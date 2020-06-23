Экономика

ПРАЙМПРАЙМКудрин назвал предложенную Путиным корректировку НДФЛ аккуратной

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал предложенную президентом РФ корректировку НДФЛ аккуратной, отметив важность для доверия и стабильности, чтобы этот налог больше не менялся.
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Кудрин отреагировал на предложение Путина снизить налоги в IT-сфере

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Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ

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Кудрин оценил предложенное Путиным изменение ставки НДФЛ

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Кудрин счел предложенную Путиным корректировку НДФЛ «аккуратной»

Газета.Ruвчера в 12:28

Кудрин: для доверия россиян важно, чтобы НДФЛ больше не менялся

Коммерсантъвчера в 13:48
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Общество

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 600 тысяч

За минувшие сутки в России зарегистрировано 7176 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 84 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.
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Армия и оружие

ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку

Известия вчера в 18:15
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Политика

Китай обвинил в пограничном инциденте индийских военных

Ответственность за китайско-индийский пограничный конфликт в долине реки Галван полностью лежит на индийской стороне.
ИА Красная Весна 04:00
Экономика

Бизнес-омбудсмен поддержал предложенные Путиным меры

Москва, 23 июня 2020, 20:37 — REGNUM Озвученные 23 июня президентом России Владимиром Путиным во время обращения к гражданам меры поддержки экономики являются своевременными и востребованными.
REGNUM вчера в 13:37
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В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram

В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
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Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке

Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
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Экономика

Путин предложил значительно снизить налоги в IT-отрасли

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли.
Газета.Ru вчера в 14:13
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
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На параде на Красной площади прошли иностранные военные

На параде Победы на Красной площади в Москве прошли иностранные военнослужащие.
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На Красной площади начался парад Победы

На Красной площади в Москве начался парад по случаю 75-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне.
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Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

RT на русском вчера в 03:28
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В Якутске из-за угрозы обрушения эвакуировали жильцов двухэтажки

В Якутске из-за угрозы обрушения экстренно эвакуировали жильцов двухэтажного дома.
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Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

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Прядкин объяснил, почему лига не перенесла матч «Сочи» — «Ростов»

Глава РПЛ Сергей Прядкин рассказал, почему премьер-лига не приняла самостоятельно решение перенести матч «Сочи» — «Ростов» (1:10).
Спорт-Экспресс вчера в 13:22
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Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости.
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Общество

Кокорин опубликовал фото в маске из кожи крокодила за 30 тысяч рублей

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Вашингтон не исключает возможности продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3), но при трех условиях, пишет 23 июня The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации США.
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Директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов считает, что увеличение валютных вкладов свидетельствует о том, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация.
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Известия вчера в 15:57
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Армия и оружие

Парад Победы завершился в Москве

На Красной площади в Москве завершился парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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Segway сворачивает производство электроскутеров

Компания Segway объявила о снятии с производства балансирующих электроскутеров.
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Энергетика

Европе предсказали дефицит нефти

Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
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«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
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NVIDIA и Mercedes создадут автономный автомобиль

В рамках нового сотрудничества две корпорации создадут «революционную вычислительную систему и вычислительную инфраструктуру искусственного интеллекта в автомобиле», которая с 2024 года будет внедрена в модельный ряд автопроизводителей.
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В России зафиксировали 7176 новых случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки зафиксировали 7176 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:46
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