко и его окружения расследуется 13 дел.
Общество
Красноярский экономический форум перенесли на неопределенный срок
Красноярский экономический форум перенесен на неопределенный срок, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления пресс-службы губернатора Максима Кудрявцева.
Общество
Российские авиакомпании разрешили возвращать билеты из-за коронавируса
Лоукостер «Аэрофлота» — авиакомпания «Победа» — ввела новую услугу, в рамках которой клиент может оформить возврат денежных средств за билеты, сообщили РБК в компании.
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Здоровье
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Фракция КПРФ в Государственной думе во главе с Геннадием Зюгановым внесла в нижнюю палату проект закона о Конституционном собрании.
Происшествия
В Москве задержан тренер-педофил
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В МВД рассказали о новом способе хищения денег клиентов банков
Новый способ хищения денег с банковского счета появился в России - так называемый зеркальный сайт банка.
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В Москве работнице по ошибке перевели два миллиона
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Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.