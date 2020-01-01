с чего всё началось

Мы подсчитывали расходы, в этом году это будет 400–450 миллиардов рублей, в следующем — гораздо выше.

Алексей Кудрин в своей манере прокомментировал послание президента Федеральному собранию. Так глава Счетной палаты даже назвал его самым дорогим на своей памяти, ведь на реализацию всех предложений, которые накануне были озвучены Владимиром Путиным, придется изрядно раскошелиться.

Кудрин назвал послание президента самым дорогим на его памяти

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