Общество

Экспресс газетаЭкспресс газетаКудрин назвал послание президента самым дорогим на его памяти

Алексей Кудрин в своей манере прокомментировал послание президента Федеральному собранию. Так глава Счетной палаты даже назвал его самым дорогим на своей памяти, ведь на реализацию всех предложений, которые накануне были озвучены Владимиром Путиным, придется изрядно раскошелиться.
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Антон Силуанов
Мы подсчитывали расходы, в этом году это будет 400–450 миллиардов рублей, в следующем — гораздо выше.
— Антон Силуанов, российский экономистНТВ вчера в 06:54
с чего всё началось
Озвученные президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию предложения потребуют 400-500 млрд рублей на реализаию ежегодно, передает РИА «Новости»
 со ссылкой на главу Счетной палаты Алексея Кудрина.
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