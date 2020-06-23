Экономика
ПРАЙМКудрин назвал предложенную Путиным корректировку НДФЛ аккуратной
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал предложенную президентом РФ корректировку НДФЛ аккуратной, отметив важность для доверия и стабильности, чтобы этот налог больше не менялся.
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Политика
Шойгу перекрестился перед парадом Победы
Lenta.ru 03:40
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 600 тысяч
За минувшие сутки в России зарегистрировано 7176 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 84 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 03:47
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку
Известия вчера в 18:15
Политика
Китай обвинил в пограничном инциденте индийских военных
Ответственность за китайско-индийский пограничный конфликт в долине реки Галван полностью лежит на индийской стороне.
ИА Красная Весна 04:00
Экономика
Бизнес-омбудсмен поддержал предложенные Путиным меры
Москва, 23 июня 2020, 20:37 — REGNUM Озвученные 23 июня президентом России Владимиром Путиным во время обращения к гражданам меры поддержки экономики являются своевременными и востребованными.
REGNUM вчера в 13:37
Технологии
В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram
В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
Общество
Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке
Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета вчера в 21:18
Экономика
Путин предложил значительно снизить налоги в IT-отрасли
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли.
Газета.Ru вчера в 14:13
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Политика
На параде на Красной площади прошли иностранные военные
На параде Победы на Красной площади в Москве прошли иностранные военнослужащие.
РБК 03:43
Общество
На Красной площади начался парад Победы
На Красной площади в Москве начался парад по случаю 75-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне.
Ведомости 03:01
Происшествия
Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
RT на русском вчера в 03:28
Происшествия
В Якутске из-за угрозы обрушения эвакуировали жильцов двухэтажки
В Якутске из-за угрозы обрушения экстренно эвакуировали жильцов двухэтажного дома.
Российская газета 01:30
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК вчера в 10:38
Футбол
Прядкин объяснил, почему лига не перенесла матч «Сочи» — «Ростов»
Глава РПЛ Сергей Прядкин рассказал, почему премьер-лига не приняла самостоятельно решение перенести матч «Сочи» — «Ростов» (1:10).
Спорт-Экспресс вчера в 13:22
Здоровье
Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса
Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости.
Известия вчера в 20:31
Общество
Кокорин опубликовал фото в маске из кожи крокодила за 30 тысяч рублей
Газета.Ru 22 июня в 07:18
Политика
В США назвали три условия для продления договора СНВ-3
Вашингтон не исключает возможности продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3), но при трех условиях, пишет 23 июня The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации США.
Известия 00:37
Политика
В Саратовской областной думе подрались депутаты
РИА Новости вчера в 21:18
Финансы
Россияне стали возвращать валюту в банки
Директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов считает, что увеличение валютных вкладов свидетельствует о том, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация.
РИА Новости 03:47
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия вчера в 15:57
Армия и оружие
Парад Победы завершился в Москве
На Красной площади в Москве завершился парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
ТВ Центр 04:16
Авто
Segway сворачивает производство электроскутеров
Компания Segway объявила о снятии с производства балансирующих электроскутеров.
Вести.Ru вчера в 16:09
Энергетика
Европе предсказали дефицит нефти
Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru вчера в 23:00
Авто
Российских водителей с 1 июля ждут нововведения
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
Здоровье
В Прикамье подтверждено ещё 64 случая COVID-19
Пермь, 24 июня 2020, 10:44 — REGNUM В Пермском крае к утру 24 июня подтверждено ещё 64 случая COVID-19.
REGNUM 03:44
Происшествия
В Мурманске скончались еще два пациента с коронавирусом
Мурманск, 24 июня 2020, 11:20 — REGNUM В Мурманске скончались еще два пациента с положительным тестом на коронавирус.
REGNUM 04:20
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
Ведомости вчера в 16:29
Авто
NVIDIA и Mercedes создадут автономный автомобиль
В рамках нового сотрудничества две корпорации создадут «революционную вычислительную систему и вычислительную инфраструктуру искусственного интеллекта в автомобиле», которая с 2024 года будет внедрена в модельный ряд автопроизводителей.
32CARS.ru 02:57
Здоровье
В России зафиксировали 7176 новых случаев заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки зафиксировали 7176 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:46