Экономика

ПРАЙМПРАЙМКудрин назвал предложенную Путиным корректировку НДФЛ аккуратной

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал предложенную президентом РФ корректировку НДФЛ аккуратной, отметив важность для доверия и стабильности, чтобы этот налог больше не менялся.
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Кудрин счел предложенную Путиным корректировку НДФЛ «аккуратной»

Газета.Ru12:28

Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ

RT на русском12:15
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Ширвиндт объяснил уход Добронравова из Театра сатиры

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Психолог прокомментировала развод Харламова и Асмус

Юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус могли прийти к решению о разводе из-за очередного кризиса в отношениях, заявила семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с "Пятым каналом".
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В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
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Общество

Нижегородка держала взаперти свою дочь 26 лет

Жительница нижегородской деревни в Вачском районе 26 лет не выпускала свою дочь из дома, оберегая ее от других людей, передает РИА «Новости».
Вечерняя Казань 09:49
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Общество

Роскачество обнаружило антибиотики и хлор в курином филе

Роскачество проверило 15 торговых марок куриного филе, которые продаются в российских магазинах, в 10 из них выявили следы хлора и антибиотиков, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 03:36
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Экономика

Борисов заявил о подаренном иностранцам под аплодисменты рынке

«Смысл представляемых законопроектов — введение в 44-й и 223-й федеральные законы системы квотирования закупок отечественных товаров в качестве системного решения, которое позволит обеспечить приоритет отечественным производителям», — сказал Борисов, выступая в Госдуме.
РБК 12:18
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Общество

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС 12:41
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Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Владимира Путина

Скандально известный грузинский журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
News.ru вчера в 10:14
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Происшествия

Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда

Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
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Экономика

Россия опередила весь мир по росту личных богатств

По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно.
Коммерсантъ вчера в 08:25
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Политика

Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru 16:44
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Финансы

Рубль снизился к доллару и евро

Курс доллара поднялся на 6 копеек – до 69,5 рубля, курс евро - на 12 копеек, до 77,77 рубля.
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Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
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Общество

Адвокат сообщил о подвижках в переговорах об обмене Бута и Ярошенко

Переговоры об обмене отбывающих сроки в тюрьмах Соединенных Штатах россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко идут, скоро в их жизни могут произойти положительные изменения.
Газета.Ru 18:18
Происшествия

В Амурской области загорелись пиломатериалы на лесопилке

По данным ведомства, возгорание локалиховано. "В 01:41 (мск) пожар локализован на площади 1 600 кв. метров", - сказали в пресс-службе.
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Общество

Мэр Сиэтла призвала протестующих освободить «автономную зону»

РИА Новости 02:14
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Общество

Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня

Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
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Хоккей

«Авангард» объявил о переходе нападающего АХЛ Рида Буше

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Умер бывший сенатор Евгений Тарло

Экс-сенатор родился в Новосибирске, в семье инженеров-строителей в 1958 году, закончил юридический факультет Московского государственного факультета, защитил докторскую диссертацию.
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Энергетика

В России подорожал бензин на АЗС

Средние розничные цены на бензин марки АИ-95 за период с 15 по 19 июня по сравнению с предыдущей неделей выросли почти на 0,5% до 46,28 рубля за литр, а на бензин марки АИ-92 за тот же период выросли на 0,4% до 42,98 рубля за литр.
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Происшествия

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Футбол

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Как сообщает источник, после разгромного поражения от "Зенита" со счетом 0:4 в рамках 23-го тура российского первенства Гончаренко улетел в Беларусь и на данный момент не планирует возвращаться.
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Авто

Infiniti меняет стратегию развития

Известный автопроизводитель Infiniti кардинально меняет стратегию своего дальнейшего развития, компания уходит с европейской сцены, однако Россию рассматривает, как перспективный рынок сбыта.
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Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября.
РИА Новости 10:19
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На Украине определили шансы победить Россию в случае войны

Украине не удастся победить Россию в случае войны.
Lenta.ru вчера в 21:57
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Правозащитники призвали главу Минздрава РФ усилить контроль за работой «скорой помощи» в условиях пандемии

Правозащитная организация «Зона права» обратилась в Минздрав РФ с призывом усилить контроль за оказанием экстренной медицинской помощи в условиях пандемии коронавирусной инфекцией.
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Рекомендательные алгоритмы приспособили для поиска лекарств

Ученые надеются, что их исследование поможет ускорить поиск новых противовирусных препаратов, а также даст возможность экстренного перепрофилирования уже известных лекарств: как для борьбы с новым коронавирусом SARS-CoV-2, так и в случае вспышек новых вирусных заболеваний.
ТАСС Наука вчера в 06:17
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