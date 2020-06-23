Экономика

RT на русскомRT на русскомКудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ

В ходе обращения к россиянам Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для лиц, зарабатывающих более 5 млн рублей в год. Он отметил, что налог будет платиться не со всего годового дохода, а с объёма превышения над установленной планкой.
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Общество

Путин объявил о продлении выплат медработникам

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Происшествия

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Происшествия

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Ранее, 19 июня, конфликт со стрельбой произошел около жилого дома на Бескудниковском бульваре на севере Москвы.
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Ширвиндт объяснил уход Добронравова из Театра сатиры

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«Ювентус» согласовал с «Барселоной» трансфер Артура за € 80 млн

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Ростуризм обсуждает с Роспотребнадзором возможность отмены требования справок об отсутствии коронавирусной инфекции при заезде в санатории, сообщила в эфире программы «Док-ток» на Первом канале глава ведомства Зарина Догузова.
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Общество

В областной Думе по вине КПРФ произошла потасовка

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Политика

ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ

После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
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Музыка

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Санкт-Петербург, 23 июня 2020, 15:55 — REGNUM Новый сольный альбом «Знак огня» выложил в сеть лидер группы «Аквариум» рок-музыкант Борис Гребенщиков.
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Общество

В Тверской области открываются фитнес-клубы, стоматологии и рестораны

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Политика

Помпео призвал не допустить поставок в Иран оружия из России и Китая

В мае глава МИД РФ Сергей Лавров направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором упомянул, что высокопоставленные представители госдепа США продвигают идеи о введении по линии Совбеза бессрочного оружейного эмбарго в отношении Ирана и об использовании для этого механизмов, предусмотренных резолюцией 2231, регламентировавшей учреждение Совместного всеобъемлющего плана действий.
РИА Новости 15:34
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Лукашенко прибыл в Москву на парад Победы

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне приедут лидеры девяти стран.
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Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда

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В России планируют увеличить размер пенсии по старости

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Владимир Путин обратился к россиянам

Миру в последнее время пришлось непросто, но в обществе не было растерянности, заявил Владимир Путин во время своего телеобращения к россиянам.
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Кикнадзе мечтает о чемпионстве и евровесне. Ему мешал Семин

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Жители Ивановской области решат, на что потратить 710 миллионов рублей

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