Общество
Экспресс газетаКудрин назвал послание президента самым дорогим на его памяти
Алексей Кудрин в своей манере прокомментировал послание президента Федеральному собранию. Так глава Счетной палаты даже назвал его самым дорогим на своей памяти, ведь на реализацию всех предложений, которые накануне были озвучены Владимиром Путиным, придется изрядно раскошелиться.
Читать в источнике
Оценить273
Мы подсчитывали расходы, в этом году это будет 400–450 миллиардов рублей, в следующем — гораздо выше.
— Антон Силуанов, российский экономистНТВ вчера в 06:54
с чего всё началось
Озвученные президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию предложения потребуют 400-500 млрд рублей на реализаию ежегодно, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу Счетной палаты Алексея Кудрина.ЗакC.Рувчера в 06:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Кудрин: Озвученные Путиным меры потребуют 400-500 миллиардов рублей в год
Российская газетавчера в 06:19
Силуанов и Кудрин оценили прозвучавшие в послании Путина меры почти в полтриллиона рублей
Коммерсантъвчера в 07:05
Автоматически обработано 7040 источников, обновлено в 00:29, Ашберн
Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Рамзан Кадыров временно не сможет исполнять обязанности руководителя Чечни.
Политика
Медведев заявил об отставке правительства
В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
Происшествия
Неизвестный открыл огонь в здании суда в Новокузнецке
Общество
В Гидрометцентре заявили, что февраль в России будет холоднее января
Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха в российских регионах в феврале будет ниже январской.
Политика
Премьером станет бывший бизнесмен
Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост главы правительства.
Происшествия
Двое детей погибли при пожаре в Иркутской области
Политика
Медведев готовил реформу политической системы
Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
Культура
Билли Айлиш исполнит главную песню в «Джеймсе Бонде»
Здоровье
Онкологи Кузбасса расширяют возможности удаления опухоли
Экономика
Неурожай ржи в России не повлияет на цену черного хлеба в Омске
Происшествия
Один человек погиб при обрушении породы в шахте в Оренбургской области
«В результате обрушения породы на горизонте 1045 метров в вентиляционном канале ПАО «Гайский ГОК» погиб один человек, тело обнаружено», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы МЧС.
Политика
Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.
Политика
Документы по импичменту Трампа переданы в Сенат
Семь "менеджеров по импичменту" Палаты представителей доставили документы об импичменте президенту США Дональду Трампу в Сенат, сообщает CNN.
Футбол
Алан Дзагоев: «Если думать только о втором месте, то ЦСКА перестанут бояться!»
Алан Дзагоев — о Гинере, Гончаренко и задачах ЦСКА Раньше в ЦСКА знали: если ведем 1:0, то обязательно победим — Вернувшись в состав армейцев в конце прошлого года, вы успели поиграть и ближе к атаке, и в опорной зоне.
Хоккей
Почему Россия проиграла Канаде на МЧМ. Онлайн с Валерием Брагиным
Обсуждаем итоги МЧМ-2020, в финале которого наша команда обидно проиграла Канаде. Ведущие — Игорь Еронко и Михаил Зислис.
Шоу-бизнес
Влад Топалов перенес с начала года две операции
Шоу-бизнес
Олег Меньшиков объяснил, почему они с супругой не завели детей
Жена Меньшикова всегда мечтала стать актрисой, однако ее карьера по неизвестным причинам не сложилась.
Политика
Китай в рамках сделки с США обязан нарастить закупки на $200 млрд
Китай в рамках первой части торговой сделки с США должен увеличить закупки американских товаров в ближайшие два года на 200 миллиардов долларов, следует из обнародованного минфином КНР текста соглашения.
Политика
Послание Путина вызвало тревогу у бывшего главы МИД Украины
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызвало беспокойство у бывшего главы МИД Украины Павла Климкина.
Теннис
Соболенко победила Халеп и вышла в полуфинал турнира в Аделаиде
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в австралийской Аделаиде.
Общество
Путин поручил ввести доплаты классным руководителям в школах
Во время оглашения послания Федеральному собранию президент РФ объявил о введении доплат классным руководителям в школах за счет федерального бюджета.
Происшествия
Армия контролирует район у российского посольства в Бейруте
Армия и полиция взяли под контроль район вблизи российского посольства в Бейруте, где проходили беспорядки.
Общество
Toyota инвестирует около $400 млн в производство летающих такси
Японская автомобильная компания Toyota инвестирует $394 млн в американскую компанию Joby Aviation, специализирующуюся на разработке летающего транспорта, который используется в качестве такси.
Авто
Обновленная LADA 4x4 появилась на рынке: известны цены и комплектации
Стартовали продажи обновленного внедорожника LADA 4x4. Пресс-служба «АвтоВАЗА» рассказала о стоимости и новом оснащении автомобиля.
Происшествия
В «Москва-Сити» захватили заложницу
Политика
Путин обещал бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам
Выступая с посланием Федеральному собранию, президент Владимир Путин предложил подготовить и исполнить проект «Доступный интернет» – т. е. по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам.
Единоборства
Макгрегор и Серроне провели дуэль взглядов
По окончании мероприятия бойцы провели первую дуэль взглядов.
Футбол
Маурисио Почеттино: «Примера является эталоном игроков и тренеров»
Политика
Клинцевич оценил слова лидера Эстонии о несбывшейся надежде на Россию
Политическую оценку на слова главы Эстонии Керсти Кальюлайд о несбывшейся надежде на Россию, выразил заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич 14 января в разговоре с телеканалом 360tv.ru.
Энергетика
Белоруссия начала поиск альтернатив российской нефти
Белоруссия отправила Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Балтии коммерческие предложения по закупке нефти, сообщает телеканал "360".