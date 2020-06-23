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Происшествия В Мурманске скончались еще два пациента с коронавирусом Мурманск, 24 июня 2020, 11:20 — REGNUM В Мурманске скончались еще два пациента с положительным тестом на коронавирус.

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