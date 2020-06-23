Экономика
RT на русскомКудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ
В ходе обращения к россиянам Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для лиц, зарабатывающих более 5 млн рублей в год. Он отметил, что налог будет платиться не со всего годового дохода, а с объёма превышения над установленной планкой.
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Общество
Путин объявил о продлении выплат медработникам
Президент России Владимир Путин во время очередного обращения к нации объявил о продлении дополнительных выплат для медработников на июль и август.
Ведомости 10:51
Общество
Президент предложил расширить условия льготной ипотеки
Президент России Владимир Путин в своем видеообращении предложил расширить программу льготной ипотеки на новое жилье.
Российская газета 10:51
Происшествия
В Мексике произошло землетрясение, объявлена угроза цунами
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,5. Объявлена угроза цунами до 3 м. Один человек погиб, один пострадал, сообщил губернатор штата Оахако Алехандро Мурат.
Коммерсантъ 13:02
Происшествия
Адвокат рассказал о шоке Ефремова после ДТП
Lenta.ru 13:25
Общество
Умер заразившийся коронавирусом верховный лама Тувы
Джампел Лодой (мирское имя Апыш Сат) дважды избирался верховным ламой.
ТАСС 09:40
Происшествия
На Алтуфьевском шоссе в Москве произошла перестрелка
Ранее, 19 июня, конфликт со стрельбой произошел около жилого дома на Бескудниковском бульваре на севере Москвы.
РБК 16:14
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 11:46
Общество
Ростуризм рассчитывает на отмену справок на коронавирус в санаториях
Ростуризм обсуждает с Роспотребнадзором возможность отмены требования справок об отсутствии коронавирусной инфекции при заезде в санатории, сообщила в эфире программы «Док-ток» на Первом канале глава ведомства Зарина Догузова.
RT на русском 12:59
Общество
В областной Думе по вине КПРФ произошла потасовка
Саратов 24 14:38
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия 15:57
Музыка
Борис Гребенщиков выпустил новый альбом
Санкт-Петербург, 23 июня 2020, 15:55 — REGNUM Новый сольный альбом «Знак огня» выложил в сеть лидер группы «Аквариум» рок-музыкант Борис Гребенщиков.
REGNUM 08:55
Общество
В Тверской области открываются фитнес-клубы, стоматологии и рестораны
Начинает работу водный прогулочный транспорт. С 6 июля стартует первая смена в летних лагерях.
Афанасий-бизнес 15:37
Армия и оружие
SANA: средства ПВО Сирии отражают ракетную атаку в двух провинциях
RT на русском 15:46
Политика
Помпео призвал не допустить поставок в Иран оружия из России и Китая
В мае глава МИД РФ Сергей Лавров направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором упомянул, что высокопоставленные представители госдепа США продвигают идеи о введении по линии Совбеза бессрочного оружейного эмбарго в отношении Ирана и об использовании для этого механизмов, предусмотренных резолюцией 2231, регламентировавшей учреждение Совместного всеобъемлющего плана действий.
РИА Новости 15:34
Политика
Лукашенко прибыл в Москву на парад Победы
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне приедут лидеры девяти стран.
РБК 13:14
Шоу-бизнес
Дочь Галкина и Пугачевой устроила «модный показ» в прачечной
Видео с участием девочки опубликовал шоумен. Сам Галкин в подписи сообщил, что дочь устроила "показ мод" в прачечной.
Народные новости вчера в 08:23
Происшествия
Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании
Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании.
Газета.Ru 06:13
Происшествия
В ДТП в Ленинградской области пострадали женщина и три ребенка
Два легковых автомобиля столкнулись вечером во вторник на трассе в Гатчинском районе Ленинградской области, пострадала женщина и трое детей от 4 до 6 лет.
ТАСС 15:33
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова напугала фанатов своей худобой
Большинство подписчиков отметили, что ее худоба очень болезненна, а некоторые их них даже считают, что с актрисой что-то произошло, и она сильно заболела.
RuNews24.ru 03:24
Политика
Захарова ответила на заявление Киева о «многомиллионных долгах»
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала позицию Киева о "многомиллионных долгах" России перед Украиной.
РИА Новости 14:54
Происшествия
Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда
Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru 06:32
Экономика
В России планируют увеличить размер пенсии по старости
ГТРК Вятка 04:59
Авто
Haval F7x для России получил новый мотор и подешевел
Китайское кросс-купе Haval F7x обзавелось в России 1,5-литровым турбодвигателем, который ранее был доступен только на паркетнике F7.
Авторамблер 09:04
Политика
Владимир Путин обратился к россиянам
Миру в последнее время пришлось непросто, но в обществе не было растерянности, заявил Владимир Путин во время своего телеобращения к россиянам.
РИА Новости 10:51
Футбол
Кикнадзе мечтает о чемпионстве и евровесне. Ему мешал Семин
Кикнадзе не стал скромничать, говорить о "месте в еврокубках".
Спорт-Экспресс 11:05
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК 10:38
Общество
Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в июле десяти тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
РИА Новости 15:24
Общество
Жители Ивановской области решат, на что потратить 710 миллионов рублей
В дни всенародного голосования по поправкам в конституцию России жителям города Иваново и Ивановской области будет предложено выбрать направление, в котором будут потрачены средства, ранее не запланированные бюджетом.
SMINEWS в Иванове 16:08